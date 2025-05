Україна отримає ще дві системи Patriot: коли та хто їх надасть

Головне:

Україна вже цього літа отримає систему протиповітряної оборони Patriot з Ізраїля. Ще одну систему може надати Німеччина або Греція. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела в уряді США.

Зазначається, що система Patriot, яка базувалася в Ізраїлі, є старішою моделлю і буде відправлена в Україну після її капітального ремонту.

Видання пише, що посадовці відмовилися розкрити ставлення президента США Дональда Трампа до рішення передати Україні нові системи ППО, а також не уточнили, коли саме воно було ухвалене: до чи після його повернення в Білий дім.

Водночас, за інформацією NYT, українська армія наразі має на озброєнні 8 систем Patriot. Дві з них - перебувають на відновленні. З системою від Ізраїлю та однією від Німеччини чи Греції українські сили ППО матимуть загалом 10 Patriot.

Як повідомляв Главред, у Білому домі та Конгресі США не ведуться серйозні дискусії щодо подальшої підтримки України, попри те, що попередній пакет допомоги, який був підписаний ще Джо Байденом, уже завершується.

11 квітня на засіданні Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-27"), яке скликали Велика Британія і Німеччина, учасники коаліції зобов'язалися виділити понад 21 мільярд євро на військову допомогу для українських захисників.

Крім того, 26 березня Франція поголосила про надання нового пакету військової допомоги Україні. Його сума - 2 мільярди євро.

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.