"Це зло з пекла": у Трампа прогнозують, що Путін закінчить як Гітлер

З Володимиром Путіним станеться те саме, що і з Адольфом Гітлером або Пол Потом, упевнений Марк Бернс.

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Марк Бернс розповів про позицію Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: Facebook/PastorMarkBurnsSr, скріншот

Важливе із заяв Бернса:

Путін неодмінно понесе покарання від Бога

Багатьма пороками рухає Росія під керівництвом Путіна

Війна в Україні стала проявом духовної стійкості та сили віри

Американський пастор Марк Бернс, якого називають духовним наставником Дональда Трампа, заявив, що диктатор Володимир Путін неодмінно понесе покарання від Бога, як це траплялося з іншими жорстокими лідерами минулого.

"Божественна відплата неминуча. З Путіним станеться те саме, що і з Гітлером або Пол Потом - їхні серця одного разу перестали битися, і вони постали перед Творцем. Бог вічний, а земні диктатори - ні", - сказав він в інтерв'ю LIGA.net.

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За словами Бернса, корінь нинішньої війни лежить у духовних гріхах - жадібності та зарозумілості: "Росія, під керівництвом Володимира Путіна, керується саме цими гріхами, прагнучи здобути владу і контроль над українським народом, який не є і не повинен бути рабом. Це зло, що походить із воріт пекла".

Пастор порівняв поведінку російського режиму з діями відомих історичних диктаторів, таких як Гітлер, Сталін і Муссоліні, які, за його словами, також вдавалися до насильства і страху заради утримання влади.

"Істинний лідер, за прикладом Ісуса, не домінує, а служить. Христос сам омивав ноги учням, показуючи, яким має бути справжнє керівництво", - наголосив Бернс.

Він також додав, що війна в Україні стала проявом духовної стійкості та сили віри. На його думку, незважаючи на обстріли і руйнування, українці продовжують сподіватися, молитися і зміцнюватися у вірі.

"Мені вдалося, завдяки моїм близьким стосункам із президентом, донести до нього жахливі подробиці того, що роблять росіяни, - розповідає Бернс. - Я побачив на власні очі справжні звірства, які не показують на телеканалі Fox News... Не думаю, що президента Трампа потрібно ще більше переконувати. Він уже на нашому боці".

Головна умова виживання диктатора РФ

Ключовим фактором, що забезпечує політичне і фізичне виживання російського диктатора Володимира Путіна, є продовження війни. Про це заявив Главреду військовий аналітик і оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Путін не припинить бойові дії, тому що саме війна стала для нього сенсом існування і єдиним способом утримати владу. Якщо бойові дії раптом завершаться, вже наступного дня його може не стати", - наголосив експерт.

За словами Коваленка, будь-які війни, які не мають визвольного характеру, завжди ведуть до руйнування і занепаду. А керівник, який свідомо розв'язує такий конфлікт, демонструє ознаки глибокої особистісної та психологічної патології.

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін раптово заговорив про свого наступника. Він навіть уточнив, що боротьба може бути між кількома кандидатами.

Як писав Главред, тема наступника була табуйована в російській політиці досить давно, а попередні президентські вибори (березень 2024), здавалося, поставили крапку в цьому питанні. Щоправда, в Росії склалася ситуація, за якої табу на наступника не заважало елітам фактично жити в логіці транзиту влади.

Нагадаємо, раніше Савік Шустер озвучив терміни смерті Путіна і розповів про наступників. Одразу після смерті Володимира Путіна в РФ почнеться сутичка за владу, каже Савік Шустер.

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Про персону: Марк Бернс Американський євангельський служитель, телеєвангеліст і політик, який є пастором Harvest Praise & Worship Center у Південній Кароліні. Він був раннім прихильником Дональда Трампа під час президентських виборів у Сполучених Штатах 2016 року, а до 2023 року був членом правління організації Пастори за Трампа. Співзасновник телевізійної мережі NOW.

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