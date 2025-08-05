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Поліція попередила про нову небезпеку від "Шахедів": що варто знати українцям

Маріна Фурман
5 серпня 2025, 19:39
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Відтепер росіяни, за допомогою дронів, можуть дистанційно мінувати польові дороги.
Поліція попередила про нову небезпеку від 'Шахедів': що варто знати українцям
РФ бʼє по Україні "Шахедами", які "завантажені" мінами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • РФ запускає "Шахеди" з протитанковими мінами
  • Дрони створюють загрозу для цивільних

Сили оборони України у Сумській області збили російський БпЛА, на якому були встановлені касети з протитанковими мінами ПТМ-3. Це становить пряму загрозу для цивільних. Про це повідомляє на Національна поліція України у Facebook.

Правоохоронці припускають, що таким методом російські окупанти можуть віддалено мінувати дороги, сільськогосподарські угіддя тощо.

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"Міна ПТМ-3, невелика за розміром, у пластиковому корпусі має магнітний детонатор і реагує на техніку, що знаходиться або проїжджає поруч", - йдеться в повідомленні.

Поліція закликає громадян бути уважними та обережними, особливо водіїв техніки, яка працює на полях, а також рухається польовими дорогами, де обмежена видимість дорожнього полотна.

У випадку візуального виявлення такої міни необхідно:

  • негайно зупинити транспортний засіб;
  • відійти на безпечну відстань;
  • повідомити про знахідку поліцію за номером 102.

Такі правила також стосуються і тих дронів, які не вибухнули під час падіння.

Поліція попередила про нову небезпеку від 'Шахедів': що варто знати українцям
Шахед / Інфографіка: Главред

Чим небезпечні "Шахеди" з протитанковими мінами

До слова, про міни під крилами "Шахедів" ще вчора, 4 серпня, повідомляв експерт зі зв'язку та голова Центру радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Він припускав, що росіяни, запускаючи "Шахеди" з мінами, намагаються замінувати дороги загального користування або влаштовувати атаки на об’єкти агросектора України.

Тим часом військовий аналітик Павло Нарожний у коментарі Фокусу заявив, що найімовірніше, російські сили будуть застосовувати ПТМ-3 для мінування зон поблизу лінії фронту з метою обмеження пересування української техніки.

Як протидіяти "Шахедам"з мінами

Нарожний зазначив, що протидія "Шахедам" з ПТМ-3 не відрізняється від знищення звичайних дронів цього типу. БпЛА з мінами можна збивати за допомогою кулеметів, переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) або навіть з вертольотів. Але головна проблема в тому, що після скидання мін розмінування території стає дуже небезпечним і складним.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 5 серпня місто Лозова Харківської області зазнало наймасованішого удару з початку війни Росії проти України. Унаслідок атаки постраждала критична інфраструктура, багатоповерхівки та приватний сектор. Є поранені, зокрема й діти.

Днем раніше російська окупаційна армія атакувала дронами Одеську область. У результаті влучень спалахнули масштабні пожежі.

Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку - вогонь знищив десятки торговельних павільйонів, де знаходилася електроніка і побутова техніка. Також масштабну пожежу ліквідовано в недіючому гуртожитку.

Нагадаємо, вранці в понеділок, 4 серпня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К ВПС РФ. Ворог запустив ракети в напрямку Хмельницької області.

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Про джерело: Національна поліція України

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