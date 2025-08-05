Любить молодих дівчат: путініста Петросяна засікли в компанії молодої панянки

Користувачі мережі вважають, що Тетяні Брухуновій варто починати турбуватися.

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Євген Петросян / колаж: Главред, фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Коротко:

З ким з'явився клоун Петросян

Що думають його шанувальники

Старий клоун-путініст Євген Петросян, який у свої 79 років змушений мотатися по гастролях і концертах, щоб забезпечувати гламурне життя молодої дружини і двох малолітніх дітей, знову потрапив у заголовки пропагандистських ЗМІ.

Як пишуть пропагандисти, Петросяна "застукали" з новою молодою пасією. Всезнаючі коментатори пишуть, що молода діва - дизайнер. Ба більше, "добрі" російські користувачі соціальних мереж пророкують старому клоуну нову молоду пасію і вже навіть порівняли її зі старою.

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У коментарях до посту в телеграмі каналу "Не Малахов", користувачі буквально засипали нову пасію компліментами.

У мережі обговорили нову панянку Петросяна / Фото НеМалахов

Петросяна підловили з новою панянкою / Фото НеМалахов

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Раніше Главред писав про те, що нещодавно дружина старого Петросяна Тетяна Брухунова спитала зі своїх фанатів за "недостачу" лайків і непристойно обізвала їх. Брухунова заявила, що їй було просто цікаво, чому підписники не реагують на її пости, адже сама вона ставить лайки абсолютно всім, на кого підписана.

А також Тетяна Брухунова страждає від невиліковного захворювання, яке постійно докучає їй. У 35-річної Тетяни проблеми з венами на ногах.

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Про стосунки Петросяна і Брухунової Подружжя узаконило стосунки наприкінці 2019 року. У 2020 році в них з'явився син Ваган, у 2023 - донька Матильда. Відтоді, як громадськість дізналася про роман Тетяни Брухунової з путіністом, на неї обрушився шквал хейту, адже всі впевнені - саме вона зруйнувала 30-річний союз Петросяна та Олени Степаненко.

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