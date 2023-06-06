"Жахливої загрози - немає": "мер"-колаборант Нової Каховки збрехав про підрив ГЕС

Після підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня колаборант-"мер" Нової Каховки Володимир Леонтьєв цинічно брехав на весь світ - "жахливої загрози - немає".

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Колаборант - " мер " Нової Каховки Володимир Леонтьєв брехав про підрив Каховської ГЕС / колаж Главред, скріншоти

Російський поплічник і колаборант-"мер" Нової Каховки Володимир Леонтьєв заявив про "численні терористичні удари" по ГЕС - так, нібито її підрив здійснили зовсім не окупанти з РФ. Його слова поширили російські пропагандистські ЗМІ.

"В результаті численних терористичних ударів о другій годині ночі були зруйновані всі верхні споруди, розташовані над поверхнею води. В результаті вода безконтрольно почала скидатися нижче за течією. За найгіршим прогнозом, вода могла піднятися протягом п'яти годин на максимальну позначку і затопити цю зону (показує на карті – Главред). Затоплення не відбулося [...]. Тероризм - страшно, але жахливої загрози - немає", – нахабно брехав Леонтьєв.

Причому далі колаборант запевняв - ситуація начебто під контролем окупантів і закликав не панікувати. Однак потім, зчепивши зуби, сказав - "в зону підтоплення можуть потрапити 300 будинків".

При цьому він визнав, що в результаті підриву ГЕС з'являться проблеми з постачанням води в тимчасово окупований Крим.

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС

Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС.

Голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів з правого берега Дніпра, яким загрожує підтоплення. Евакуювати населення лівого берега зараз неможливо - він окупований. За словами Прокудіна, критичного рівня вода досягне через 5 годин.

За даними ЗМІ, крім дамби, росіяни підірвали турбіни і генератори Каховської ГЕС.

РосЗМІ з посиланням на екстрені служби пишуть, що на Каховській ГЕС зруйновані 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

Повідомляється, що Нову Каховку і прибережні села вже підтоплює.

У мікрорайоні Корабел у Херсоні відключили електропостачання у зв'язку з підтопленням, яке виникло внаслідок підриву Каховської ГЕС окупантами.

Дивіться відео - Окупанти підірвали Каховську ГЕС:

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