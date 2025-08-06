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Понад 10 потужних вибухів: Брянськ атакували дрони, стовп диму піднявся біля нафтобази

Анна Ярославська
6 серпня 2025, 06:56
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За словами місцевих жителів, наліт безпілотників на місто розпочався близько 5 ранку.
Вибухи в Брянську, стовп диму в районі нафтобази
У Брянську видно стовп диму в районі нафтобази / Фото: Shot

Коротко:

  • Брянськ атакували дрони, прогриміли вибухи
  • Ймовірно, було атаковано нафтобазу

У ніч на 6 серпня в російському Брянську прогриміли вибухи. Місто масовано атакували невідомі дрони. У районі місцевої нафтобази з'явився стовп диму.

Як пише Telegram-канал Shot із посиланням на місцевих жителів, наліт на місто почався близько 5 ранку. Було чутно понад 10 потужних вибухів, кілька безпілотників було збито.

відео дня

Очевидці повідомляють про стовп густого чорного диму на місці падіння уламків безпілотників в одному з районів Брянська.

Жителі інших районів області повідомляють про звуки прольоту дронів і вибухи.

Дивіться відео - У Брянську видно стовп диму в районі нафтобази:

Скриншот

Атаки дронів на Росію - останні новини

Як писав Главред, Рязанський НПЗ припинив роботу двох установок після атаки українських дронів. Як пише Reuters, зараз завод продовжує роботу на установці CDU-6. Її потужність становить 23 200 тонн на добу, що відповідає приблизно 48% від загальної переробної спроможності підприємства.

У ніч на 5 серпня дрони атакували Ростовську область РФ. У результаті на території залізничної станції "Тацинська" спалахнула пожежа. Згідно з відкритими даними, через цей логістичний центр здійснюється транспортування продукції нафтової бази, а також навантаження зерна з прилеглого елеватора.

У ніч на 4 серпня у Волгоградській області Росії прогриміли вибухи. Під удар дронів потрапили об'єкти транспортно-енергетичної сфери. Зокрема, пожежа спалахнула на залізничній станції "Арчеда" в місті Фролово. Як пишуть OSINT-аналітики, це вже 11 або 12 удар по залізничних розв'язках росіян

У ніч на 3 серпня кілька міст країни-агресора Росії опинилися під атакою невідомих дронів. Зокрема, вибухи лунали у Воронежі та Сочі. Відомо про пожежу на нафтобазі в Адлерському районі.

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