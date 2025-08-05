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Доходи Путіна від нафти впали на третину: у Bloomberg дізналися деталі

Андрій Ганчук
5 серпня 2025, 18:48
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Доходи Кремля впали через світові ціни на нафту і зміцнення рубля.
Путін, нафта
У липні доходи режиму Путіна від нафти скоротилися на 33% порівняно з торішнім періодом - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Головне:

  • У липні доходи РФ від експорту нафти впали на 33%
  • Доходи знижуються на тлі падіння світових цін на нафту
  • Доходи від нафти - третина всього бюджету РФ

У липні доходи країни-окупанта Росії від нафти різко знизилися на 33% і склали близько 710,4 млрд рублів, що в перерахунку на валюту - 8,9 млрд доларів. Падіння доходів пояснюється зниженням світових цін на нафту і зміцненням рубля.

Що з нафтовими доходами РФ

Журналісти Bloomberg у своєму матеріалі, в якому посилаються на дані російського Мінфіну, зазначають, що в липні 2025-го доходи Росії на 33% менші, ніж за той самий період минулого року.

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Крім того, загальні доходи РФ від нафти і газу знизилися на 27% - до 787,3 млрд рублів - 9,82 млрд доларів.

Надходження до бюджету від нафти зросли на 71%

Утім, порівняно з червнем, надходження до російського бюджету від нафтової галузі зросли на 71%. Причина такого показника - щоквартальна сплата одного з податків на нафту.

Чому Кремлю важливі доходи від нафти

Нафтогазова сфера - третина бюджету Росії. Падіння доходів, особливо в умовах серйозних витрат на війну проти України, посилює фінансовий тиск на російську державу.

Надходження від експорту енергоресурсів падають, оскільки ЄС шляхом санкцій знизив ціновий ліміт на нафту з РФ і заборонив імпорт нафтових продуктів, а США погрожують Кремлю новими обмеженнями.

Доходи Путіна від нафти впали на третину: у Bloomberg дізналися деталі
Ціна на нафту WTI 2000-2025 рр. / Інфографіка: Главред

Рубль зміцнився, а доходи впали

Крім того, на падіння доходів вплинуло і зміцнення рубля. За кожен барель нафтокомпанії отримують менше рублів, тоді як доходи в доларах зросли.

Тому нафтовики 2025 року за барель нафти Urals отримали лише 4711 рублів, порівняно з 6127 рублів у 2024-му.

Також російський бюджет скоротив дотації НПЗ, які покривають різницю між цінами на нафту в Росії та за кордоном. Порівняно з минулим роком, дотації скоротилися на 58% - до 59,9 млрд рублів.

Що каже експерт

Більш дрібні країни можуть відмовитися від купівлі нафти в Росії на тлі тиску Трампа, проте Китай - навряд чи, сказав в інтерв'ю Главреду економіст Андрій Новак.

"Китай навряд чи добровільно відмовиться від російської нафти, тому що, якщо він так вчинить, він, таким чином, продемонструє свою політичну та економічну слабкість. А Китай сьогодні - це друга економіка світу після США і одна з найбільш технологічних країн світу", - підкреслив Новак.

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Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп 1 серпня впровадив мито проти Індії в 25% за купівлю російської нафти. Проте у Нью-Делі, судячи з усього, поки вирішили не відмовлятися від нафти Путіна.

Путін буде змушений зупинити війну, якщо ціна на нафту знизиться на 10 доларів за барель, вважає Дональд Трамп. На його думку, у РФ не буде іншого виходу, оскільки економіка Кремля "в жахливому стані".

3 серпня журналісти Reuters повідомили, що країни ОПЕК+ домовилися про збільшення видобутку нафти вже з вересня. Експортери нафти в день видобуватимуть на 548 000 барелів нафти. Президент США Дональд Трамп 5 серпня цю інформацію фактично підтвердив.

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Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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