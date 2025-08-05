Регіони будуть "плавати": на Україні насувається потужна штормова погода

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода вночі 6 серпня
- Коли температура повітря підвищиться до +37 градусів
- У яких областях будуть грозові дощі, град та шквали
Погода в Україні 6 серпня буде теплою та переважно без опадів. Водночас у деяких областях будуть грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Небезпечно буде у Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській областях. Там очікуються грозові дощі з градом та сильними поривами вітру - 15-20 м/с.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 6 серпня посилиться спека на півдні. Там температура повітря підвищиться до +33...+37 градусів. Найпрохолодніше буде на заході - 21-25 градусів тепла.
Сильні дощі з грозами очікуються на заході, півночі, Вінниччині, Полтавщині та Черкащині. Після цього температура повітря знизиться ще на кілька градусів.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 6 серпня
В Україні 6 серпня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами, градом та шквалами будуть у західних, північних, центральних областях. Швидкість вітру досягатиме 20 м/с.
"В більшості областей збережеться тепла, на півдні країни – жарка погода, лише в західних областях денна температура знизиться.Значення температури вночі 14-19°, на півдні країни до 23°; вдень у західних 18-23°, у північних та Вінницькій областях 24-29°, на решті території 30-34°, у південній частині місцями сильна спека 35-37°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +37
За даними meteoprog, 6 серпня в Україні буде місцями тепла погода. Найтепліше буде у Херсонській та Миколаївській областях. Там температура повітря підвищиться до +22...+37 градусів. Найнижча температура буде у Львівській та Волинській областях. Там температура повітря підвищиться до +17...+24 градусів.
Погода 6 серпня у Києві
У Києві 6 серпня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують грозові дощі та град. Вітер в цей день буде південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.
"Температура по області вночі 14-19°, вдень 24-29°; у Києві вночі 17-19°, вдень 26-28°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що погода в Україні до кінця липня, а також у перші дні серпня буде дуже спекотною.
Погода в Україні у неділю, 27 липня, і в найближчі дні буде спекотною. Найвищі температури повітря будуть на півдні, там подекуди стовпчики термометрів показуватимуть навіть +40 градусів. Синоптик Наталка Діденко рекомендувала цими днями уникати тривалого перебування на вулиці.
Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.
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Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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