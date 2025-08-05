"Це ставить під загрозу все наше угруповання": військові б'ють на сполох через наступ РФ

Російські окупанти постійно штурмують позиції на Лиманському напрямку. Там сильно погіршилася ситуація.

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РФ наступає на Лиманському напрямку / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Що відомо:

РФ просувається на Лиманському напрямку

Росіяни прориваються в тилові райони

Російські окупанти намагаються просуватися на Лиманському напрямку. Ситуація і тактичне положення наших військових на цьому напрямку дуже складне. Про це заявив український військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

Російських окупантів ловили навіть у неочікуваних тилових районах.

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"Це свідчить про виснаження бригад, зниження рівня роботи аеророзвідки, взаємодії між нашими суміжними організмами і відсутність координації у ворожих організмів... Хто знає, можливо це такий "спеціальний тактичний хід", щоб заманити ворога в пастку, але поки що бачу тільки пожежу, що наближається до Лиману", - написав Бунятов.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" зазначив, що ворог постійно проводить штурмові дії.

"На північ від Лиману, в районі Зеленої Долі, противник днями подібними штурмовими діями мав успіх і просування. Також ЛБЗ зараз фактично по лінії Ямполівка - Торське, що ставить під загрозу все наше угруповання в "Серебрянці",- заявив лейтенант.

Що відомо про Лиман / Інфографіка: Главред

Чи зможе РФ взяти Лиман під контроль

Полковник запасу Роман Світан під час чату на Главреді заявив, що Лиман буде під постійним тиском окупантів щонайменше до вересня цього року.

"А ось можливість Росії контролювати ці міста залежатиме від нашої протидії. Ми можемо протистояти противнику, поставивши в стрій достатню кількість правоохоронців - у нас є не одна сотня тисяч силовиків, яких можна в режимі піхоти використати в Збройних силах України (тільки дуже важливо заводити їх саме в ЗСУ)", - сказав він.

Дивіться відео з чатом Романа Свитана на Главреді:

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, виконавчий директор Українського центру безпеки і співробітництва Дмитро Жмайло заявив, що в Покровсько-Мирноградській агломерації армія країни-агресора тримає найшвидший темп просування. Тільки за останню добу окупанти пройшли 3 км кв. м.

Прес-офіцер 14-ї бригади оперативного призначення "Червона Калина" НГУ Максим Бакулін сказав, що російські війська на Покровському напрямку намагаються уникати прямих сутичок з українськими захисниками, оскільки розуміють, що зазнають поразки.

Крім того, начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко повідомляв, що 4 серпня окупаційні війська країни-агресора Росії зробили спробу прориву на контрольно-пропускному пункті "Гоптівка".

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Про персону: Станіслав Бунятов Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Зараз він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста до Запоріжжя і вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом його було розподілено до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), зараз обіймає посаду "командир машини/командир відділення". У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у визволенні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку в Донецькій області. Бунятов став автором Telegram-каналу "Говорят Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram-канал налічує понад 200 тисяч підписників.

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