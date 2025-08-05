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Путін готовий до перемирʼя лише за однієї умови: ЗМІ дізналися головну вимогу

Маріна Фурман
5 серпня 2025, 15:45оновлено 5 серпня, 18:10
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У Reuters припускають, що Путін не прийме ультиматум Трампа, адже військові цілі для нього в пріоритеті.
Трамп, Путин
Дедлайн Трампа Путіну завершується 8 серпня / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Основне:

  • Путін не прийме ультиматум Трампа
  • Лідер Кремля не боїться нових санкцій
  • Російський диктатор все ще мріє про повний контроль 4 регіонів України

Російський диктатор Володимир Путін не планує приймати санкційний ультиматум глави Білого дому Дональда Трампа, термін якого спливає 8 серпня. Кремлівський лідер буде готовий говорити про перемирʼя лише після повного контролю 4 регіонів України. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, які близькі до оточення Путіна.

Трамп пригрозив запровадити нові обмеження проти Росії та запровадити 100 % мита для країн, які купують її нафту - насамперед Китаю та Індії - якщо Путін не погодиться на припинення вогню. Однак Кремль не збирається приймати ультиматум.

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За даними співрозмовників, Путін переконаний, що санкції не вплинуть сильно на економіку РФ. Крім того, лідер Кремля впевнений у своїй перемозі.

Два джерела підкреслили, що наразі військові цілі у пріоритеті Путіна. При цьому російський диктатор не хоче псувати відносини з Трампом, але і не готовий змінювати свій курс.

Один зі співрозмовників сказав, що Путін буде готовий обговорювати мирну угоду, коли повністю контролюватиме Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

Один із інформаторів передає, що поточний переговорний процес, в рамках якого російські та українські сторони зустрілися тричі з травня, був спробою Москви переконати Трампа, що Путін не відкидає мир. Насправді пере переговори не мали реального змісту, окрім обговорення гуманітарних обмінів.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Чи погодиться Путін на перемирʼя Трампа - думка експерта

Нещодавно у коментарі Главред російський опозиційний політик, який єдиний, хто свого часу проголосував проти анексії Криму, Ілля Пономарьов розповів, що Путін все ж прийме пропозицію Трампа щодо перемир'я, але постарається її оформити в потрібний для себе спосіб, щоб складалося враження, що це не його змусили, а він усіх, що Трамп стояв на колінах перед ним і просив, а він погодився, і це велика перемога Росії.

За словами Пономарьова, Путін буде наголошувати, що Росія воювала з усім блоком НАТО, але йому не вдалося поставити Росію на коліна – блок сам став на коліна і капітулював. Якщо Путін зможе забезпечити собі таку публічну історію всередині країни, він піде на перемир'я. Тому зараз уся його адміністрація займається тим, що конструює саме такий публічний процес.

Дедлайн Трампа Путіну - що відомо

Як писав Главред, 14 липня 2025 року Трамп оголосив про плани накласти 100% митні тарифи на російський експорт, якщо Москва не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів.

Пізніше президент США Дональд Трамп встановив новий термін для Росії щодо закінчення війни в Україні. Трамп заявив, що у РФ є 10-12 днів, починаючи з 28 липня. Термін ультиматуму спливає 8 серпня.

Виявляється, що Путін неабияк дратує Трампа. А все тому, що американський лідер хоче закінчити війну в Україні, а російський диктатор - ні, ось чому змінився тон господаря Білого дому щодо кремлівського керівника, пише The Hill.

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Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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