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"Якби не це": Зеленський назвав причину війни і розкрив деталі розмови з Трампом

Руслана Заклінська
5 серпня 2025, 22:47
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Президент України заявив, що Росія реагує на тиск США.
'Якби не це': Зеленський назвав причину війни і розкрив деталі розмови з Трампом
Росія реагує на тиск США / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube

Ключові тези Зеленського:

  • Трамп добре обізнаний про війну
  • Причина війни - імперські амбіції Росії
  • Росія піде на мир лише тоді, коли вичерпаються її фінанси на війну

Україна повністю підтримує американську пропозицію щодо негайного припинення вогню. В Москві почали реагувати на міжнародний тиск, насамперед з боку Сполучених Штатів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Зеленський заявив, що провів телефонну розмову з президентом США, головною темою якої стало питання припинення війни. За його словами, Трамп дуже добре поінформований й знає про російські удари, ситуацію на фронті, а також про те, що РФ намагається зробити атаки ще інтенсивнішими.

відео дня

"Ми в Україні повністю підтримуємо американську пропозицію негайного припинення вогню. Ми вже багато різних форматів пробували, як можна припинити вогонь, як можна припинити вбивства. Ми говорили та пропонували Росії тишу в небі - відсутність таких ударів ракет і дронів і загалом по цивільній інфраструктурі, і конкретно - відсутність ударів по енергетиці. Все це порушувалось росіянами. Причому дуже цинічно", - зазначив президент України.

Зеленський наголосив, що коли росіяни не били "шахедами", вони били просто по енергетичному обладнанню. Як підкреслив президент, жодного дня ворог не припиняв атаки й не буле повної тиші на фронті.

"І першопричиною війни є лише бажання росіян контролювати життя сусідів, підкорювати сусідів, убивати сусідів. Якби не це, війни б не було", - додав він.

Економічний тиск - ключ до миру

Зеленський звернув увагу, що в Москві почали реагувати на міжнародний тиск, зокрема з боку США. Особливе місце в цьому тиску займають санкції проти російської нафти - один із ключових джерел фінансування війни.

"Щоб Росія пішла на мир, у неї мають закінчитися гроші на війну. Працюємо заради цього, і я вдячний усім у світі, хто підтримує", - сказав глава держави.

Новий рівень співпраці зі США

Під час розмови з Трампом сторони також обговорили двосторонні відносини та нові оборонні ініціативи, зокрема угоду щодо безпілотників. Україна разом з американською стороною працює над деталями цієї співпраці.

Крім того, президент подякував США, а також європейським партнерам у НАТО за нові пакети допомоги, які дозволять Україні закупити сучасну американську зброю, серед якої - ракети для ЗРК Patriot.

"Я хочу подякувати також Америці, партнерам у Європі – в НАТО – за можливість нового постачання зброї в межах спеціальної ініціативи. Напередодні було рішення Нідерландів про 500 мільйонів євро, сьогодні є рішення Швеції, Норвегії та Данії на загальну суму в 500 мільйонів доларів", - розповів Зеленський.

'Якби не це': Зеленський назвав причину війни і розкрив деталі розмови з Трампом
ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Що чекатиме РФ після закінчення терміну ультиматума Трампа

Після завершення дії ультиматуму президент США Дональд Трамп може застосувати жорсткі заходи тиску на Росію. Як заявив голова Комітету економістів України Андрій Новак, Вашингтон має щонайменше три потужні інструменти, які можуть бути активовані вже з 9 серпня.

Перший і найбільш дієвий крок - це значне збільшення військової допомоги для ЗСУ, зокрема передача далекобійних засобів ураження. Другий інструмент - це новий пакет економічних санкцій, передбачений у законопроєкті Грема-Блюменталя. А третім механізмом, за словами Новака, є цільові санкції проти країн і компаній, які купують російські енергоносії.

Ультиматум Трампа для Росії - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент США 28 липня несподівано змінив умови свого ультиматуму для Кремля. Замість раніше оголошених 50 днів, Трамп тепер вимагає від Росії припинити війну протягом 10-12 днів, тобто до 8 серпня має бути досягнута мирна угода з Україною.

Уже 5 серпня американський лідер публічно попередив, що Росія буде змушена зупинити війну, якщо ціна на нафту впаде ще на $10 за барель. За його словами, низька вартість енергоносіїв може загнати Кремль у глухий кут.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. Зеленський також зазначив, що Москва уважно слідкує за заявами Трампа.

На тлі ультиматуму Трампа Росія розглядає тимчасове повітряне перемир’я, щоб уникнути посилення санкцій США, пише Bloomberg. Йдеться про призупинення ракетних та дронових ударів.

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Про джерело: Офіс президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

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