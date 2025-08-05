'Знаходять лише свою смерть': Генштаб розповів, чи оточив ворог ЗСУ у Покровську

Росіяни проводять наступальні дії північно-східніше Покровська, щоб перерізати логістику українських військ.

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ЗСУ тримають рубежі в Покровську попри штурми РФ / Колаж: Главред, фото: 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського

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Оточення ЗСУ в Покровську немає

Сили оборони стримують РФ довкола Покровсько-Мирноградської агломерації

РФ намагається перерізати логістику ЗСУ північно-східніше Покровська

Інформація про нібито оточення українських захисників у Покровську не відповідає дійсності. ЗСУ продовжують утримувати рубежі в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів довкола Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог вже понад рік марно намагається витіснити наші війська з цього району", - йдеться у повідомленні. відео дня

На тлі бойових дій з’явилася неправдива інформація про нібито оточення українських підрозділів у Покровську. У Генштабі наголосили, що ця інформація абсолютно не відповідає дійсності.

За даними Генштабу, противник веде наступальні дії північно-східніше Покровська, намагаючись перерізати логістичні шляхи постачання українських підрозділів. Але навіть попри масовані штурми та чисельну перевагу, росіяни не досягають жодного стратегічного успіху.

"Російські солдати знаходять лише свою смерть довкола Покровська. Командуванням Збройних Сил України вжито належних заходів для посилення стійкості нашої оборони на цьому напрямку", - додали у Генштабі.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Чим оберенеться втрата Покровська для України

Військовий експерт, експрацівник СБУ Іван Ступак в ефірі Фабрики новин зазначив, що ситуація в районі Покровська залишається вкрай напруженою, оскільки саме це місто наразі є пріоритетом для російських окупантів. За його словами, втрата Покровська стане стратегічною поразкою для України, адже відкриє окупантам прямий шлях до Краматорська та Слов’янська.

Експерт також звернув увагу на те, що місто фактично стискають у напівкільце, а відстань між флангами ворожих військ зменшується. Так звана "горловина" на мапі навколо Покровська вже становить менше 15 км.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, на Покровському напрямку російські війська намагаються уникати прямих боїв через значні втрати. Пресофіцер НГУ Максим Бакулін розповів, що якість поповнення особового складу у ворога залишається низькою.

Також окупанти активізували наступальні дії на Лиманському напрямку. За словами військових, ситуація там залишається дуже складною.

Крім цього, на Покровському напрямку РФ зосередила найбільше близько 100 тис. осіб, а на Новопавлівському - понад 60 тис., повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов. Він наголосив, що бої за Часів Яр тривають майже рік, і попри заяви РФ, місто під українським контролем.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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