Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Путін може ліквідувати Лукашенка: названо ймовірний спосіб і головну умову

Олексій Тесля
15 вересня 2025, 21:39
269
Олександр Лукашенко розуміє ризики, що виникають, тому він оточує себе "особистою гвардією", підкреслив Павло Усов.
Путін і Лукашенко
Володимир Путін може ліквідувати Олександра Лукашенка / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Важливе із заяв Усова:

  • Лукашенко може шукати можливості для виходу на Захід
  • Відсутність перемоги Росії в Україні стає загрозою для режиму Лукашенка

Керівник Центру політичного аналізу та прогнозу, доктор політичних наук Павло Усов відповів на запитання про те, що в нинішніх умовах може стати приводом для того, щоб білоруський диктатор Олександр Лукашенко спробував вийти з-під впливу Москви.

"Очевидний програш Росії в Україні. Поки Росія зберігає контроль і фронт в Україні стабілізовано, Лукашенко не робитиме різких рухів, оскільки розуміє, що РФ сильна. Але щойно, за прикладом із Пригожиним, почнеться хаос у Росії, спричинений поразкою на фронті, - а це вже стає проблемою для Кремля, - він може шукати можливості для виходу на Захід", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт вважає, що поразка або навіть відсутність перемоги Росії в Україні стає загрозою і для самого режиму Лукашенка.

"Шанс полягає в тому, що він може позиціонувати себе як миротворця і використовувати Мінськ як переговорний майданчик. Мовляв, Білорусь завжди демонструвала готовність бути відкритою для переговорів і навіть мало не відправляти своїх миротворців, як це було після 2014 року. Лукашенко використовуватиме всі ці можливості. Однак тільки в тому разі, коли буде на сто відсотків упевнений, що в Мінську не з'являться "зелені чоловічки" і не пристрелять його разом із сім'єю", - не виключає він.

Співрозмовник зазначив, що Лукашенко розуміє ризики, які виникають, тому він оточує себе "особистою гвардією" - службою безпеки президента, але і там "стирчать вуха Кремля", оскільки співробітники регулярно їздять до Москви на спільні навчання та операції.

"Через це Лукашенко діятиме обережно, щоб не провокувати Москву на радикальні дії. Обмін політичних в'язнів на зняття санкцій США не є критичним для Росії: росіяни теж обмінювали політв'язнів на своїх агентів. Це не призводить до серйозного розвороту ситуації, але Лукашенко проводить такі операції обережно, побоюючись несподіваних інцидентів із "Новачком" або збитим вертольотом", - додав Усов.

Дивіться відео - інтерв'ю Павла Усова:

Особистий ворог Лукашенка: експерт назвав ім'я

Політолог Павло Усов прокоментував рішення Миколи Статкевича відмовитися від участі в можливому обміні ув'язненими і залишитися в Білорусі.

За словами Усова, який посилається на джерела, близькі до оточення Статкевича, той ясно дав зрозуміти: "Лукашенко не указ - я залишаюся зі своїм народом". Незважаючи на тривалі переговори і тиск з боку представників режиму, Статкевич прийняв тверде рішення не залишати країну. У результаті його знову доставили до в'язниці.

Раніше повідомлялося, що 52 колишніх політичних в'язнів у Білорусі безпечно перетнули литовський кордон. Серед звільнених було шестеро литовців, а також громадяни Великої Британії, Латвії, Польщі, Німеччини та Франції.

Нагадаємо, Главред писав, що ще 2020 року колишній заступник Державного секретаря США Стівен Біген закликав Білорусь звільнити всіх політв'язнів, адже країна-поплічниця Росії грубо порушує права людини.

Більше новин:

Про персону: Павло Усов

Павло Усов - білоруський політолог, родом із Могильова. Випускник історичного факультету Могильовського держуніверситету, пізніше навчався в аспірантурі БДУ і продовжив наукову кар'єру в Польщі, де захистив докторську дисертацію.

Директор Центру політичного аналізу та прогнозу (Польща). У публічних виступах він регулярно критикує режим Олександра Лукашенка, аналізує відносини Мінська і Москви, а також дає прогнози щодо політичної ситуації в регіоні.

Часто виступає в українських та європейських медіа як коментатор з питань білоруської внутрішньої політики, міжнародних відносин, ролі Лукашенка, а також взаємодії Білорусі з Росією, ЄС, США та Китаєм.

Його спеціалізація - авторитарні режими, політичні трансформації, гібридні війни, інтеграційні процеси Росії та Білорусі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олександр Лукашенко Павло Усов
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Навіть елітні підрозділи не змогли зупинити тиск": як ЗСУ заганяють ворога в пастку

"Навіть елітні підрозділи не змогли зупинити тиск": як ЗСУ заганяють ворога в пастку

21:53Фронт
Україну накриває похолодання: де температура повітря опуститься до +8 градусів

Україну накриває похолодання: де температура повітря опуститься до +8 градусів

20:20Синоптик
Панківку звільнено: ЗСУ просуваються між Костянтинівкою та Покровськом

Панківку звільнено: ЗСУ просуваються між Костянтинівкою та Покровськом

20:01Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 15 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Найсильніший шторм накрив країну: Україна під атакою 5-бальної магнітної бурі

Найсильніший шторм накрив країну: Україна під атакою 5-бальної магнітної бурі

Які п’ять слів заховано на малюнку: треба бути "генієм загадок", щоб дати відповідь

Які п’ять слів заховано на малюнку: треба бути "генієм загадок", щоб дати відповідь

РФ націлилась ще на дві області, крім Донеччини: розкрито плани ворога на осінь

РФ націлилась ще на дві області, крім Донеччини: розкрито плани ворога на осінь

Імперські ілюзії Путіна розваляться: експерти назвали головну умову закінчення війни

Імперські ілюзії Путіна розваляться: експерти назвали головну умову закінчення війни

Останні новини

23:04

Скандал з допінгом Мудрика: як корова може скоротити термін дискваліфікації

23:01

Чому цього дня обов'язково потрібно попаритися: суворі прикмети 16 вересня

21:53

"Навіть елітні підрозділи не змогли зупинити тиск": як ЗСУ заганяють ворога в пастку

21:39

Путін може ліквідувати Лукашенка: названо ймовірний спосіб і головну умовуВідео

21:30

Фінансова фортуна усміхнеться чотирьом знакам зодіаку 16 вересня: хто у списку

Рішення про завершення війни ухвалюватиме не Кремль: Пендзин – про те, хто поставить крапкуРішення про завершення війни ухвалюватиме не Кремль: Пендзин – про те, хто поставить крапку
21:01

Розумний хід перед зимою: простий спосіб знизити рахунки за комуналку

20:59

Коли обрізати троянди восени в Україні: найкращий часВідео

20:55

Приховує корисну функцію: як одна кнопка в авто робить керування легшим

20:45

Гороскоп на сьогодні 16 вересня: Близнюкам - серйозна сварка, Ракам - знайомство

Реклама
20:42

1+1 media відзначила рекламодавців премією Pluses Partners Awards 2025 новини компанії

20:26

"Ось зброя, ось ворог": відомий співак розповів, у якому разі вирушить на фронт

20:20

Україну накриває похолодання: де температура повітря опуститься до +8 градусів

20:01

Панківку звільнено: ЗСУ просуваються між Костянтинівкою та Покровськом

19:48

50 мільярдів нададуть партнери: уряд схвалив держбюджет на 2026 рік

19:34

Бомби РФ вдарили по центру: у Краматорську раптово зросла кількість постраждалихФото

19:25

"У тьоті вже вік": Даша Квіткова опинилася в лікарні

19:13

Скільки ще триватиме війна в Україні: прогноз міністра фінансів

19:10

Трамп крутиться як вуж на сковорідці через санкції проти РФПогляд

18:45

Позбавтеся "зайвого" восени: як правильно обрізати ожину, щоб вона не замерзла

18:44

Одна трагічна подія все змінила: коли українки вперше одягнули штаниВідео

Реклама
18:42

Зачистка росіян на сході: генерал розповів про ліквідацію прориву РФ

18:32

Більше не лисий бородань: утікач Влад Яма змінив імідж

18:27

У двох містах України прогриміли потужні вибухи, є загиблі - поліція

18:16

В України вже є дрони-перехоплювачі для збиття "Шахедів" - Паліса

18:14

Вмить зметуть зі столу: рецепт легендарного салату за 5 хвилин

18:10

На гачку - червонокнижний вид: стало відомо, звідки в Києві рідкісна риба

17:51

"Досвід гіркою ціною": Україна готова навчити Європу збивати дрони - Ігнат

17:40

Який колір одягу ви зазвичай носите: улюблені відтінки розкриють тип характеру

17:29

Ноги об нього витерла: Пугачова довела Кіркорова своїм одкровеннямВідео

17:10

Коридор затемнень: які 3 знаки зодіаку різко змінять свою долю

17:07

Шторм посилюється: Україна під впливом потужної магнітної бурі

16:59

"Нафтові санкції" від СБУ вийшли на новий рівень, - експерт про удари дронів по російським портам

16:56

В банках України купують долар за новим курсом: скільки коштує валюта

16:51

Чи зможуть росіяни окупувати Куп'янськ: командир полку "Ахіллес" відповів

16:38

У Землі з'явився ще один Місяць - відкриття астрономів може змінити світ

16:34

На чотирикласників в Україні чекає ЗНО: школярів перевірять по-новому

16:34

Довго терти не потрібно: домашній засіб, який швидко змиє весь жовтий налітВідео

16:22

"Це не те, що може зупинити війну": економіст сказав, на що Україні варто звернути увагу

16:21

"Наш Джекічанчик": Леся Нікітюк зробила коментар про батьківство її партнера

16:18

Морально не вивозив: зірка "МастерШеф" звернувся до українців з ПрагиВідео

Реклама
16:01

Україні може загрожувати нове вторгнення: ЗМІ розкрили цинічний задум Путіна

15:37

За ігнорування – штраф: водіїв попередили про новий важливий знак на дорогах

15:31

"Буде там, де хоче": політв’язень Лукашенка після звільнення повернувся до в’язниці

15:27

Війська відпрацювали бойові дії недалеко від польського кордону: що робила Росія

15:27

Школа в Норвегії очима українки: чому прості завдання викликали "культурний шок"

15:08

Чи існує життя після смерті: священник дав відверту відповідьВідео

15:07

Долар по 46: нардеп сказав, чи "злетить" валюта до цієї позначки

15:02

У РФ проти Пугачової подали позов на 1,5 мільярда рублів через інтерв'ю

14:49

Ремонт влетить у копієчку: які щоденні звички "вбивають" пральну машинуВідео

14:40

"Простір для маневру": експерт оцінив кроки США щодо Білорусі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла Пугачова
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти