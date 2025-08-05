"Далі буде видно": Ілона Гвоздьова передумала розлучатися з чоловіком

Говорячи про причини, через які вона подавала на розлучення, хореографиня зазначила, що йдеться про "сукупність різних чинників".

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Ілона Гвоздьова передумала розлучатися з чоловіком / колаж: Главред, фото: ilonagvozdeva

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Скільки років виповнилося Гвоздьовій

Які причини розлучення, що не відбулося

Українська танцівниця і хореограф Ілона Гвоздьова передумала розлучатися зі своїм чоловіком, бізнесменом Іваном Хом'ячуком.

В Instagram в stories вона показала, як чоловік привітав її з 37-річчям, опублікувавши фото, на якому зображений поцілунок із ним.

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"Привіт мої 37. З початком війни я пройшла крізь важкі роки трансформації, через тишу болю, втрати і гучність сумнівів, через зневіру і розчарування в людях, через випробування власними недоліками і постійну самокритику що я "недостатньо". Тепер я - дозріла жінка. Не по роках, а по правді. Мати, що навчилася любити себе не менше, ніж дитину. Я знаю, що хочу", - окремо написала вона.

А в коментарі проєкту "ЖВЛ представляет" Гвоздьова докладніше торкнулася теми розлучення, що не відбулося.

"Ми не розлучилися. Але так, дійсно, у нас був дуже важкий період, як і в багатьох сім'ях... На сьогодні можу сказати, що ми його проживаємо, переживаємо разом. Далі буде видно", - сказала вона.

Говорячи про причини, через які вона подавала на розлучення, хореограф зазначила, що йдеться про "сукупність різних чинників".

"Війна і постійний стрес, тривога загострили ці питання. Але важливо, що ми дійсно вирішили їх вирішувати разом", - уточнила вона.

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Розлучення Гвоздьової:

У травні повідомлялося, що Ілона Гвоздьова вирішила розлучитися з чоловіком - бізнесменом Іваном Хом'ячуком. В офіційному шлюбі пара перебуває 10 років. У них двоє спільних дітей - дочка Валерія і син Домінік.

У 2017 році Гвоздьова вже намагалася розлучитися з коханим, проте пізніше сама відмовилася давати хід справі. Заяву, яку танцівниця подала в березні 2025-го року до Києво-Святошинського районного суду, було розглянуто 4 липня.

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Хто така Ілона Гвоздьова Гвоздьова Ілона стала відомою в широких колах після участі в проєктах "Танцюють всі", а потім "Танці з зірками", вона українська танцівниця, хореограф, а також педагог. Засновниця власної студії танцю Gvozdeva Dance Complex.

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