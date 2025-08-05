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"Час – до понеділка": Зеленський анонсував важливі зміни для ЗСУ

Руслана Заклінська
5 серпня 2025, 16:38
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Президент провів наради з військовими та Ставку, щоб вирішити нагальні потреби фронту.
'Час – до понеділка': Зеленський анонсував важливі зміни для ЗСУ
Зеленський анонсував зміни для армії/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Головне:

  • Зеленський провів наради з військовим командуванням, урядовцями та Ставку
  • Доручено збільшити фінансування бригад на закупівлю безпілотників та пікапів
  • Розглядають розширення програми контрактів на 18–24

У вівторок, 5 серпня, президент України Володимир Зеленський провів наради з військовим командуванням, урядовцями, а також провів Ставку. Обговорили реальні потреби фронту. Про це повідомив глава держави у Telegram.

Президент зазначив, що підготовка у навчальних центрах вже стала ефективнішою, однак ще потребує вдосконалення. Особлива увага приділяється впровадженню досвіду реальних бойових дій у програми підготовки. Крім фізичної та тактичної підготовки, буде посилено напрямки психологічної та мотиваційної підготовки військовослужбовців.

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Зеленський доручив значно підвищити пряме фінансування бригад на закупівлю безпілотників. За його словами, кошти на це є.

Одним із головних запитів від військових було збільшення можливості закупівель пікапів. Президент наголосив, що бригади повинні мати змогу швидко й без зайвих процедур купувати саме ті транспортні засоби, які їм потрібні на передовій.

"Має бути реальна можливість у наших воїнів купувати саме ті машини, які їм потрібні, саме так, як це буде найбільш швидко", - наголосив Зеленський.

Контракти 18–24

Також президент наголосив на потребі розширення програми контрактів для осіб 18–24 років.

"Обговорили сьогодні деякі варіанти, включно зі збільшенням віку та обставин, за яких може бути укладений саме такий формат контракту. Міністерство оборони, Генеральний штаб і команда Офісу мають представити суспільству деталі", - розповів глава держави.

'Час – до понеділка': Зеленський анонсував важливі зміни для ЗСУ
Умови контракту / Інфографіка: Главред

Вручення нагород

Крім цього, Зеленський вважає неприйнятною ситуацію з процедурою вручення державних нагород воїнам. Через надмірну бюрократію, багато оборонців змушені чекати місяцями на держані нагороди.

"Доручив максимально скоротити документообіг, кількість різноманітних підписів і погоджень. Треба цифровізувати й цю сферу також", - зазначив він.

Контроль термінів реалізації

Зеленський встановив чіткий дедлайн для всіх відповідальних. Секретар РНБО, міністр оборони, головнокомандувач ЗСУ, Генеральний штаб та Офіс президента мають надати доповіді про виконання ухвалених рішень у понеділок.

"Час на представлення шляхів реалізації цих рішень нарад і Ставки – до понеділка", - наголосив президент.

Чи зможе зниження мобілізаційного віку вплинути на ситуацію на фронті

В інтерв’ю Главреду дипломат, колишній міністр закордонних справ України та очільник Центру досліджень Росії Володимир Огризко підкреслив, що зниження мобілізаційного віку теоретично можливе, але воно не є ключовим фактором у боротьбі на фронті. За його словами, українські військові у своїх зверненнях насамперед просять не більше людей, а сучасне озброєння й техніку.

"Ми ж бачимо ці звернення командирів: "Дорогі друзі, хто скільки може - по гривні, по 10, - бо нам треба купити позашляховик, дрони тощо". Це свідчить про те, що ключовий дефіцит - це не люди, а озброєння. І зараз йти шляхом "стіна на стіну" - це, на мою думку, неправильно. Що б ми не робили, у Росії людей буде більше, тому що вона мінімум втричі більша за Україну за чисельністю населення", - зазначив він.

Огризко наголосив, що перемога залежить не від кількості мобілізованих, а від наявності передових технологій та озброєнь.

Контракт 18-24 - новини за темою

Як повідомляв Главред, у лютому Міністерство оборони запустило добровільний проєкт "Контракт 18–24" для громадян віком 18–24 роки, які хочуть приєднатися до Сил оборони на 1 рік. Фінансова винагорода становить до 2 млн грн/рік.

Навчання за контрактом триває до 3 місяців і включає базову, фахову підготовку та курс адаптації. Участь у боях без завершення всіх етапів заборонена. Учасники отримують 1 млн грн, до 120 тис. грн щомісячно, житло, освіту й пільги після служби.

Крім цього, речник Міноборони Дмитро Лазуткін повідомив, що одноразову виплату в 1 млн гривень можуть отримати також добровольці віком до 25 років, які раніше приєдналися до ЗСУ. Для цього їм потрібно звернутися до командирів, щоб дізнатися порядок отримання грошей.

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Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

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