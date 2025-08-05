Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

"Знаходять лише свою смерть": Генштаб розповів, чи оточив ворог ЗСУ у Покровську

Руслана Заклінська
5 серпня 2025, 23:49
114
Росіяни проводять наступальні дії північно-східніше Покровська, щоб перерізати логістику українських військ.
'Знаходять лише свою смерть': Генштаб розповів, чи оточив ворог ЗСУ у Покровську
ЗСУ тримають рубежі в Покровську попри штурми РФ / Колаж: Главред, фото: 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського

Головне:

  • Оточення ЗСУ в Покровську немає
  • Сили оборони стримують РФ довкола Покровсько-Мирноградської агломерації
  • РФ намагається перерізати логістику ЗСУ північно-східніше Покровська

Інформація про нібито оточення українських захисників у Покровську не відповідає дійсності. ЗСУ продовжують утримувати рубежі в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів довкола Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог вже понад рік марно намагається витіснити наші війська з цього району", - йдеться у повідомленні.

відео дня

На тлі бойових дій з’явилася неправдива інформація про нібито оточення українських підрозділів у Покровську. У Генштабі наголосили, що ця інформація абсолютно не відповідає дійсності.

За даними Генштабу, противник веде наступальні дії північно-східніше Покровська, намагаючись перерізати логістичні шляхи постачання українських підрозділів. Але навіть попри масовані штурми та чисельну перевагу, росіяни не досягають жодного стратегічного успіху.

"Російські солдати знаходять лише свою смерть довкола Покровська. Командуванням Збройних Сил України вжито належних заходів для посилення стійкості нашої оборони на цьому напрямку", - додали у Генштабі.

'Знаходять лише свою смерть': Генштаб розповів, чи оточив ворог ЗСУ у Покровську
Покровськ / Інфографіка: Главред

Чим оберенеться втрата Покровська для України

Військовий експерт, експрацівник СБУ Іван Ступак в ефірі Фабрики новин зазначив, що ситуація в районі Покровська залишається вкрай напруженою, оскільки саме це місто наразі є пріоритетом для російських окупантів. За його словами, втрата Покровська стане стратегічною поразкою для України, адже відкриє окупантам прямий шлях до Краматорська та Слов’янська.

Експерт також звернув увагу на те, що місто фактично стискають у напівкільце, а відстань між флангами ворожих військ зменшується. Так звана "горловина" на мапі навколо Покровська вже становить менше 15 км.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, на Покровському напрямку російські війська намагаються уникати прямих боїв через значні втрати. Пресофіцер НГУ Максим Бакулін розповів, що якість поповнення особового складу у ворога залишається низькою.

Також окупанти активізували наступальні дії на Лиманському напрямку. За словами військових, ситуація там залишається дуже складною.

Крім цього, на Покровському напрямку РФ зосередила найбільше близько 100 тис. осіб, а на Новопавлівському - понад 60 тис., повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов. Він наголосив, що бої за Часів Яр тривають майже рік, і попри заяви РФ, місто під українським контролем.

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Генштаб ЗСУ Покровськ війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Знаходять лише свою смерть": Генштаб розповів, чи оточив ворог ЗСУ у Покровську

"Знаходять лише свою смерть": Генштаб розповів, чи оточив ворог ЗСУ у Покровську

23:49Фронт
"Якби не це": Зеленський назвав причину війни і розкрив деталі розмови з Трампом

"Якби не це": Зеленський назвав причину війни і розкрив деталі розмови з Трампом

22:47Війна
РФ розглядає перемир'я в повітрі, щоб уникнути покарання Трампа - Bloomberg

РФ розглядає перемир'я в повітрі, щоб уникнути покарання Трампа - Bloomberg

21:39Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 5 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Великі гроші "зваляться" вже ось-ось: які чотири знаки зодіаку вмить розбагатіють

Великі гроші "зваляться" вже ось-ось: які чотири знаки зодіаку вмить розбагатіють

"Це ставить під загрозу все наше угруповання": військові б'ють на сполох через наступ РФ

"Це ставить під загрозу все наше угруповання": військові б'ють на сполох через наступ РФ

РФ зібрала на одному напрямку 100 тисяч загарбників: куди рветься ворог

РФ зібрала на одному напрямку 100 тисяч загарбників: куди рветься ворог

Злата Огнєвіч уперше публічно представили свого бойфренда - деталі

Злата Огнєвіч уперше публічно представили свого бойфренда - деталі

Останні новини

23:49

"Знаходять лише свою смерть": Генштаб розповів, чи оточив ворог ЗСУ у Покровську

22:52

Дружина Віктора Павліка розповіла про пухлину в грудях

22:47

"Якби не це": Зеленський назвав причину війни і розкрив деталі розмови з Трампом

22:21

Любить молодих дівчат: путініста Петросяна засікли в компанії молодої панянки

21:49

Гранти на ШІ, а де український "Стінгер"?Погляд

Україна не може сама перекрити транзит нафти з РФ, потрібне рішення Європи - МакогонУкраїна не може сама перекрити транзит нафти з РФ, потрібне рішення Європи - Макогон
21:46

Олена Зеленська відмовилася від минулого образу - новий тренд

21:39

РФ розглядає перемир'я в повітрі, щоб уникнути покарання Трампа - Bloomberg

21:37

"Ми не маємо іншого вибору": Сирський зробив заяву про мобілізацію в Україні

21:29

"Далі буде видно": Ілона Гвоздьова передумала розлучатися з чоловіком

Реклама
21:17

"Трамп не має важелів впливу на Путіна": що може зупинити РФ від розв’язування нової війниВідео

20:45

РФ зібрала на одному напрямку 100 тисяч загарбників: куди рветься ворог

20:36

"Це не квиток в Царство Боже": священник сказав, чи є гріхом не носити хрестикВідео

20:17

Три "чорні мітки" для РФ: як Трамп покарає Путіна після завершення дедлайна

19:41

Яке харчування допомагає скинути жир у талії: 11 диво-продуктів

19:39

Поліція попередила про нову небезпеку від "Шахедів": що варто знати українцям

19:20

Призведе до зміни влади в РФ: через яку причину в Росії почнеться "палацовий переворот"

19:01

Чому ми кажемо "алло": маловідома історія телефонного вітанняВідео

18:48

Доходи Путіна від нафти впали на третину: у Bloomberg дізналися деталі

18:37

Рідні будуть просити добавки: рецепт неймовірних рулетиків з баклажанів

18:37

Регіони будуть "плавати": на Україні насувається потужна штормова погода

Реклама
18:22

"Мріяв про це": Вакарчук підкорив дві гори в Карпатах

18:02

Обвал рубля, палацовий переворот і розвал: Новак – про процеси, які Трамп запускає в Росії

17:53

Яблучний Спас 2025: що в жодному разі не можна робити 6 серпня

17:51

Молочні продукти стрімко дешевшають - що українці зможуть купити вигідніше

17:43

Улюблені тренери, нові команди, ювілейний сезон: дивіться прем’єру "Ліги Сміху. 10 років" з 5 вересня на ТЕТ

17:34

Гороскоп Таро на завтра 6 августа: Ракам - усилия, Львам - осторожность

17:31

Зеленський провів телефонну розмову із Трампом: що обговорили президенти

17:27

В Україну хлинуть великі потоки озброєнь: ЗМІ дізналися деталі та терміни

17:24

Температура впаде на один день: коли Україну накриє похолодання

17:21

Незвичайний ребус: знайдіть 3 відмінності на картинці із собакою за 23 секунди

17:08

"Продовжуємо традиції повним ходом": Буданов раптово заговорив про повійВідео

16:55

"Це зло з пекла": у Трампа прогнозують, що Путін закінчить як Гітлер

16:52

Чим для України обернеться втрата Покровська: експерт окреслив небезпеку

16:44

Євро різко полетіло вгору: наскільки НБУ обвалив гривню

16:38

"Час – до понеділка": Зеленський анонсував важливі зміни для ЗСУ

16:23

У Трампа є лише 2 сценарії щодо України, ескалація посилюється - Пехньо

16:12

Альтернатива м'ясу: експерти назвали топ-5 корисних рибних консервів

16:02

Ураження літаків рф вже стало однією з візитівок СБУ - експерт

15:57

В ОП висунули гучне звинувачення на адресу Індії: про що йдеться і реакція Нью-Делі

15:45

Путін готовий до перемирʼя лише за однієї умови: ЗМІ дізналися головну вимогу

Реклама
15:37

Трамп розніс Путіна і розкрив умову припинення війни в Україні

15:18

Трамп допустить напад РФ на країни НАТО: як Путін це провернеЕксклюзив

15:16

Чим відрізняються дві дівчинки: треба знайти відмінності всього за 43 секунди

15:14

"Щастя": хто став новим партнером Лесі Нікітюк

15:12

Ціни б’ють рекорди через дефіцит: один продукт тепер на вагу золота

14:57

Знайти його - справжня удача: у лісах Закарпаття виріс рідкісний червонокнижний гриб

14:57

Жінка завела звичайне кошеня і обімліла, коли воно виросло: хто в неї оселивсяВідео

14:55

У прикрасах на мільйон: дружина футболіста Зінченка показала день народження доньок

14:30

Блогер звинуватив Шабуніна у пособництві РФ

14:18

"100-тисячне угруповання військ РФ буде біля кордону": яка нова небезпека чекає на УкраїнуВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаКейт МіддлтонФіліп КіркоровАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруАні Лорак
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти