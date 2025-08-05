Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Регіони будуть "плавати": на Україні насувається потужна штормова погода

Ангеліна Підвисоцька
5 серпня 2025, 18:37
1279
Погода у Луцьку буде однією з найпрохолодніших. Там температура повітря опуститься до +17 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 6 серпня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 6 серпня
  • Коли температура повітря підвищиться до +37 градусів
  • У яких областях будуть грозові дощі, град та шквали

Погода в Україні 6 серпня буде теплою та переважно без опадів. Водночас у деяких областях будуть грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

відео дня

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Небезпечно буде у Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській областях. Там очікуються грозові дощі з градом та сильними поривами вітру - 15-20 м/с.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

погода 6 августа
Прогноз погоди в Україні на 6 серпня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 6 серпня посилиться спека на півдні. Там температура повітря підвищиться до +33...+37 градусів. Найпрохолодніше буде на заході - 21-25 градусів тепла.

Сильні дощі з грозами очікуються на заході, півночі, Вінниччині, Полтавщині та Черкащині. Після цього температура повітря знизиться ще на кілька градусів.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 6 серпня

В Україні 6 серпня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами, градом та шквалами будуть у західних, північних, центральних областях. Швидкість вітру досягатиме 20 м/с.

"В більшості областей збережеться тепла, на півдні країни – жарка погода, лише в західних областях денна температура знизиться.Значення температури вночі 14-19°, на півдні країни до 23°; вдень у західних 18-23°, у північних та Вінницькій областях 24-29°, на решті території 30-34°, у південній частині місцями сильна спека 35-37°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +37

За даними meteoprog, 6 серпня в Україні буде місцями тепла погода. Найтепліше буде у Херсонській та Миколаївській областях. Там температура повітря підвищиться до +22...+37 градусів. Найнижча температура буде у Львівській та Волинській областях. Там температура повітря підвищиться до +17...+24 градусів.

Погода в Украине 6 августа
Прогноз погоди в Україні на 6 серпня / фото: meteoprog

Погода 6 серпня у Києві

У Києві 6 серпня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують грозові дощі та град. Вітер в цей день буде південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

"Температура по області вночі 14-19°, вдень 24-29°; у Києві вночі 17-19°, вдень 26-28°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 6 августа
Прогноз погоди в Україні на 6 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що погода в Україні до кінця липня, а також у перші дні серпня буде дуже спекотною.

Погода в Україні у неділю, 27 липня, і в найближчі дні буде спекотною. Найвищі температури повітря будуть на півдні, там подекуди стовпчики термометрів показуватимуть навіть +40 градусів. Синоптик Наталка Діденко рекомендувала цими днями уникати тривалого перебування на вулиці.

Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Укргідрометцентр Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Призведе до зміни влади в РФ: через яку причину в Росії почнеться "палацовий переворот"

Призведе до зміни влади в РФ: через яку причину в Росії почнеться "палацовий переворот"

19:20Світ
Доходи Путіна від нафти впали на третину: у Bloomberg дізналися деталі

Доходи Путіна від нафти впали на третину: у Bloomberg дізналися деталі

18:48Світ
Регіони будуть "плавати": на Україні насувається потужна штормова погода

Регіони будуть "плавати": на Україні насувається потужна штормова погода

18:37Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Молодша на сімнадцять років - який вигляд має нова дружина Олександра Пономарьова

Молодша на сімнадцять років - який вигляд має нова дружина Олександра Пономарьова

Карта Deep State онлайн за 5 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Це ставить під загрозу все наше угруповання": військові б'ють на сполох через наступ РФ

"Це ставить під загрозу все наше угруповання": військові б'ють на сполох через наступ РФ

Великі гроші "зваляться" вже ось-ось: які чотири знаки зодіаку вмить розбагатіють

Великі гроші "зваляться" вже ось-ось: які чотири знаки зодіаку вмить розбагатіють

Путін готовий до перемирʼя лише за однієї умови: ЗМІ дізналися головну вимогу

Путін готовий до перемирʼя лише за однієї умови: ЗМІ дізналися головну вимогу

Останні новини

19:39

Поліція попередила про нову небезпеку від "Шахедів": що варто знати українцям

19:20

Призведе до зміни влади в РФ: через яку причину в Росії почнеться "палацовий переворот"

19:01

Чому ми кажемо "алло": маловідома історія телефонного вітанняВідео

18:48

Доходи Путіна від нафти впали на третину: у Bloomberg дізналися деталі

18:37

Рідні будуть просити добавки: рецепт неймовірних рулетиків з баклажанів

Україна не може сама перекрити транзит нафти з РФ, потрібне рішення Європи - МакогонУкраїна не може сама перекрити транзит нафти з РФ, потрібне рішення Європи - Макогон
18:37

Регіони будуть "плавати": на Україні насувається потужна штормова погода

18:22

"Мріяв про це": Вакарчук підкорив дві гори в Карпатах

18:02

Обвал рубля, палацовий переворот і розвал: Новак – про процеси, які Трамп запускає в Росії

17:53

Яблучний Спас 2025: що в жодному разі не можна робити 6 серпня

Реклама
17:51

Молочні продукти стрімко дешевшають - що українці зможуть купити вигідніше

17:43

Улюблені тренери, нові команди, ювілейний сезон: дивіться прем’єру "Ліги Сміху. 10 років" з 5 вересня на ТЕТ

17:34

Гороскоп Таро на завтра 6 августа: Ракам - усилия, Львам - осторожность

17:31

Зеленський провів телефонну розмову із Трампом: що обговорили президенти

17:27

В Україну хлинуть великі потоки озброєнь: ЗМІ дізналися деталі та терміни

17:24

Температура впаде на один день: коли Україну накриє похолодання

17:21

Незвичайний ребус: знайдіть 3 відмінності на картинці із собакою за 23 секунди

17:08

"Продовжуємо традиції повним ходом": Буданов раптово заговорив про повійВідео

16:55

"Це зло з пекла": у Трампа прогнозують, що Путін закінчить як Гітлер

16:52

Чим для України обернеться втрата Покровська: експерт окреслив небезпеку

16:44

Євро різко полетіло вгору: наскільки НБУ обвалив гривню

Реклама
16:38

"Час – до понеділка": Зеленський анонсував важливі зміни для ЗСУ

16:23

У Трампа є лише 2 сценарії щодо України, ескалація посилюється - Пехньо

16:12

Альтернатива м'ясу: експерти назвали топ-5 корисних рибних консервів

16:02

Ураження літаків рф вже стало однією з візитівок СБУ - експерт

15:57

В ОП висунули гучне звинувачення на адресу Індії: про що йдеться і реакція Нью-Делі

15:45

Путін готовий до перемирʼя лише за однієї умови: ЗМІ дізналися головну вимогу

15:37

Трамп розніс Путіна і розкрив умову припинення війни в Україні

15:18

Трамп допустить напад РФ на країни НАТО: як Путін це провернеЕксклюзив

15:16

Чим відрізняються дві дівчинки: треба знайти відмінності всього за 43 секунди

15:14

"Щастя": хто став новим партнером Лесі Нікітюк

15:12

Ціни б’ють рекорди через дефіцит: один продукт тепер на вагу золота

14:57

Знайти його - справжня удача: у лісах Закарпаття виріс рідкісний червонокнижний гриб

14:57

Жінка завела звичайне кошеня і обімліла, коли воно виросло: хто в неї оселивсяВідео

14:55

У прикрасах на мільйон: дружина футболіста Зінченка показала день народження доньок

14:30

Блогер звинуватив Шабуніна у пособництві РФ

14:18

"100-тисячне угруповання військ РФ буде біля кордону": яка нова небезпека чекає на УкраїнуВідео

13:57

"Це ставить під загрозу все наше угруповання": військові б'ють на сполох через наступ РФВідео

13:54

6 серпня Преображення Господнє: як правильно відзначити церковне свято

13:52

"Стався рецидив": Кейт Міддлтон налякала своїх підданих

13:47

Ультиматум Трампа Путіну може виявитися "пшиком": в AP дізналися найгірший сценарій

Реклама
13:42

Шкоди більше, ніж від сарани: в Україні з’явився новий небезпечний шкідникВідео

13:09

Ештон Катчер і Міла Куніс влаштували дикі танці на концерті Backstreet boysВідео

12:54

Раптово помер рідний брат Ірини Білик - що сталося

12:53

Реальна альтернатива газу з РФ: експерт розкрив новий маршрут для УкраїниВідео

12:27

Після моря, басейну та навіть без води: як часто потрібно прати купальник

12:25

Потап уперше заговорив про дитину від Насті Каменських - деталіВідео

12:19

До Дня Незалежності України: росіяни прагнуть "взяти у тиски" важливе місто

11:49

Знищили кілька сотень окупантів: ГУРівці провели потужні спецоперації на СумщиніВідео

11:48

Подвійний удар за підтримку війни РФ: Китай та Індія під загрозою потужних санкцій

11:41

Гайтану не пускають до батька, який у критичному стані - причина

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти