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Україна отримає потужну зброю від Франції: що увійде в пакет допомоги на €2 млрд

Руслана Заклінська
26 березня 2025, 21:29оновлено 26 березня, 22:36
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Франція оголосила про надання нового пакету військової допомоги Україні на суму 2 мільярди євро.
Україна отримає потужну зброю від Франції: що увійде в пакет допомоги на €2 млрд
Франція оголосила про новий пакет військової допомоги / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, wikimedia.org

Коротко:

  • Франція виділяє Україні новий пакет військової допомоги на суму 2 мільярди євро
  • Пакет підтримки спрямований на задоволення першочергових потреб ЗСУ
  • Допомога включає постачання протитанкових ракет, ракет для ППО і ракет для авіації

Франція поголосила про надання нового пакету військової допомоги Україні. Його сума - 2 мільярди євро. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Макрон зазначив, що цей пакет підтримки спрямований на задоволення першочергових потреб Збройних сил України в умовах війни з Росією. Усі кошти будуть спрямовані на закупівлю та постачання важливих військових засобів для посилення обороноздатності України.

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Зокрема, за ці гроші будуть поставлені:

  • протитанкові ракети MILAN;

  • засоби ППО - ракети MICA;

  • ракети для авіації (оснащення літаків Mirage);

  • ракети наземного захисту Mistral;

  • бронемашини AMX-10RC;

  • боєприпаси, включно з дистанційно керованими.

Крім того, частина фінансування буде направлена на підтримку виробництва техніки в Україні у співпраці з французькими оборонними підприємствами.

Військова допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, у першій половині 2025 року Німеччина поставить Україні масштабний пакет військової допомоги, який включає бронетехніку та засоби ППО. Серед основних позицій — 22 танки Leopard 1, 25 бойових машин піхоти Marder та зенітно-ракетна система Iris-T SLM/SLS.

Також 30 січня Швеція оголосила про надання Україні рекордного пакету військової допомоги на суму 13,5 мільярда шведських крон (1,25 мільярда доларів). Пакет включає фінансування виробництва ракет і безпілотників в Україні, подвоєння кількості бойових катерів CB 90 та протитанкового озброєння, а також підтримку оборонної промисловості.

Як повідомляв Главред, ЄС готує новий пакет військової допомоги для України на суму щонайменше 6 млрд євро, який може зрости до 10 млрд. Допомога включатиме 1,5 млн артснарядів, системи ППО та інше озброєння. Офіційне оголошення можливе до 24 лютого.

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Що передбачає ініціатива Макрона щодо миротворчої місії в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон висловив ідею розгорнути європейські війська для забезпечення дотримання режиму припинення вогню та гарантування безпеки в разі досягнення мирної угоди між Україною та Росією.

Ця пропозиція обговорюється на рівні Європейського Союзу та передбачає участь країн-членів у формуванні миротворчого контингенту.

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