Україна отримає потужну зброю від Франції: що увійде в пакет допомоги на €2 млрд

Коротко:
- Франція виділяє Україні новий пакет військової допомоги на суму 2 мільярди євро
- Пакет підтримки спрямований на задоволення першочергових потреб ЗСУ
- Допомога включає постачання протитанкових ракет, ракет для ППО і ракет для авіації
Франція поголосила про надання нового пакету військової допомоги Україні. Його сума - 2 мільярди євро. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
Макрон зазначив, що цей пакет підтримки спрямований на задоволення першочергових потреб Збройних сил України в умовах війни з Росією. Усі кошти будуть спрямовані на закупівлю та постачання важливих військових засобів для посилення обороноздатності України.
Зокрема, за ці гроші будуть поставлені:
протитанкові ракети MILAN;
засоби ППО - ракети MICA;
ракети для авіації (оснащення літаків Mirage);
ракети наземного захисту Mistral;
бронемашини AMX-10RC;
боєприпаси, включно з дистанційно керованими.
Крім того, частина фінансування буде направлена на підтримку виробництва техніки в Україні у співпраці з французькими оборонними підприємствами.
Військова допомога Україні - останні новини
Нагадаємо, у першій половині 2025 року Німеччина поставить Україні масштабний пакет військової допомоги, який включає бронетехніку та засоби ППО. Серед основних позицій — 22 танки Leopard 1, 25 бойових машин піхоти Marder та зенітно-ракетна система Iris-T SLM/SLS.
Також 30 січня Швеція оголосила про надання Україні рекордного пакету військової допомоги на суму 13,5 мільярда шведських крон (1,25 мільярда доларів). Пакет включає фінансування виробництва ракет і безпілотників в Україні, подвоєння кількості бойових катерів CB 90 та протитанкового озброєння, а також підтримку оборонної промисловості.
Як повідомляв Главред, ЄС готує новий пакет військової допомоги для України на суму щонайменше 6 млрд євро, який може зрости до 10 млрд. Допомога включатиме 1,5 млн артснарядів, системи ППО та інше озброєння. Офіційне оголошення можливе до 24 лютого.
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Що передбачає ініціатива Макрона щодо миротворчої місії в Україні
Президент Франції Еммануель Макрон висловив ідею розгорнути європейські війська для забезпечення дотримання режиму припинення вогню та гарантування безпеки в разі досягнення мирної угоди між Україною та Росією.
Ця пропозиція обговорюється на рівні Європейського Союзу та передбачає участь країн-членів у формуванні миротворчого контингенту.
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