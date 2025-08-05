Яке харчування допомагає скинути жир у талії: 11 диво-продуктів

Щоб зменшити кількість внутрішнього жиру, необхідно дотримуватися дефіциту калорій.

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Яке харчування допомагає скинути жир у талії / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Ivan Krasavin"

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Що найкраще спалює жир на животі: список

Пропорції прийому їжі при схудненні

У спробах позбутися вісцерального жиру важливо розуміти: ніякої чарівної їжі, яка моментально спалює жир за 10 днів, не існує. Про це нагадує Тара Коллінгвуд - сертифікований спортивний дієтолог, пише Главред.

За її словами, щоб зменшити кількість внутрішнього жиру, необхідно дотримуватися дефіциту калорій, рухатися більше і дотримуватися здорового харчування в довгостроковій перспективі. Про це пише eatthis.

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Проте, є продукти, які допомагають худнути. Вони регулюють апетит, прискорюють обмін речовин і підтримують стабільний рівень цукру в крові.

Автор Youtube-каналу "Ivan Krasavin" також розповів, за допомогою яких продуктів можна прибрати жир на животі та боках.

Що найкраще спалює жир на животі:

Овочі, багаті на клітковину

Шпинат, броколі, капуста кейл - чудові варіанти. За словами Коллінгвуд, такі овочі дають відчуття ситості та допомагають зменшити загальне споживання калорій. Можна додавати їх у смузі або використовувати в гарнірах.

Бобові

Сочевиця, квасоля і нут - джерела білка і клітковини, які чудово насичують і надовго відбивають апетит. Підійдуть як самостійна страва, так і як доповнення до салатів або основного прийому їжі.

Нежирний білок

Куряче філе, риба, яйця і тофу забезпечують організм білком без зайвого жиру.

"Вони сприяють збереженню м'язової маси, що особливо важливо під час схуднення", - підкреслює дієтолог.

Цільнозернові продукти

Вівсянка, кіноа і бурий рис - це корисні вуглеводи, які надовго насичують і допомагають тримати під контролем рівень цукру в крові.

Горіхи

У невеликих кількостях горіхи можуть стати чудовою добавкою до раціону. Вони багаті корисними жирами і допомагають уникнути переїдання. Головне - не захоплюватися, оскільки вони досить калорійні.

Жирна риба

Лосось, скумбрія, сардини містять омега-3 жирні кислоти, які зменшують запальні процеси, пов'язані з накопиченням вісцерального жиру.

Зелений чай

Якщо шукаєте альтернативу каві - спробуйте зелений чай. У ньому є катехіни, які, за словами Коллінгвуд, можуть злегка підвищити спалювання жиру в разі поєднання з фізичною активністю.

Грецький йогурт

Знежирений або нежирний грецький йогурт із високим вмістом білка допомагає зберегти м'язову масу і дає довге відчуття ситості. Краще обирати варіант без доданого цукру і додати до нього свіжі ягоди.

Ягоди

Малина, чорниця, полуниця та ожина - смачний і корисний спосіб вгамувати тягу до солодкого. Вони містять менше цукру, ніж більшість фруктів, але багаті на клітковину й антиоксиданти.

Авокадо

Корисні мононенасичені жири в авокадо допомагають довше не відчувати голоду. Важливо пам'ятати про помірність - навіть найкорисніші продукти можуть заважати зниженню ваги в разі переїдання.

Прянощі

Додавання в їжу гострого перцю, чилі або каєнського, може трохи прискорити метаболізм. За словами Коллінгвуд, це пов'язано з капсаїцином - речовиною, що підвищує енерговитрати організму.

Дивіться відео про те, за допомогою яких продуктів можна прибрати жир на животі та боках

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