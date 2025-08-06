Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні бабусі в саду за 31 секунду

Віталій Кірсанов
6 серпня 2025, 03:00
6
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Ви готові розгадати чергову головоломку? Уважно подивіться на два зображення бабусі на городі. На перший погляд вони здаються схожими, але на картинці заховані 3 невеликі відмінності. Чи зможете ви знайти їх усі всього за 31 секунду?

Ваше завдання: знайти всі три відмінності, перш ніж закінчиться час!

відео дня
головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Дослідження показують, що регулярна практика розв'язування головоломок "Знайди відмінності" дуже ефективна для зміцнення здоров'я мозку та поліпшення пам'яті.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Знаходять лише свою смерть": Генштаб розповів, чи оточив ворог ЗСУ у Покровську

"Знаходять лише свою смерть": Генштаб розповів, чи оточив ворог ЗСУ у Покровську

23:49Фронт
"Якби не це": Зеленський назвав причину війни і розкрив деталі розмови з Трампом

"Якби не це": Зеленський назвав причину війни і розкрив деталі розмови з Трампом

22:47Війна
РФ розглядає перемир'я в повітрі, щоб уникнути покарання Трампа - Bloomberg

РФ розглядає перемир'я в повітрі, щоб уникнути покарання Трампа - Bloomberg

21:39Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 5 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Це ставить під загрозу все наше угруповання": військові б'ють на сполох через наступ РФ

"Це ставить під загрозу все наше угруповання": військові б'ють на сполох через наступ РФ

РФ зібрала на одному напрямку 100 тисяч загарбників: куди рветься ворог

РФ зібрала на одному напрямку 100 тисяч загарбників: куди рветься ворог

Злата Огнєвіч уперше публічно представили свого бойфренда - деталі

Злата Огнєвіч уперше публічно представили свого бойфренда - деталі

Китайський гороскоп на завтра 6 серпня: Бикам - страх, Півням - жертви

Китайський гороскоп на завтра 6 серпня: Бикам - страх, Півням - жертви

Останні новини

04:30

Фортуна нарешті усміхнулась: шість знаків зодіаку отримають достаток 6 серпня

03:36

Життя перевернеться з ніг на голову: 6 серпня підготувало сюрпризи двом знакам

03:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні бабусі в саду за 31 секунду

02:33

Україна може перекрити транзит нафти РФ "Дружбою": несподіваний прогнозВідео

01:36

Гороскоп на завтра 7 серпня: Терезам - неабиякий успіх, Скорпіонам - конфлікт

Україна не може сама перекрити транзит нафти з РФ, потрібне рішення Європи - МакогонУкраїна не може сама перекрити транзит нафти з РФ, потрібне рішення Європи - Макогон
05 серпня, вівторок
23:49

"Знаходять лише свою смерть": Генштаб розповів, чи оточив ворог ЗСУ у Покровську

22:52

Дружина Віктора Павліка розповіла про пухлину в грудях

22:47

"Якби не це": Зеленський назвав причину війни і розкрив деталі розмови з Трампом

22:21

Любить молодих дівчат: путініста Петросяна засікли в компанії молодої панянки

Реклама
21:49

Гранти на ШІ, а де український "Стінгер"?Погляд

21:46

Олена Зеленська відмовилася від минулого образу - новий тренд

21:39

РФ розглядає перемир'я в повітрі, щоб уникнути покарання Трампа - Bloomberg

21:37

"Ми не маємо іншого вибору": Сирський зробив заяву про мобілізацію в Україні

21:29

"Далі буде видно": Ілона Гвоздьова передумала розлучатися з чоловіком

21:17

"Трамп не має важелів впливу на Путіна": що може зупинити РФ від розв’язування нової війниВідео

20:45

РФ зібрала на одному напрямку 100 тисяч загарбників: куди рветься ворог

20:36

"Це не квиток в Царство Боже": священник сказав, чи є гріхом не носити хрестикВідео

20:17

Три "чорні мітки" для РФ: як Трамп покарає Путіна після завершення дедлайна

19:41

Яке харчування допомагає скинути жир у талії: 11 диво-продуктів

19:39

Поліція попередила про нову небезпеку від "Шахедів": що варто знати українцям

Реклама
19:20

Призведе до зміни влади в РФ: через яку причину в Росії почнеться "палацовий переворот"

19:01

Чому ми кажемо "алло": маловідома історія телефонного вітанняВідео

18:48

Доходи Путіна від нафти впали на третину: у Bloomberg дізналися деталі

18:37

Рідні будуть просити добавки: рецепт неймовірних рулетиків з баклажанів

18:37

Регіони будуть "плавати": на Україні насувається потужна штормова погода

18:22

"Мріяв про це": Вакарчук підкорив дві гори в Карпатах

18:02

Обвал рубля, палацовий переворот і розвал: Новак – про процеси, які Трамп запускає в Росії

17:53

Яблучний Спас 2025: що в жодному разі не можна робити 6 серпня

17:51

Молочні продукти стрімко дешевшають - що українці зможуть купити вигідніше

17:43

Улюблені тренери, нові команди, ювілейний сезон: дивіться прем’єру "Ліги Сміху. 10 років" з 5 вересня на ТЕТ

17:34

Гороскоп Таро на завтра 6 августа: Ракам - усилия, Львам - осторожность

17:31

Зеленський провів телефонну розмову із Трампом: що обговорили президенти

17:27

В Україну хлинуть великі потоки озброєнь: ЗМІ дізналися деталі та терміни

17:24

Температура впаде на один день: коли Україну накриє похолодання

17:21

Незвичайний ребус: знайдіть 3 відмінності на картинці із собакою за 23 секунди

17:08

"Продовжуємо традиції повним ходом": Буданов раптово заговорив про повійВідео

16:55

"Це зло з пекла": у Трампа прогнозують, що Путін закінчить як Гітлер

16:52

Чим для України обернеться втрата Покровська: експерт окреслив небезпеку

16:44

Євро різко полетіло вгору: наскільки НБУ обвалив гривню

16:38

"Час – до понеділка": Зеленський анонсував важливі зміни для ЗСУ

Реклама
16:23

У Трампа є лише 2 сценарії щодо України, ескалація посилюється - Пехньо

16:12

Альтернатива м'ясу: експерти назвали топ-5 корисних рибних консервів

16:02

Ураження літаків рф вже стало однією з візитівок СБУ - експерт

15:57

В ОП висунули гучне звинувачення на адресу Індії: про що йдеться і реакція Нью-Делі

15:45

Путін готовий до перемирʼя лише за однієї умови: ЗМІ дізналися головну вимогу

15:37

Трамп розніс Путіна і розкрив умову припинення війни в Україні

15:18

Трамп допустить напад РФ на країни НАТО: як Путін це провернеЕксклюзив

15:16

Чим відрізняються дві дівчинки: треба знайти відмінності всього за 43 секунди

15:14

"Щастя": хто став новим партнером Лесі Нікітюк

15:12

Ціни б’ють рекорди через дефіцит: один продукт тепер на вагу золота

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти