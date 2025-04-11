На 'Рамштайні' оголосили про рекордну допомогу Україні – відома сума

Збільшення військової підтримки України.

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Виділення військової допомоги Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот

Ключові тези:

Учасники "Рамштайну" зобов'язалися виділити понад 21 мільярд євро для допомоги Україні

Це рекордне збільшення військового фінансування для України

Водночас, Британія цього року витратить 4,5 млрд фунтів на підтримку України

Сьогодні на засіданні Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-27"), яке скликали Велика Британія і Німеччина, учасники коаліції зобов'язалися виділити понад 21 мільярд євро на військову допомогу для українських захисників. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, передає кореспондент УНІАН.

"Оголошені сьогодні на Контактній групі нові зобов'язання з надання військової підтримки загалом складають понад 21 мільярд євро", - наголосив він. відео дня

За його словами, це є рекордним збільшенням військового фінансування для України, і також відбувається збільшення підтримки боротьби України на полі бою.

Гілі нагадав, що Британія цього року витратить 4,5 млрд фунтів на військову підтримку України.

Він також оголосив про виділення 350 мільйонів фунтів для збільшення цієї підтримки для захисників України на лінії фронту. Цей пакет включає радарні системи, протитанкові міни і сотні тисяч нових дронів.

Також збільшується фінансування на 150 млн фунтів для ремонту і обслуговування техніки з поля бою.

"Це частина нових зусиль на подальші місяці з ремонтування 3 тисяч українських транспортних засобів, які будуть повернуті на поле бою", - додав міністр оборони Великої Британії.

Рамштайн / Інфографіка: Главред

Військова допомога - останні новини

Як повідомляв Главред, 11 квітня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкрив плани щодо допомоги Україні з боку Берліна на засіданні у форматі "Рамштайн". Зокрема, Німеччина передасть Україні 4 системи ППО Iris-T і 30 ракет для Patriot.

Також повідомлялось, що Велика Британія та Норвегія планують оголосити про спільний пакет військової допомоги, в рамках якого допоможуть профінансувати поставку сотень тисяч безпілотників в Україну.

7 квітня стало відомо, що Норвегія виділяє 4 млрд норвезьких крон (близько 332 млн євро) у вигляді грантів на "чеську ініціативу" для закупівлі артилерійських боєприпасів у 2025 році.

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Що таке зустрічі у форматі "Рамштайн"? Зустрічі у форматі "Рамштайн" – це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, які відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни. Хоч ці зустрічі відбуваються у різних місцях, за ними закріпилася назва за місцем проведення першої – вона відбувалася на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах, що у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Зустрічі відбуваються у межах "Контактної групи з питань оборони України". У квітні 2024 року Міністерство оборони повідомило про створення формату "Рамштайн 2.0", що переходить від індивідуальних рішень до коаліційного формату за допомогою Офісу підтримки коаліцій, пише Вікіпедія.

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