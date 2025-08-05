Призведе до зміни влади в РФ: через яку причину в Росії почнеться "палацовий переворот"

Через одне рішення Трампа у Росії дуже динамічно будуть розвиватися вкрай негативні економічні процеси.

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Новак сказав, через яку причину в Росії почнеться "палацовий переворот"/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрін

Основні тези Новака:

Якщо справді діятимуть санкції проти покупців російської нафти, РФ отримає менше доходів

Через це в РФ можуть початися вкрай негативні економічні процеси

Погіршення економічної ситуації може призвести до зміни влади в РФ

Якщо справді будуть діяти санкції проти покупців російської нафти, які фактично вже розпочалися з Індії, Росія буде отримувати значно менші валютні доходи.

Це у свою чергу призведе до того, що в країні-агресорці Росії можуть почати дуже динамічно розвиватися вкрай негативні економічні процеси. У першу чергу, в РФ суттєво збільшиться дефіцит бюджету, а паралельно буде девальвувати російський рубль. Таку думку висловив голова Комітету економістів України Андрій Новак в інтерв’ю Главреду.

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"Як наслідок, Росія швидко дійде до того, що не зможе здійснювати соціальні й бюджетні видатки. В свою чергу це, з одного боку, може спровокувати бунти знизу, а з іншого – невдоволення верхів, передусім олігархів, які заробляли на енергоресурсах. Ці доходи і так уже суттєво скоротилися, і багато хто з цих олігархів потрапив під персональні санкції Заходу", – зазначив Новак.

За його словами, зрештою це може викликати те, що історично є найбільш реальним способом зміни влади в Росії, тобто палацовий переворот.

"Цей переворот може бути в різних формах. Але саме суттєве погіршення економічної ситуації історично в Росії провокувало такі події. Найімовірніше, саме так ситуація в Росії розвиватиметься і цього разу, можливо, навіть цього року, але більш вірогідно – наступного", – додав економіст.

Який може бути сценарій розвалу Росії – думка експерта

Депутат Держдуми 5-го і 6-го скликань, російський опозиційний політик Ілля Пономарьов розповів під час чату на Главреді, який можливий сценарій розпаду РФ.

"Я вважаю, що Російська Федерація як держава в її нинішньому вигляді має перестати існувати, але це не означає, що Росія як країна повинна теж перестати існувати", – каже Пономарьов.

Він зазначив, що РФ повинна стати адекватною республікою, яка відпустить народи, що прагнуть до самостійного життя.

"У моєму ідеальному світі майбутня Російська республіка відпускає ті народи, які не хочуть жити всередині неї, і будує нормальне суспільство, нормальну державу з нормальною правовою системою, безпечною для сусідів. Дуже багато хто скептично ставиться до можливості такого сценарію. Але якщо від самого початку сказати, що це неможливо, значить, ми будемо воювати нескінченно. Не думаю, що це в інтересах Росії або України. Тому треба докласти всіх зусиль для того, щоб це сталося. Це в інтересах усіх народів, які живуть на пострадянському просторі і не тільки", – наголосив Пономарьов.

Ультиматум Трампа Росії щодо війни в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, ультиматум Трампа Путіну може виявитися "пшиком" – в AP дізналися найгірший сценарій. Незважаючи на зусилля Вашингтона – від погроз до дипломатичних ініціатив – позиція Москви залишається незмінною.

Також раніше повідомлялося, що Трамп розніс Путіна і розкрив умову припинення війни в Україні. Економіка Росії в жахливому стані, у Путіна не буде іншого вибору, вважає Дональд Трамп.

Нагадаємо, повідомлялося, що Путін готовий до перемир’я лише за однієї умови – ЗМІ дізналися головну вимогу. У Reuters припускають, що Путін не прийме ультиматум Трампа, адже військові цілі для нього в пріоритеті.

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Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

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