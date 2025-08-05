В ОП висунули гучне звинувачення на адресу Індії: про що йдеться і реакція Нью-Делі

У російських ударних дронах виявляють індійські компоненти, повідомив Андрій Єрмак.

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Андрій Єрмак прокоментував позицію Індії / Колаж: Главред, фото: Главред, Pixabay/hari_mangayil

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В ударних дронах РФ виявляють індійські компоненти

Україна офіційно порушила питання перед урядом Індії та ЄС

У російських ударних дронах виявляють індійські компоненти, необхідно позбавити росіян можливостей отримувати компоненти з інших країн.

Про це у своєму Telegram повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

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"На жаль, у російських ударних дронах виявляємо індійські компоненти. Це дрони, які використовуються на фронті та проти цивільних, зокрема - шахед/герань. Необхідно позбавити росіян можливостей отримувати компоненти з інших країн і зупинити вбивства українців. Також купівля російських енергоресурсів - це фінансування війни, яке не сприяє миру", - написав Єрмак.

/ Главред

Що кажуть в Індії

До допису керівник ОП прикріпив статтю Hindustan Times, у якій ознайомлені джерела повідомили, що Україна офіційно підняла перед урядом Індії та Європейським Союзом питання щодо виявлення електронних компонентів, виготовлених або зібраних фірмами в Індії, на безпілотниках іранського виробництва, які використовуються російськими збройними силами.

"Експорт товарів подвійного призначення з Індії відповідає її міжнародним зобов'язанням щодо нерозповсюдження і здійснюється на основі міцної національної законодавчої та регуляторної бази", - пояснив представник міністерства закордонних справ Індії Рандхір Джайсвал.

Як санкції США можуть позначитися на бізнесі Індії

Очікується, що нові санкції США можуть торкнутися щонайменше трьох країн, які активно купують російську нафту, - Індії, Туреччини та Бразилії. У цих державах представники бізнесу дійсно можуть відчути серйозний тиск.

"Мало хто наважиться продовжувати економічні зв'язки з Росією, якщо це загрожує ізоляцією і потраплянням до санкційних списків. У цьому сенсі можна розраховувати на певний ефект. Нехай він і не буде стовідсотковим, як того хотілося б, але навіть якщо вдасться скоротити доходи російського бюджету на десятки мільярдів - це вже значуще досягнення", - зазначив Володимир Огризко.

За його словами, це стане ударом по економічній стійкості Росії, яка і без того перебуває під сильним тиском.

Раніше Дональд Трамп рішуче пригрозив Індії. Індія не тільки купує величезні обсяги російської нафти, а й потім значну частину цієї нафти продає, підкреслив Трамп.

Як повідомляв Главред, Індія не давала вказівок припинити закупівлю російської нафти, незважаючи на погрози Трампа щодо санкцій. Індійський уряд лише попросив підготувати план на випадок форс-мажору, але політика не змінилася.

Трамп запроваджує 25% мито на індійські товари через закупівлі російської нафти, водночас США зближуються з Пакистаном - головним суперником Індії. Це викликає тривогу в Нью-Делі, яка прагне посилити свої позиції та вести діалог із Вашингтоном, незважаючи на напруженість.

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Про персону: Андрій Єрмак Єрмак Андрій Борисович — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року. Єрмак народився 21 листопада 1971 року у Києві. Він закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Шевченка за спеціальністю юрист-міжнародник. Багато років він займався юридичною практикою та громадською діяльністю. 21 травня 2019 року Єрмак став помічником президента України Володимира Зеленського. Того ж року він став членом Національної інвестиційної ради, а згодом - членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". 11 лютого 2020 року Андрія Єрмака було призначено на посаду керівника Офісу президента України.

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