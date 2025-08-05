'Трамп не має важелів впливу на Путіна': що може зупинити РФ від розв’язування нової війни

Лише одна причина може змусити Росію не розпочинати війну проти НАТО.

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Коваленко сказав, що може зупинити РФ від розв’язування нової війни/ колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скрін YouTube

Основні тези Коваленка:

Лише неможливість сформувати ударні угруповання може зупинити РФ від війни проти НАТО

У такому випадку РФ буде повністю сконцентрована на війні в Україні

Країну-агресорку Росію може зупинити від війни проти НАТО лише одна причина – неможливість сформувати ударні угруповання, які необхідні для початку такої військової операції.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв’ю Главреду. Він зазначив, що в такому випадку Росія буде повністю сконцентрована на війні в Україні.

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"Це може бути пов’язано з проблемами з мобілізацією, економічними та фінансовими проблемами. Адже все-таки мобілізація 500 тисяч осіб або формування нового ударного угруповання на 200 тисяч – це гроші. Звісно, у Росії є нескінченний ресурс – росіяни, яких можна доїти скільки завгодно, але й для цього потрібно сформувати бюджет для забезпечення такої великої кількості людей", – зазначив оглядач.

За його словами, якщо подібні проблеми стануть Росії на заваді, вона може зупинити цей процес.

"А Трамп зараз не має важелів впливу на Путіна, щоб його зупинити", – додав Коваленко.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів, коли може початися російське вторгнення в країни Європи, чому для цього Путін не зупинятиме війну в України, а також які наслідки матиме війна Росії і НАТО:

Можливе вторгнення РФ у країни НАТО – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Росія буде готова протистояти Заходу у 2027 році – у Польщі б'ють тривогу. У Польщі серйозно сприймають потенційну загрозу нападу.

Також раніше повідомлялося, що Росія готується до великої війни, Буданов розкрив деталі. Росія розгорнула масштабну програму підготовки.

Нагадаємо, РФ готується до нової війни – Коваленко назвав два тривожні сигнали. За словами експерта, загроза з боку РФ зберігається як для країн Скандинавії, так і для країн Балтії, а також Польщі.

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Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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