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Україна може перекрити транзит нафти РФ "Дружбою": несподіваний прогноз

Олексій Тесля
6 серпня 2025, 02:33
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Україна теоретично могла б самостійно припинити транзит російської нафти, каже Сергій Макогон.
нафтопровід
Україна може перекрити нафтопровід для РФ / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, @ukrtransnafta

Важливе із заяв Макогона:

  • Україна може самостійно припинити транзит нафти РФ
  • Європа як покупець російської нафти повинна сама від неї відмовитися

Екс-глава ГТС України Сергій Макогон прокоментував питання ймовірності перспектив повної відмови України від транзиту нафти з РФ.

"Технічно жодних перешкод для того, щоб Угорщина і Словаччина відмовилися від російської нафти, немає. Уже давно модернізовано нафтопровід "Адрія", який іде через Хорватію, і ним можна постачати ті самі обсяги - приблизно 14 мільйонів тонн нафти на рік, - які зараз ідуть через Україну", - пояснив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт нагадав, що в ЄС діє правило одностайного голосування щодо санкцій, і саме Угорщина та Словаччина блокують ухвалення рішення про обмеження транзиту російської нафти через Україну.

"Україна теоретично могла б самостійно припинити цей транзит. Але, на мою думку, влада України побоюється це робити, тому що у відповідь Угорщина (Орбан) і Словаччина (Фіцо) можуть вжити заходів у відповідь. Йдеться про можливе блокування транзиту газу, електричної енергії і, можливо, військових вантажів з Європи. Тобто ми маємо справу з політичним шантажем: якщо Україна зупинить транзит російської нафти, Угорщина і Словаччина погрожують заблокувати постачання газу та електрики в Україну", - зазначив він.

нефтепровод
/ Главред

Співрозмовник вважає, що політично було б некоректно, щоб Україна самостійно ухвалювала таке рішення.

"Ми тут лише перевізник. Насамперед Європа як покупець російської нафти має сама від неї відмовитися, і тоді Україна, відповідно, перестане її возити. Але, як я пояснив, ЄС поки що не може прийти до єдиного рішення. У результаті транзит нафти через українську ділянку нафтопроводу "Дружба" триває досі, причому Росія, за оцінками, заробляє на цьому близько 6 мільярдів доларів на рік", - додав Макогон.

Дивіться відео - інтерв'ю Сергія Макогона:

Думка експерта

У бесіді з Главредом політичний та економічний експерт Тарас Загородній зазначив, що серед покупців російських енергоресурсів перебувають не тільки такі країни, як Індія, Китай і Бразилія, а й європейські держави. На його думку, саме Європа має вжити рішучих дій, якщо хоче скоротити фінансування російського режиму.

Експерт також наголосив, що Україна має можливість вплинути на ситуацію і зупинити імпорт російської нафти і газу європейськими країнами.

Раніше в Кабміні пояснили, чому Україна не зупинить транзит нафти з РФ. Зупинка транзиту нафти нафтопроводом "Дружба" може призвести до порушення міжнародних зобов'язань України.

Нагадаємо, що Єврокомісія не бачить підстав для занепокоєння через зупинку транзиту нафти в Угорщину і Словаччину після санкцій проти "Лукойл".

Як повідомляв Главред, угорська компанія Mol Nyrt уклала угоду для безперебійного постачання російської нафти через трубопровід "Дружба", що проходить через Україну. З 9 вересня Mol бере на себе доставку нафти на білорусько-українському кордоні, замінивши Росію як постачальника.

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Про персону: Сергій Макогон

Сергій Макогон - український енергетичний експерт, колишній генеральний директор ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ), який обіймав цю посаду з травня 2019 по вересень 2022 року. Під час його керівництва оператор ГТС пройшов ключову реформу: виділення зі структури "Нафтогазу", створення незалежного сертифікованого в ЄС оператора системи газотранспорту - Централізованого оператора ГТС України.

Макогон - випускник Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" (прикладна математика, 1999) і магістр ділового адміністрування (MBA) з California State Polytechnic University (2005). До роботи в ГТС брав участь у реформі українського газового ринку, займався стратегічним розвитком в "Укртрансгазі", а також працював у Deloitte і Microsoft Ukraine.

Наразі працює старшим науковим співробітником (Senior Fellow) у Center for European Policy Analysis (CEPA), займається аналітикою питань газового ринку та європейської енергетичної безпеки.

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нафта Сергій Макогон нафтопровід "Дружба"
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