Поліція попередила про нову небезпеку від 'Шахедів': що варто знати українцям

Відтепер росіяни, за допомогою дронів, можуть дистанційно мінувати польові дороги.

https://glavred.net/ukraine/policiya-predupredila-o-novoy-opasnosti-ot-shahedov-chto-stoit-znat-ukraincam-10687424.html Посилання скопійоване

РФ бʼє по Україні "Шахедами", які "завантажені" мінами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

РФ запускає "Шахеди" з протитанковими мінами

Дрони створюють загрозу для цивільних

Сили оборони України у Сумській області збили російський БпЛА, на якому були встановлені касети з протитанковими мінами ПТМ-3. Це становить пряму загрозу для цивільних. Про це повідомляє на Національна поліція України у Facebook.

Правоохоронці припускають, що таким методом російські окупанти можуть віддалено мінувати дороги, сільськогосподарські угіддя тощо.

відео дня

"Міна ПТМ-3, невелика за розміром, у пластиковому корпусі має магнітний детонатор і реагує на техніку, що знаходиться або проїжджає поруч", - йдеться в повідомленні.

Поліція закликає громадян бути уважними та обережними, особливо водіїв техніки, яка працює на полях, а також рухається польовими дорогами, де обмежена видимість дорожнього полотна.

У випадку візуального виявлення такої міни необхідно:

негайно зупинити транспортний засіб;

відійти на безпечну відстань;

повідомити про знахідку поліцію за номером 102.

Такі правила також стосуються і тих дронів, які не вибухнули під час падіння.

Шахед / Інфографіка: Главред

Чим небезпечні "Шахеди" з протитанковими мінами

До слова, про міни під крилами "Шахедів" ще вчора, 4 серпня, повідомляв експерт зі зв'язку та голова Центру радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Він припускав, що росіяни, запускаючи "Шахеди" з мінами, намагаються замінувати дороги загального користування або влаштовувати атаки на об’єкти агросектора України.

Тим часом військовий аналітик Павло Нарожний у коментарі Фокусу заявив, що найімовірніше, російські сили будуть застосовувати ПТМ-3 для мінування зон поблизу лінії фронту з метою обмеження пересування української техніки.

Як протидіяти "Шахедам"з мінами

Нарожний зазначив, що протидія "Шахедам" з ПТМ-3 не відрізняється від знищення звичайних дронів цього типу. БпЛА з мінами можна збивати за допомогою кулеметів, переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) або навіть з вертольотів. Але головна проблема в тому, що після скидання мін розмінування території стає дуже небезпечним і складним.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 5 серпня місто Лозова Харківської області зазнало наймасованішого удару з початку війни Росії проти України. Унаслідок атаки постраждала критична інфраструктура, багатоповерхівки та приватний сектор. Є поранені, зокрема й діти.

Днем раніше російська окупаційна армія атакувала дронами Одеську область. У результаті влучень спалахнули масштабні пожежі.

Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку - вогонь знищив десятки торговельних павільйонів, де знаходилася електроніка і побутова техніка. Також масштабну пожежу ліквідовано в недіючому гуртожитку.

Нагадаємо, вранці в понеділок, 4 серпня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К ВПС РФ. Ворог запустив ракети в напрямку Хмельницької області.

Читайте також:

Про джерело: Національна поліція України Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред