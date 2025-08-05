Злата Огнєвіч уперше публічно представили свого бойфренда - деталі

Коротко:
- Злата Огнєвіч представила новий кліп
- Який вигляд має її коханий
Українська популярна співачка Злата Огнєвіч у новому кліпі на пісню "Вільна" показалася разом із коханим.
Як стало відомо, цей кліп став одним із найінтимніших у творчості артистки, у ньому зібрані кадри з її домашнього архіву.
"Ось моя відповідь на запитання, яке мені ставлять найчастіше: "Чи є у тебе чоловік?" - зазначила Злата.
Огнєвіч все ж вирішила не показувати обличчя хлопця, але шанувальники все одно залишилися в захваті від роботи співачки.
"Пісня просто вогонь. Більше б таких українських виконавців. Дякую за неймовірно потужний хіт!"
"Пісня сильної жінки, яка цінує себе і свої почуття!"
"Така довгоочікувана пісня. Дякую, Злато, це неймовірно!"
"Яскравий, чуттєвий кліп. Злата показала себе справжню - закохану, пристрасну жінку!" - написали фанати.
Дивіться відео кліпу Злати Огнєвіч:
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Злата Огнєвіч - останні новини по темі
Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Злата Огнєвіч вирішила змінити зачіску. Співачка позбулася довгого волосся і зробила подовжене каре до плечей, оскільки прагне не тільки внутрішніх, а й зовнішніх змін.
А також раніше Злата Огнєвіч розповіла неприємні новини про те, що власник компанії "Star Label", яка продавала квитки на її концерти, Тарас Доненко зник разом із коштами за куплені квитки і не виходить на зв'язок.
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Про персону: Злата Огнєвіч
Злата Огнєвіч - українська співачка і політик, заслужена артистка АР Крим. Представник України на 58-му пісенному конкурсі "Євробачення", на якому посіла 3 місце. Народний депутат України VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка.
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