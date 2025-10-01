Рус
Український "Вампір" відправив до Кобзона ексгауляйтера Нової Каховки

Анна Ярославська
1 жовтня 2025, 11:46
1166
Колаборант Володимир Леонтьєв, засуджений за викрадення людей, ліквідований вранці 1 жовтня.
Володимир Леонтьєв
Володимир Леонтьєв був атакований дроном "Баба-яга" / Колаж: Главред, фото: t.me/SALDO_VGA

Коротко:

  • У Новій Каховці дрон Vampire атакував колаборанта Леонтьєва
  • Його доставили в лікарню у важкому стані, але він помер від поранень
  • Для РФ він вважався одним із ключових поплічників окупаційної адміністрації

Гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що український безпілотник атакував одного з колаборантів у місті Нова Каховка - Володимира Леонтьєва. Поплічник окупантів помер у лікарні.

Леонтьєва атакував дрон Vampire.

відео дня

"Сьогодні вранці під час атаки ворожого дрона "Баба-яга" (так росіяни називають дрон Vampire, - ред.) постраждав голова Ради депутатів Нової Каховки Володимир Леонтьєв", - написав Сальдо в Telegram.

Леонтьєва атакував дрон
Леонтьєва атакував дрон / Фото: t.me/SALDO_VGA

Леонтьєва забрали до лікарні. Спочатку Сальдо повідомив про "важкий стан" колаборанта, а потім стало відомо про його смерть.

Удар
Удар "Баби-Яги" відправив до Кобзона колаборанта / Фото: t.me/SALDO_VGA

"З великим сумом повідомляю, що Володимир Павлович Леонтьєв помер у лікарні від отриманих поранень. Лікарі боролися до останнього, але врятувати його не вдалося", - заявив гауляйтер Херсощини.

Сальдо заявив, що Леонтьєв був "справжнім патріотом, який палко любив Росію і Херсонщину". За його словами, ліквідований колаборант був одним "із перших прихильників "Единой России".

Що відомо про Леонтьєва

Володимиру Леонтьєву був 61 рік. За даними місцевого видання Міст, у квітні 2022 року окупанти призначили його так званим головою Нової Каховки. Тоді ж Леонтьєв отримав підозру в колабораційній діяльності.

У червні 2023 року Леонтьєв заявляв, що підрив Каховської ГЕС нібито здійснили зовсім не окупанти з РФ. Колаборант також запевняв - ситуація начебто під контролем окупантів і закликав не панікувати.

Наприкінці квітня в "Центрі журналістських розслідувань" повідомляли, що Нововоронцовський районний суд заочно визнав Леонтьєва винним у порушенні законів і звичаїв війни. У березні 2022 року він віддав наказ ЗС РФ викрасти і катувати міського голову Берислава Олександра Шаповалова. За це Леонтьєву призначили 15 років ув'язнення.

Також Леонтьєва судили за викрадення журналіста з Каховки Олега Батуріна, мера Таврійська Миколи Різака та секретаря Новокаховської міської ради Дмитра Васильєва. За даними Детектор Медіа, полонених жорстоко били, тривалий час тримали прикутими кайданками, позбавляли води та їжі, тиснули на них психологічно. Через 9 місяців після звільнення Васильєв помер.

У травні 2023 року Леонтьєв розповідав, що на нього, нібито, скоїли замах.

Як писав Главред, у прикордонному районі Курської області 2 липня ліквідували російського генерал-майора Михайла Гудкова - заступника головнокомандувача Військово-морського флоту Росії. Разом із ним ліквідували також його напарника, Нарімана Шихалієва.

У грудні 2024 року в Москві внаслідок вибуху було вбито генерал-лейтенанта Ігоря Кірілова та його помічника. Напередодні Служба безпеки України заочно повідомила генералу про підозру.

