Поліція попередила про нову небезпеку від 'Шахедів': що варто знати українцям

Коротко:
- РФ запускає "Шахеди" з протитанковими мінами
- Дрони створюють загрозу для цивільних
Сили оборони України у Сумській області збили російський БпЛА, на якому були встановлені касети з протитанковими мінами ПТМ-3. Це становить пряму загрозу для цивільних. Про це повідомляє на Національна поліція України у Facebook.
Правоохоронці припускають, що таким методом російські окупанти можуть віддалено мінувати дороги, сільськогосподарські угіддя тощо.
"Міна ПТМ-3, невелика за розміром, у пластиковому корпусі має магнітний детонатор і реагує на техніку, що знаходиться або проїжджає поруч", - йдеться в повідомленні.
Поліція закликає громадян бути уважними та обережними, особливо водіїв техніки, яка працює на полях, а також рухається польовими дорогами, де обмежена видимість дорожнього полотна.
У випадку візуального виявлення такої міни необхідно:
- негайно зупинити транспортний засіб;
- відійти на безпечну відстань;
- повідомити про знахідку поліцію за номером 102.
Такі правила також стосуються і тих дронів, які не вибухнули під час падіння.
Чим небезпечні "Шахеди" з протитанковими мінами
До слова, про міни під крилами "Шахедів" ще вчора, 4 серпня, повідомляв експерт зі зв'язку та голова Центру радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.
Він припускав, що росіяни, запускаючи "Шахеди" з мінами, намагаються замінувати дороги загального користування або влаштовувати атаки на об’єкти агросектора України.
Тим часом військовий аналітик Павло Нарожний у коментарі Фокусу заявив, що найімовірніше, російські сили будуть застосовувати ПТМ-3 для мінування зон поблизу лінії фронту з метою обмеження пересування української техніки.
Як протидіяти "Шахедам"з мінами
Нарожний зазначив, що протидія "Шахедам" з ПТМ-3 не відрізняється від знищення звичайних дронів цього типу. БпЛА з мінами можна збивати за допомогою кулеметів, переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) або навіть з вертольотів. Але головна проблема в тому, що після скидання мін розмінування території стає дуже небезпечним і складним.
Удари РФ по Україні - новини за темою
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Про джерело: Національна поліція України
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