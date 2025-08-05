Злата Огнєвіч уперше публічно представили свого бойфренда - деталі

Злата Огнєвіч заінтригувала шанувальників.

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Злата Огнєвіч - особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Злата Огнєвіч

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Злата Огнєвіч представила новий кліп

Який вигляд має її коханий

Українська популярна співачка Злата Огнєвіч у новому кліпі на пісню "Вільна" показалася разом із коханим.

Як стало відомо, цей кліп став одним із найінтимніших у творчості артистки, у ньому зібрані кадри з її домашнього архіву.

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"Ось моя відповідь на запитання, яке мені ставлять найчастіше: "Чи є у тебе чоловік?" - зазначила Злата.

Злата Огнєвіч / фото: instagram.com, Злата Огнєвіч

Огнєвіч все ж вирішила не показувати обличчя хлопця, але шанувальники все одно залишилися в захваті від роботи співачки.

"Пісня просто вогонь. Більше б таких українських виконавців. Дякую за неймовірно потужний хіт!"

"Пісня сильної жінки, яка цінує себе і свої почуття!"

"Така довгоочікувана пісня. Дякую, Злато, це неймовірно!"

"Яскравий, чуттєвий кліп. Злата показала себе справжню - закохану, пристрасну жінку!" - написали фанати.

Злата Огнєвіч / інфографіка: Главред

Дивіться відео кліпу Злати Огнєвіч:

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Злата Огнєвіч - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Злата Огнєвіч вирішила змінити зачіску. Співачка позбулася довгого волосся і зробила подовжене каре до плечей, оскільки прагне не тільки внутрішніх, а й зовнішніх змін.

А також раніше Злата Огнєвіч розповіла неприємні новини про те, що власник компанії "Star Label", яка продавала квитки на її концерти, Тарас Доненко зник разом із коштами за куплені квитки і не виходить на зв'язок.

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Про персону: Злата Огнєвіч Злата Огнєвіч - українська співачка і політик, заслужена артистка АР Крим. Представник України на 58-му пісенному конкурсі "Євробачення", на якому посіла 3 місце. Народний депутат України VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка.

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