Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Призведе до зміни влади в РФ: через яку причину в Росії почнеться "палацовий переворот"

Альона Вороніна
5 серпня 2025, 19:20
151
Через одне рішення Трампа у Росії дуже динамічно будуть розвиватися вкрай негативні економічні процеси.
путин, кремль
Новак сказав, через яку причину в Росії почнеться "палацовий переворот"/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрін

Основні тези Новака:

  • Якщо справді діятимуть санкції проти покупців російської нафти, РФ отримає менше доходів
  • Через це в РФ можуть початися вкрай негативні економічні процеси
  • Погіршення економічної ситуації може призвести до зміни влади в РФ

Якщо справді будуть діяти санкції проти покупців російської нафти, які фактично вже розпочалися з Індії, Росія буде отримувати значно менші валютні доходи.

Це у свою чергу призведе до того, що в країні-агресорці Росії можуть почати дуже динамічно розвиватися вкрай негативні економічні процеси. У першу чергу, в РФ суттєво збільшиться дефіцит бюджету, а паралельно буде девальвувати російський рубль. Таку думку висловив голова Комітету економістів України Андрій Новак в інтерв’ю Главреду.

відео дня

"Як наслідок, Росія швидко дійде до того, що не зможе здійснювати соціальні й бюджетні видатки. В свою чергу це, з одного боку, може спровокувати бунти знизу, а з іншого – невдоволення верхів, передусім олігархів, які заробляли на енергоресурсах. Ці доходи і так уже суттєво скоротилися, і багато хто з цих олігархів потрапив під персональні санкції Заходу", – зазначив Новак.

За його словами, зрештою це може викликати те, що історично є найбільш реальним способом зміни влади в Росії, тобто палацовий переворот.

"Цей переворот може бути в різних формах. Але саме суттєве погіршення економічної ситуації історично в Росії провокувало такі події. Найімовірніше, саме так ситуація в Росії розвиватиметься і цього разу, можливо, навіть цього року, але більш вірогідно – наступного", – додав економіст.

Який може бути сценарій розвалу Росії – думка експерта

Депутат Держдуми 5-го і 6-го скликань, російський опозиційний політик Ілля Пономарьов розповів під час чату на Главреді, який можливий сценарій розпаду РФ.

"Я вважаю, що Російська Федерація як держава в її нинішньому вигляді має перестати існувати, але це не означає, що Росія як країна повинна теж перестати існувати", – каже Пономарьов.

Він зазначив, що РФ повинна стати адекватною республікою, яка відпустить народи, що прагнуть до самостійного життя.

"У моєму ідеальному світі майбутня Російська республіка відпускає ті народи, які не хочуть жити всередині неї, і будує нормальне суспільство, нормальну державу з нормальною правовою системою, безпечною для сусідів. Дуже багато хто скептично ставиться до можливості такого сценарію. Але якщо від самого початку сказати, що це неможливо, значить, ми будемо воювати нескінченно. Не думаю, що це в інтересах Росії або України. Тому треба докласти всіх зусиль для того, щоб це сталося. Це в інтересах усіх народів, які живуть на пострадянському просторі і не тільки", – наголосив Пономарьов.

Ультиматум Трампа Росії щодо війни в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, ультиматум Трампа Путіну може виявитися "пшиком" – в AP дізналися найгірший сценарій. Незважаючи на зусилля Вашингтона – від погроз до дипломатичних ініціатив – позиція Москви залишається незмінною.

Також раніше повідомлялося, що Трамп розніс Путіна і розкрив умову припинення війни в Україні. Економіка Росії в жахливому стані, у Путіна не буде іншого вибору, вважає Дональд Трамп.

Нагадаємо, повідомлялося, що Путін готовий до перемир’я лише за однієї умови – ЗМІ дізналися головну вимогу. У Reuters припускають, що Путін не прийме ультиматум Трампа, адже військові цілі для нього в пріоритеті.

Читайте також:

Про персону: Андрій Новак

Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Андрій Новак Володимир Путін економіка Росії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Призведе до зміни влади в РФ: через яку причину в Росії почнеться "палацовий переворот"

Призведе до зміни влади в РФ: через яку причину в Росії почнеться "палацовий переворот"

19:20Світ
Доходи Путіна від нафти впали на третину: у Bloomberg дізналися деталі

Доходи Путіна від нафти впали на третину: у Bloomberg дізналися деталі

18:48Світ
Регіони будуть "плавати": на Україні насувається потужна штормова погода

Регіони будуть "плавати": на Україні насувається потужна штормова погода

18:37Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Молодша на сімнадцять років - який вигляд має нова дружина Олександра Пономарьова

Молодша на сімнадцять років - який вигляд має нова дружина Олександра Пономарьова

Карта Deep State онлайн за 5 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Це ставить під загрозу все наше угруповання": військові б'ють на сполох через наступ РФ

"Це ставить під загрозу все наше угруповання": військові б'ють на сполох через наступ РФ

Великі гроші "зваляться" вже ось-ось: які чотири знаки зодіаку вмить розбагатіють

Великі гроші "зваляться" вже ось-ось: які чотири знаки зодіаку вмить розбагатіють

Путін готовий до перемирʼя лише за однієї умови: ЗМІ дізналися головну вимогу

Путін готовий до перемирʼя лише за однієї умови: ЗМІ дізналися головну вимогу

Останні новини

19:39

Поліція попередила про нову небезпеку від "Шахедів": що варто знати українцям

19:20

Призведе до зміни влади в РФ: через яку причину в Росії почнеться "палацовий переворот"

19:01

Чому ми кажемо "алло": маловідома історія телефонного вітанняВідео

18:48

Доходи Путіна від нафти впали на третину: у Bloomberg дізналися деталі

18:37

Рідні будуть просити добавки: рецепт неймовірних рулетиків з баклажанів

Україна не може сама перекрити транзит нафти з РФ, потрібне рішення Європи - МакогонУкраїна не може сама перекрити транзит нафти з РФ, потрібне рішення Європи - Макогон
18:37

Регіони будуть "плавати": на Україні насувається потужна штормова погода

18:22

"Мріяв про це": Вакарчук підкорив дві гори в Карпатах

18:02

Обвал рубля, палацовий переворот і розвал: Новак – про процеси, які Трамп запускає в Росії

17:53

Яблучний Спас 2025: що в жодному разі не можна робити 6 серпня

Реклама
17:51

Молочні продукти стрімко дешевшають - що українці зможуть купити вигідніше

17:43

Улюблені тренери, нові команди, ювілейний сезон: дивіться прем’єру "Ліги Сміху. 10 років" з 5 вересня на ТЕТ

17:34

Гороскоп Таро на завтра 6 августа: Ракам - усилия, Львам - осторожность

17:31

Зеленський провів телефонну розмову із Трампом: що обговорили президенти

17:27

В Україну хлинуть великі потоки озброєнь: ЗМІ дізналися деталі та терміни

17:24

Температура впаде на один день: коли Україну накриє похолодання

17:21

Незвичайний ребус: знайдіть 3 відмінності на картинці із собакою за 23 секунди

17:08

"Продовжуємо традиції повним ходом": Буданов раптово заговорив про повійВідео

16:55

"Це зло з пекла": у Трампа прогнозують, що Путін закінчить як Гітлер

16:52

Чим для України обернеться втрата Покровська: експерт окреслив небезпеку

16:44

Євро різко полетіло вгору: наскільки НБУ обвалив гривню

Реклама
16:38

"Час – до понеділка": Зеленський анонсував важливі зміни для ЗСУ

16:23

У Трампа є лише 2 сценарії щодо України, ескалація посилюється - Пехньо

16:12

Альтернатива м'ясу: експерти назвали топ-5 корисних рибних консервів

16:02

Ураження літаків рф вже стало однією з візитівок СБУ - експерт

15:57

В ОП висунули гучне звинувачення на адресу Індії: про що йдеться і реакція Нью-Делі

15:45

Путін готовий до перемирʼя лише за однієї умови: ЗМІ дізналися головну вимогу

15:37

Трамп розніс Путіна і розкрив умову припинення війни в Україні

15:18

Трамп допустить напад РФ на країни НАТО: як Путін це провернеЕксклюзив

15:16

Чим відрізняються дві дівчинки: треба знайти відмінності всього за 43 секунди

15:14

"Щастя": хто став новим партнером Лесі Нікітюк

15:12

Ціни б’ють рекорди через дефіцит: один продукт тепер на вагу золота

14:57

Знайти його - справжня удача: у лісах Закарпаття виріс рідкісний червонокнижний гриб

14:57

Жінка завела звичайне кошеня і обімліла, коли воно виросло: хто в неї оселивсяВідео

14:55

У прикрасах на мільйон: дружина футболіста Зінченка показала день народження доньок

14:30

Блогер звинуватив Шабуніна у пособництві РФ

14:18

"100-тисячне угруповання військ РФ буде біля кордону": яка нова небезпека чекає на УкраїнуВідео

13:57

"Це ставить під загрозу все наше угруповання": військові б'ють на сполох через наступ РФВідео

13:54

6 серпня Преображення Господнє: як правильно відзначити церковне свято

13:52

"Стався рецидив": Кейт Міддлтон налякала своїх підданих

13:47

Ультиматум Трампа Путіну може виявитися "пшиком": в AP дізналися найгірший сценарій

Реклама
13:42

Шкоди більше, ніж від сарани: в Україні з’явився новий небезпечний шкідникВідео

13:09

Ештон Катчер і Міла Куніс влаштували дикі танці на концерті Backstreet boysВідео

12:54

Раптово помер рідний брат Ірини Білик - що сталося

12:53

Реальна альтернатива газу з РФ: експерт розкрив новий маршрут для УкраїниВідео

12:27

Після моря, басейну та навіть без води: як часто потрібно прати купальник

12:25

Потап уперше заговорив про дитину від Насті Каменських - деталіВідео

12:19

До Дня Незалежності України: росіяни прагнуть "взяти у тиски" важливе місто

11:49

Знищили кілька сотень окупантів: ГУРівці провели потужні спецоперації на СумщиніВідео

11:48

Подвійний удар за підтримку війни РФ: Китай та Індія під загрозою потужних санкцій

11:41

Гайтану не пускають до батька, який у критичному стані - причина

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти