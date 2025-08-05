"Мріяв про це": Вакарчук підкорив дві гори в Карпатах

Музикант зізнався, що з 2021 року мріяв вирушити в Карпати.

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Святослав Вакарчук піднявся на Говерлу та Піп Іван / колаж: Главред, фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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Які вершини підкорив Вакарчук

Які емоції відчув музикант у горах

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук підкорив Говерлу і показав фото з вершини гори. Про це Святослав Вакарчук розповів у себе в Instagram.

Музикант зізнався, що з 2021 року мріяв вирушити в Карпати. Однак із початком повномасштабної війни артисту було зовсім не до цього. Але, нарешті, співак дав собі можливість відпочити.

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"Я мріяв про це ще з 2021 року. Але з початком повномасштабної війни, зрозуміло, що було не до цього. І ось - нарешті це сталося! Я знову побував в улюблених Карпатах", - каже артист.

Разом зі своєю командою виконавець піднявся на вершину Говерли. Також Святослав Вакарчук підкорив ще одну гору Карпат - Піп-Іван. На все це вони витратили два дні. Виконавець каже, що отримав просто неймовірні враження від пригод.

За словами лідера "Океану Ельзи", він начебто побував на сеансі психолога і на відпочинку одночасно.

"Разом із нашою командою ми за два дні піднялися на Говерлу та Піп-Іван. Ніби побував і в психолога, і на відпочинку одночасно. Як же мене надихають гори. Особливо наші Карпати", - зізнається виконавець.

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А також Анастасія Стоцька, яка родом з України, але продовжує розважати росіян і мовчить про війну в рідній країні, вирушила на відпочинок. На своїй сторінці в соцмережах зрадниця уточнила, що перебуває на Мальдівах, також на одному зі знімків з'явилася і дочка співачки Віра.

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Про персону: Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук - український музикант, співак, лідер гурту Океан Ельзи. Заслужений артист України. Творець і голова політичної партії "Голос" (2019-2020). Випустив 10 музичних альбомів у складі Океану Ельзи.

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