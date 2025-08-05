Любить молодих дівчат: путініста Петросяна засікли в компанії молодої панянки

Коротко:
- З ким з'явився клоун Петросян
- Що думають його шанувальники
Старий клоун-путініст Євген Петросян, який у свої 79 років змушений мотатися по гастролях і концертах, щоб забезпечувати гламурне життя молодої дружини і двох малолітніх дітей, знову потрапив у заголовки пропагандистських ЗМІ.
Як пишуть пропагандисти, Петросяна "застукали" з новою молодою пасією. Всезнаючі коментатори пишуть, що молода діва - дизайнер. Ба більше, "добрі" російські користувачі соціальних мереж пророкують старому клоуну нову молоду пасію і вже навіть порівняли її зі старою.
У коментарях до посту в телеграмі каналу "Не Малахов", користувачі буквально засипали нову пасію компліментами.
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Раніше Главред писав про те, що нещодавно дружина старого Петросяна Тетяна Брухунова спитала зі своїх фанатів за "недостачу" лайків і непристойно обізвала їх. Брухунова заявила, що їй було просто цікаво, чому підписники не реагують на її пости, адже сама вона ставить лайки абсолютно всім, на кого підписана.
А також Тетяна Брухунова страждає від невиліковного захворювання, яке постійно докучає їй. У 35-річної Тетяни проблеми з венами на ногах.
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Про стосунки Петросяна і Брухунової
Подружжя узаконило стосунки наприкінці 2019 року. У 2020 році в них з'явився син Ваган, у 2023 - донька Матильда. Відтоді, як громадськість дізналася про роман Тетяни Брухунової з путіністом, на неї обрушився шквал хейту, адже всі впевнені - саме вона зруйнувала 30-річний союз Петросяна та Олени Степаненко.
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