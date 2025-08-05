"Ми не маємо іншого вибору": Сирський зробив заяву про мобілізацію в Україні

Україна планує надалі продовжувати заходи мобілізації.

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Сирський провів нараду та підбив підсумки за липень / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: t.me/osirskiy

Ключові тези:

РФ до кінця року хоче сформувати 10 нових дивізій

Україна має й надалі проводити мобілізацію

Наразі найскладніша ситуація - на Покровському, Добропільському, Новопавлівському напрямках

Керівництво країни-агресора Росії планує до кінця року сформувати 10 нових дивізій. Дві вже створено. На тлі цього Україна повинна продовжувати проводити мобілізаційні заходи. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Як розповів Сирський, сьогодні він провів нараду за підсумками діяльності ЗСУ в липні.

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За його словами, це був дуже напружений місяць. На сході російські окупанти намагалися наступати практично по всій лінії бойового зіткнення. Попри це, українські бійці мужньо відбивали атаки ворога.

"Найскладніша ситуація – на Покровському, Добропільському, Новопавлівському напрямках. Водночас на Північнослобожанському напрямку маємо успіхи у звільненні території Сумській області, продовжуємо вести бойові дії на Курщині", - повідомив Сирський.

Він додав, що загальні втрати росіян у липні склали понад 33,2 тисячі осіб, що на 800 осіб більше, ніж попереднього місяця.

Попри втрати, ворог щомісяця нарощує свою армію ще на 9 тисяч військових. У планах російського командування — сформувати до кінця року 10 нових дивізій, з яких дві вже готові.

"Тому не маємо іншого вибору, як продовжувати заходи мобілізації, поліпшувати бойову підготовку, посилювати безпілотну компоненту наших військ", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Він також додав, що керівництво України продовжуємо корпусну реформу, щоб управління військами стало ефективнішим. За його словами, наразі переважна більшість новостворених армійських корпусів прийняли свої смуги відповідальності та визначені комплекти військ.

Мобілізація в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, Верховна Рада 15 липня продовжила дію режиму воєнного стану і загальну мобілізацію в Україні на 90 днів - до 5 листопада поточного року.

Нещодавно міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що станом на сьогодні мобілізація в Україні триває за планом. Він повідомив, що мобілізація на 90% проходить без скандалів.

Тим часом Росія намагається зірвати мобілізаційний процес в Україні. Ворог ціленаправлено завдає ударів по ТЦК.

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Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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