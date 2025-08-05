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Три "чорні мітки" для РФ: як Трамп покарає Путіна після завершення дедлайна

Руслана Заклінська
5 серпня 2025, 20:17
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Після дедлайна США можуть задіяти три ключові інструменти тиску на РФ.
Три 'чорні мітки' для РФ: як Трамп покарає Путіна після завершення дедлайна
Чим Трамп зажене Путіна в кут після 8 серпня / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Новака:

  • США можуть задіяти три потужні механізми тиску на Кремль
  • Трамп може збільшити військову допомогу Україні, ввести санкції проти РФ і її партнерів

Президент США Дональд Трамп пообіцяв жорсткі наслідки Росії, якщо до 8 серпня Москва не піде на мир з Україною. Вашингтон має у своєму арсеналі щонайменше три потужні інструменти впливу на РФ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак.

За його словами, після закінчення дедлайну США можуть активувати декілька потужних інструментів впливу, що можуть значно посилити тиск на Кремль. Перший і, за оцінкою експерта, найбільш дієвий механізм - це значне збільшення постачання зброї для Збройних Сил України.

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"Особливо надання Україні далекобійних засобів ураження. Таким чином, руками України та її армії США, не вступаючи у війну, будуть завдавати колосальної військової шкоди вглибині самої Росії, включаючи Москву і Петербург", - наголосив Нован.

Другий механізм - економічний. Йдеться про запровадження нового пакету санкцій, передбачених у законопроекті Грема-Блюменталя.

"Це серйозно вплине і на американську санкційну політику, і підштовхне до більш жорсткої санкційної політики Євросоюз", - пояснив експерт.

Новак додав, що третім важливим механізмом, який можуть задіяти США, є введення цільових санкцій проти країн і компаній, які купують російську нафту. Обмеження на імпорт російських енергоресурсів змусить Москву втратити ключові джерела доходів, що ще більше послабить фінансові можливості Кремля і скоротить ресурси для продовження війни.

"Щонайменше ці три механізми США можуть задіяти після дедлайну, встановленого Трампом", - підсумував Новак.

санкции
Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Як зміниться війна після ультиматуму Трампа

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов розповів, що після завершення терміну ультимуму Трампа ситуація для України може суттєво загостритись. За його словами, у разі відсутності масштабних постачань зброї з боку США, а також на фоні зростання російського мобілізаційного ресурсу, Путін готується до нової фази наступу.

Жданов також акцентував на загрозливій ролі Китаю, який, після заяв Трампа, активізував свою підтримку Росії. Пекін вже постачає Москві тисячі багі, мотоциклів, а також готовий допомогти з дронами і стрілецькою зброєю.

Ультиматум Трампа для Росії - новини за темою

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 28 липня скоротив свій ультиматум для Росії. Тепер він вимагає від Кремля завершення війни протягом 10-12 днів замість раніше оголошених 50 днів. Фактично Трамп очікує мирної угоди до 8 серпня, інакше погрожує запровадженням санкцій проти Росії та її економічних партнерів.

Також 5 серпня Трамп заявив, що Росія буде змушена припинити війну проти України, якщо ціна на нафту впаде ще на 10 доларів за барель. За його словами, низька ціна на енергоносії поставить Кремль у безвихідь через погану економіку.

Як повідомляв Главред, 5 серпня президент Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. Зеленський подякував президенту США за зусилля заради миру та зазначив, що Москва уважно стежить за його позицією.

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Про персону: Андрій Новак

Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

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