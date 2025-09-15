Путін може ліквідувати Лукашенка: названо ймовірний спосіб і головну умову

Олександр Лукашенко розуміє ризики, що виникають, тому він оточує себе "особистою гвардією", підкреслив Павло Усов.

Володимир Путін може ліквідувати Олександра Лукашенка / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Важливе із заяв Усова:

Лукашенко може шукати можливості для виходу на Захід

Відсутність перемоги Росії в Україні стає загрозою для режиму Лукашенка

Керівник Центру політичного аналізу та прогнозу, доктор політичних наук Павло Усов відповів на запитання про те, що в нинішніх умовах може стати приводом для того, щоб білоруський диктатор Олександр Лукашенко спробував вийти з-під впливу Москви.

"Очевидний програш Росії в Україні. Поки Росія зберігає контроль і фронт в Україні стабілізовано, Лукашенко не робитиме різких рухів, оскільки розуміє, що РФ сильна. Але щойно, за прикладом із Пригожиним, почнеться хаос у Росії, спричинений поразкою на фронті, - а це вже стає проблемою для Кремля, - він може шукати можливості для виходу на Захід", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що поразка або навіть відсутність перемоги Росії в Україні стає загрозою і для самого режиму Лукашенка.

"Шанс полягає в тому, що він може позиціонувати себе як миротворця і використовувати Мінськ як переговорний майданчик. Мовляв, Білорусь завжди демонструвала готовність бути відкритою для переговорів і навіть мало не відправляти своїх миротворців, як це було після 2014 року. Лукашенко використовуватиме всі ці можливості. Однак тільки в тому разі, коли буде на сто відсотків упевнений, що в Мінську не з'являться "зелені чоловічки" і не пристрелять його разом із сім'єю", - не виключає він.

Співрозмовник зазначив, що Лукашенко розуміє ризики, які виникають, тому він оточує себе "особистою гвардією" - службою безпеки президента, але і там "стирчать вуха Кремля", оскільки співробітники регулярно їздять до Москви на спільні навчання та операції.

"Через це Лукашенко діятиме обережно, щоб не провокувати Москву на радикальні дії. Обмін політичних в'язнів на зняття санкцій США не є критичним для Росії: росіяни теж обмінювали політв'язнів на своїх агентів. Це не призводить до серйозного розвороту ситуації, але Лукашенко проводить такі операції обережно, побоюючись несподіваних інцидентів із "Новачком" або збитим вертольотом", - додав Усов.

Дивіться відео - інтерв'ю Павла Усова:

Особистий ворог Лукашенка: експерт назвав ім'я

Політолог Павло Усов прокоментував рішення Миколи Статкевича відмовитися від участі в можливому обміні ув'язненими і залишитися в Білорусі.

За словами Усова, який посилається на джерела, близькі до оточення Статкевича, той ясно дав зрозуміти: "Лукашенко не указ - я залишаюся зі своїм народом". Незважаючи на тривалі переговори і тиск з боку представників режиму, Статкевич прийняв тверде рішення не залишати країну. У результаті його знову доставили до в'язниці.

Раніше повідомлялося, що 52 колишніх політичних в'язнів у Білорусі безпечно перетнули литовський кордон. Серед звільнених було шестеро литовців, а також громадяни Великої Британії, Латвії, Польщі, Німеччини та Франції.

Нагадаємо, Главред писав, що ще 2020 року колишній заступник Державного секретаря США Стівен Біген закликав Білорусь звільнити всіх політв'язнів, адже країна-поплічниця Росії грубо порушує права людини.

Про персону: Павло Усов Павло Усов - білоруський політолог, родом із Могильова. Випускник історичного факультету Могильовського держуніверситету, пізніше навчався в аспірантурі БДУ і продовжив наукову кар'єру в Польщі, де захистив докторську дисертацію. Директор Центру політичного аналізу та прогнозу (Польща). У публічних виступах він регулярно критикує режим Олександра Лукашенка, аналізує відносини Мінська і Москви, а також дає прогнози щодо політичної ситуації в регіоні. Часто виступає в українських та європейських медіа як коментатор з питань білоруської внутрішньої політики, міжнародних відносин, ролі Лукашенка, а також взаємодії Білорусі з Росією, ЄС, США та Китаєм. Його спеціалізація - авторитарні режими, політичні трансформації, гібридні війни, інтеграційні процеси Росії та Білорусі.

