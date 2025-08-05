Євро різко полетіло вгору: наскільки НБУ обвалив гривню

Ви дізнаєтеся:
- Яким буде курс долара 6 серпня
- На скільки впав долар
- На скільки подорожчав курс євро
Національний банк України підвищив офіційний курс євро та трохи знизив курс долара на 6 серпня 2025 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.
На середу, 6 серпня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 41,68 грн/дол., що на 11 копійки менше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня посилила свої позиції щодо американської валюти.
Курс євро сильно зріс. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 48,09 грн/євро, що на 20 копійок більше, ніж 5 серпня. Щодо євро гривня сильно послабила свої позиції.
Курс валют - останні новини
Як повідомляв Главред, в прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital зазначалось, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року, але до кінця 2026 року валюта може коштувати вже 46 гривень.
Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин говорив, що з початку 2025 року і до липня євро відчутно зміцнився проти долара – приблизно на 13–15%.
Водночас експерт Олександр Хмелевський сказав, що наразі ситуація на валютному ринку України не зазнала суттєвих змін порівняно з попередніми місяцями.
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Про джерело: Національний банк України
Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".
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