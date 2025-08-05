"Продовжуємо традиції повним ходом": Буданов раптово заговорив про повій

Розвідники можуть отримати дуже важливу інформацію під час інтимного зв'язку з дівчатами легкої поведінки, зізнався глава ГУР Міноборони України.

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Буданов розповів про зв'язки ГУР із повіями / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скріншот із відео

Про що говорить Буданов:

Розвідники використовують різні методи для збору важливої інформації

Важливу інформацію можна отримати навіть від повій

Українські військові постійно перебувають у пошуку важливої інформації. Методи її отримання можуть бути вельми цікавими. Нерідко таку інформацію можуть розповісти навіть жінки легкої поведінки під час інтимного зв'язку. Про це відкрито розповів глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю журналістці та блогерці Раміні Есхакзай.

Буданов вважає нормальним використання повій для отримання оперативної інформації та досягнення своєї мети.

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"А що? Ну, тобто, знаєте, це може звучати там якось неприємно для когось, аморально там і так далі. Ну, а що робити, якщо потрібно, і є ось такий шлях досягнення мети? Я не бачу в цьому проблеми, насправді ніякої ... Ніхто в нас ніколи не примушував і не підштовхував до таких дій. Але ті люди, які неодружені, - ну, в чому проблема?", - сказав Буданов.

Дивіться відео про використання повій для отримання розвідданих:

Розвідники використовують повій для отримання розвідданих / фото: скріншот

Головний розвідник країни вважає нормальними такі методи і додав, що вже не раз саме від повій вдалося отримати важливу інформацію.

"Нормальні методи. Продовжуємо (традиції - ред.) повним ходом, так. А чого ви так посміхаєтеся? Ви розумієте, скільки чоловіки іноді розповідають, щоб показати, які вони потужні, як то кажуть... Там просто про такі речі, про які ми б не могли взагалі в принципі дізнатися. Так, усе ж таки працює на слабкостях", - вважає Буданов.

Операції ГУР - новини за темою

Главред писав, у тимчасово окупованому Мелітополі 2 серпня прогримів потужний вибух. ГУР і рух опору провели успішну операцію на околицях міста, внаслідок якої вибухнув мікроавтобус із бійцями окупаційного підрозділу "ахмат" усередині.

Нагадаємо, 28 червня, у День Конституції України, у російському Брянську було атаковано військові об'єкти. Під удар потрапив 120-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ.

Також ГУР України за допомогою ударних дронів UJ-26 "Бобер" атакувало військові об'єкти РФ у тимчасово окупованому Криму. Унаслідок операції уражено винищувач Су-30 на аеродромі в Саках, знищено російські системи ППО "Панцир-С1", радіолокаційні станції "Ніобій-СВ", "Печора-3" і "Противник-ГЕ".

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Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) - український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, отримав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а незабаром очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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