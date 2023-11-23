"Пішов до Кобзона": помер пропагандист РФ Максудов, який потрапив під удар на фронті

Російський пропагандист потрапив під атаку у Запорізькій області, коли приїхав знімати ролик про окупантів.

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Помер пропагандист РФ Максудов, який потрапив під удар на фронті/ колаж: Главред, фото: скрін, російські ТГ-канали

У країні-агресорці РФ повідомили, що після отримання поранення на фронті помер російський пропагандист з "Россия 24" Борис Максудов.

Вранці 23 листопада російські пропагандисти повідомили, що Максудов помер, не приходячи до тями.

Пропагандист потрапив під обстріл, перебуваючи разом з окупантами, коли по російських загарбниках вдарили ЗСУ. Це сталося під Токмаком у Запорізькій області в середу, 22 листопада.

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Як зазначає телеграм-канал BAZA, вдень 22 листопада Максудов проводив пропагандистську зйомку репортажу про 503-й мотострілковий полк. Зйомка відбувалася недалеко від села Мирне.

Якраз у цей час відбувся удару українських військових по розміщенню російських окупантів – з дрона було скинуто вибуховий пристрій. Зокрема, отримав поранення і російський пропагандист, який вів зйомку – у нього були множинні уламкові поранення, відкриті переломи кінцівок, а також йому відірвало пальці.

Пропагандиста доставили до військового шпиталю Токмака. Вночі його вирішили перевезти у Джанкой в Криму, але по дорозі він помер.

Російський пропагандист Володимир Соловйов повідомляв у мережі, що Максудов нібито помер о 6 годині ранку 23 листопада. Варто зазначити, що російське міноборони після удару вперто стверджувало, нібито життю пораненого пропагандиста нічого не загрожує.

Раніше повідомлялося, що у Шойгу поскаржилися на "приліт" по групі російських пропагандистів. Боєприпас розірвався в той момент, коли кремлівські пропагандисти готували черговий "сюжет" про "звірства" українських захисників.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що ЗСУ ліквідували 36 тисяч окупантів за шість тижнів. За словами Умєрова, навіть без потужного флоту Україна витіснила російські військові кораблі з Чорного моря і відновлює свободу мореплавства. Він також наголосив, що єдина мова, яку розуміє Москва, – це мова сили.

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