Молочні продукти стрімко дешевшають - що українці зможуть купити вигідніше

Хоча загальна динаміка цін залишається мінливою, певні категорії товарів відчутно подешевшали.

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Ціни на молочні продукти в Україні почали знижуватися / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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Ціни на популярні молочні продукти в Україні знизилися

Найбільше знизились ціни на сир "Фета", кефір у тетрапаку і вершкове масло

Причини здешевлення – зниження попиту серед населення і зростання пропозиції

Наприкінці липня в Україні знизилися ціни на деякі молочні продукти. Найбільше подешевшали сир "Фета" (–6%), кефір у тетрапаку (–4%) та вершкове масло жирністю до 73% (–2,2%). Про це свідчать дані аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі.

За його словами, основними причинами здешевлення стали зменшення попиту з боку населення, а також збільшення обсягів імпорту сирів. Кухалейшвілі зазначив, що в умовах ризику призупинення експорту молочної продукції до Європейського Союзу можливе накопичення товарів на складах. Це, своєю чергою, може спричинити перевиробництво молока-сировини, що тисне на ціни й формує загальну тенденцію до їх зниження всередині країни.

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Зокрема, кефір жирністю 2,5% у тетрапаку наразі коштує 69,99 грн за кілограм, що на 2,83 грн менше, ніж місяцем раніше. Водночас така ціна на 12,35 грн вища, ніж у той же період минулого року.

Середня ціна на питний йогурт жирністю від 1,6% до 2,8% у пластиковій пляшці становить 114,60 грн за кілограм, що на 1,85 грн менше, ніж у червні, але на 18,70 грн більше, ніж торік.

Вітчизняне вершкове масло жирністю 72,5–73% в середньому коштує 572,21 грн за кілограм. Згідно з даними, це на 12,61 грн дешевше, ніж місяцем раніше, однак на 130 грн дорожче, ніж у липні 2024 року.

Ціна на сир "Фета" жирністю 45% становить 407,08 грн за кілограм. У порівнянні з червнем вартість знизилася на 24,69 грн, але за рік зросла майже на третину - на 98,21 грн.

Пастеризоване молоко жирністю до 2,6% у плівці подорожчало. Його середня ціна наразі становить 48,05 грн за кілограм - на 2,39 грн більше, ніж у червні, і на 8,49 грн більше, ніж у 2024 році. Український твердий сир жирністю 50% коштує 573,91 грн за кілограм, що на 4,18 грн дешевше, ніж місяцем раніше, але на 86,12 грн дорожче, ніж торік.

Крім цього, мир "Голландський" жирністю 45% коштує 579,25 грн за кілограм. Вартість сиру наразі на 11,39 грн менша порівняно з червнем, проте на 120,73 грн вища, ніж у 2024 році.

Вартість сиру "Моцарелла" українського виробництва жирністю 45% у середньому становить 602,74 грн за кілограм. Провіняно за попереднім місяцем, це на 6,33 грн більше й на 185,10 грн більше, ніж торік.

На думку Георгія Кухалейшвілі, зниження цін на вершкове масло зумовлене також зменшенням попиту на молочні жири в країнах ЄС та невизначеністю щодо майбутнього експорту української продукції.

У червні Єврокомісія скасувала автономні торговельні заходи, що діяли для України, після чого сторони погодили нові квоти на експорт української молочної продукції за умовою поступового переходу на стандарти ЄС до 2028 року. Однак нова угода досі не підписана, і в разі затягування її імплементації, експорт молочних продуктів до Європи може бути фактично зупинений.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Що буде з цінами на овочі восени

Цієї осені ціни на овочі та фрукти в Україні можуть залишитися стабільними або навіть знизитися. Таку думку висловив економіст та виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. За його словами, нинішні погодні умови є сприятливими для вирощування сільськогосподарської продукції, особливо овочів, що створює передумови для збереження помірного рівня цін на ринку.

Попри те, що прогноз на осінньо-зимовий період ще попередній, вже зараз помітно, що цьогорічні кліматичні умови значно кращі, ніж торік. Завдяки цьому аграрії мають змогу отримати вищий урожай, що, у свою чергу, позитивно вплине на обсяг пропозиції продукції та стримуватиме зростання цін.

Пендзин також наголосив, що вирішальним для формування цін стане серпень. Саме від погодних умов цього місяця залежатиме остаточний обсяг урожаю. Якщо серпень буде надто спекотним або посушливим, це може звести нанівець позитивні тенденції, які спостерігаються зараз. Водночас збереження помірної та стабільної погоди дозволить аграріям зібрати якісний урожай, що сприятиме зниженню цін восени.

Ціни на продукти - останні новини

Нагадаємо, в Україні стартував сезон персиків, але через весняні заморозки врожай суттєво зменшився, особливо в південних областях. Це призвело до зростання цін, наразі фрукт коштує від 70 до 120 грн/кг.

Також утравні достатня кількість опадів сприяла формуванню врожаю картоплі, що дозволить уникнути різкого стрибка цін. Водночас літні погодні коливання та весняні заморозки погіршили ситуацію, особливо в Київській і південних областях. Прогнозується зниження врожаю на 25–30%.

Як повідомляв Главред, в Україні знижуються ціни на лохину через пік збору врожаю наприкінці липня. Фермери знижубть вартість через велику пропозицію та появу ягід нижчої якості.

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Про джерело: Асоціація виробників молока Асоціація виробників молока - неприбуткове неурядове професійне об’єднання господарств, що спеціалізуються на молочному скотарстві. АВМ була офіційно зареєстрована 30 квітня 2009 року. За 10 років існування лави об’єднання зросли в 10 разів: у 2020-му учасниками АВМ є 150 господарств з усіх куточків України (середній розмір господарства — 400 корів), йдеться на сайті.

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