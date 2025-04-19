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Допомога Україні під загрозою, адміністрація Трампа не обговорює нові пакети – NYT

Альона Вороніна
19 квітня 2025, 09:06
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Уже завершується поточна військова і фінансова підтримка України, яку ухвалив Байден в останні місяці свого президенства. Про нову допомогу в США не говорять.
Допомога Україні під загрозою, адміністрація Трампа не обговорює нові пакети – NYT
Допомога Україні під загрозою, адміністрація Трампа не обговорює нові пакети/ колаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНІАН

Основні тези матеріалу NYT:

  • Пакет допомоги Україні, який ще ухвалив Байден, наближається до завершення
  • Адміністрація Трампа не обговорює питання нового пакету допомоги Україні
  • Угода, якої Трамп прагне – це угода з РФ, але заради неї треба оминути Україну

У Білому домі та Конгресі США не ведуться серйозні дискусії щодо подальшої підтримки України, попри те, що попередній пакет допомоги, який був підписаний ще Джо Байденом, уже завершується.

Про це повідомляє The New York Times. У виданні зазначили, що поточна військова і фінансова підтримка України, яку ще встиг ухвалити Байден в останні місяці свого перебування на посту президента США, наближається до завершення. Але у Білому домі та на Капітолійському пагорбі практично не відбувається ніяких серйозних дискусій щодо того, щоб надати Україні новий пакет допомоги.

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"Європейські чиновники кажуть, що вони навіть не отримали запевнень, що Сполучені Штати продовжать надавати Україні розвідувальну інформацію, яка є ключовою для її здатності завдавати ударів по російських військах та інфраструктурі", – йдеться у матеріалі видання.

Також у публікації зазначається: коли сьогодні Білий дім говорить про свої відносини з Україною, то зазвичай підіймається питання про те, що США отримують, а не про те, що вони планують дати.

У NYT зазначили, що зараз Україна і США переглядають американські інвестиції та доступ до українських корисних копалин.

У той же час у виданні висловили думку, що Трамп зараз найбільше прагне угоди з країною-агресоркою Росією.

"Угода, якої Трамп справді прагне, – це угода з Росією. Але щоб досягти її, потрібно оминути Україну – або оголосивши про припинення вогню, або просто відклавши проблему вбік", – йдеться у матеріалі видання.

Допомога Україні від інших держав – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкрив плани щодо допомоги Україні з боку Берліна на засіданні у форматі "Рамштайн". До нового пакету, зокрема, входитимуть 4 зенітно-ракетні комплекси IRIS-T з 300 керованими ракетами, 300 розвідувальних дронів, 30 керованих ракет для Patriot тощо.

Також раніше повідомлялося, що на "Рамштайні" оголосили про рекордну допомогу Україні. 11 квітня 2025 року на засіданні Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-27"), яке скликали Велика Британія і Німеччина, учасники коаліції зобов'язалися виділити понад 21 мільярд євро на військову допомогу для українських захисників.

Нагадаємо, Велика Британія підтримає відправлення Німеччиною ракет Taurus в Україну. Позиція Лондона може також слугувати додатковим сигналом підтримки новообраному канцлеру Фрідріху Мерцу.

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Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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