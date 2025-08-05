У Трампа є лише 2 сценарії щодо України, ескалація посилюється - Пехньо

Поступки США перед агресією Росії можуть пришвидшити наближення до Третьої світової війни.

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У Трампа є лише 2 сценарії щодо України, ескалація посилюється, каже Пехньо/ колаж: Главред, фото: ОПУ, скрін з YouTube, facebook.com/WhiteHouse

Основні тези Пехньо:

Поступки США перед РФ можуть пришвидшити наближення до Третьої світової війни

У Трампа є два шляхи щодо його ультиматуму Росії про війну

США і Європа вже не мають права давати слабинку

Поступки Сполучених Штатів Америки перед агресією країни-агресорки Росії можуть пришвидшити наближення до Третьої світової війни.

Ескалація набирає обертів, а західні держави уже готуються до масштабного глобального конфлікту. Про це сказав військовий оглядач Василь Пехньо в ефірі Еспресо.

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"Наразі ескалація посилюється. Тому що, якщо розглядати ті варіанти, які є в Трампа, то вирішальним буде не 8 серпня, а 9 серпня - наступний день. Тобто у Трампа є два шляхи. Перший шлях - нічого не зробити, просто запити холодною водою, що Росія не зупинить війну, а Китай та Індія продовжать купувати російську нафту. І тоді це означатиме повний геополітичний крах для США. Другий шлях - це посилити ескалацію, підсилити Україну, надати нам зброю, щоб ми досягли того, що називається справедливим і стійким миром", - зазначив Пехньо.

Військовий оглядач вважає, що зараз є ознаки того, що усе рухаються до другого сценарію певної ескалації. За його словами, на це вказують політична заява РФ про вихід із мораторію на розгортання ракет середньої та малої дальності та заява Трампа про переміщення човнів.

Також Пехньо звернув увагу, що, згідно із заявою міністра фінансів США, Китай не збирається відмовлятися від російських енергоносіїв. Це у свою чергу означає, що КНР буде платити 100% мита, що також є певною ескалацією.

"Світ зараз рухається шляхом певної ескалації. І в цьому контексті є навіть елемент, який мене, як українця, бадьорить - що США та НАТО запускають новий механізм підтримки України. Тобто ми подаємо запит до НАТО, командувач сил НАТО в Європі затверджує цей список, і далі відбувається постачання зброї від США до країн Європи, а звідти до нас. Україна отримуватиме новітнє озброєння транзитом через країни-члени Альянсу в Європі від США. І всі готуються до того, що це - певний елемент ескалації до більш глобального, масштабного конфлікту", - зазначив Пехньо.

За словами військового оглядача, США і Європа вже не мають права давати слабинку. Якщо вони далі будуть залишатися слабкими, то все більше тих країн Глобального Півдня, які мають за мету перекроїти світ воєнним шляхом, будуть отримувати у свої руки інструменти для своїх підступних планів.

"Якщо ж Трамп обере шлях тюхтія - це буде прямий дороговказ до того, що ми ще більше наблизимося до Третьої світової війни, до глобального конфлікту, аніж якщо він обере шлях воїна", - резюмував Пехньо.

Ультиматум Трампа Росії щодо війни в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, ультиматум Трампа Путіну може виявитися "пшиком" - в AP дізналися найгірший сценарій. Незважаючи на зусилля Вашингтона - від погроз до дипломатичних ініціатив - позиція Москви залишається незмінною.

Також раніше повідомлялося, що Трамп розніс Путіна і розкрив умову припинення війни в Україні. Економіка Росії в жахливому стані, у Путіна не буде іншого вибору, вважає Дональд Трамп.

Нагадаємо, повідомлялося, що Путін готовий до перемир’я лише за однієї умови - ЗМІ дізналися головну вимогу. У Reuters припускають, що Путін не прийме ультиматум Трампа, адже військові цілі для нього в пріоритеті.

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Хто такий Василь Пехньо? Василь Пехньо - український журналіст, військовий оглядач, аналітик, що розбирає військові та політичні події в Україні.

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