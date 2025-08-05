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Альтернатива м'ясу: експерти назвали топ-5 корисних рибних консервів

Віталій Кірсанов
5 серпня 2025, 16:12
63
Рибні консерви багаті на білок та інші вітаміни й мінерали.
Експерти назвали топ-5 корисних рибних консервів
Експерти назвали топ-5 корисних рибних консервів / колаж: Главред, фото: скріншот з youtube-каналу "Все про Гіпертонію"

Ви дізнаєтеся:

  • Топ-5 корисних рибних консервів
  • Добова норма прийому консервів

Рибні консерви багаті білком, омега-3 жирними кислотами і важливими поживними речовинами, такими як вітамін D і кальцій. При цьому вони зручні та доступні. Портал verywellhealth.com називає топ-5 найкращих видів рибних консервів, які багаті на білок і можуть стати хорошою альтернативою м'ясу, пише Главред.

Автор Youtube-каналу "Все про Гіпертонію" також розповіла про користь рибних консервів.

відео дня

1. Сардини

Сардини - високоякісне, повноцінне джерело білка. 100 г сардин містять 24,6 г білка, і 982 мг омега-3 (ЕПК + ДГК), які допомагають зменшити запалення і підтримують роботу серця та мозку. Також вони містять 30% від добової норми вітаміну D, особливо при вживанні кісток, заліза - 16% від добової норми, калію - 8% від добової норми.

При цьому в сардинах низький вміст ртуті - менший, ніж у більшій рибі (наприклад, тунці або меч-рибі).

2. Лосось

"Жирна консервована риба - одне з небагатьох цільнохарчових джерел вітаміну D3, який підтримує імунітет, здоров'я кісток і зубів, а також гормональну функцію", - каже сертифікований дієтолог Ейвері Зенкер. Це робить лосось особливо корисним у північному кліматі або для людей із нестачею сонячного світла.

У 100 г лосося міститься 1227 мг омега-3, а також 22% від добової норми вітаміну D, і 55% від добової норми селену, який потрібен для функції щитоподібної залози і репродуктивного здоров'я.

3. Тунець

Тунець - один із найбагатших на білок видів риби, що сприяє відновленню м'язів і сприяє насиченню.

Водночас тунець може містити підвищену кількість ртуті. Важливо ретельно вибирати марку продукту. Вибирайте сорти з низьким вмістом ртуті, наприклад, консервовану світлу світлу рибу та смугастого тунця.

4. Скумбрія

Скумбрія, подібно до лосося і сардин, має безліч корисних для серця властивостей. Вона - надійне джерело вітаміну B12, необхідного для здорової роботи нервової системи і формування еритроцитів.

При цьому скумбрія зазвичай містить менше ртуті, ніж інші види риби, наприклад, тунець.

5. Анчоуси

"Консервована риба може бути чудовою альтернативою обробленому м'ясу, яке пов'язують із такими негативними наслідками для здоров'я, як серцево-судинні захворювання і рак", - сказав Зенкер.

Це ще один вид консервованої риби з кістками, який є хорошим джерелом кальцію.

Дивіться відео про користь рибних консервів:

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Хто придумав консервувати продукти?

Винахідником консервації продуктів вважають французького кондитера Ніколя Аппера, ідея якого припала на 1804 рік. Перші консерви стали робити за часів наполеонівських воєн. За свій винахід Аппер отримав нагороду від Наполеона, пише Вікіпедія.

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