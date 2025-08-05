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РФ розглядає перемир'я в повітрі, щоб уникнути покарання Трампа - Bloomberg

Руслана Заклінська
5 серпня 2025, 21:39
366
Візит спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа до Москви може стати останнім шансом для Кремля досягти компромісу зі США.
РФ розглядає перемир'я в повітрі, щоб уникнути покарання Трампа - Bloomberg
Кремль розглядає перемир'я з Україною в повітрі / Колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот з відео

Головне:

  • РФ розглядає перемир'я з Україною в повітрі, щоб уникнути нових санкцій США
  • Йдеться про призупинення ударів дронами та ракетами
  • Путін проти всеосяжного припинення вогню

Росія розглядає варіант тимчасового перемир’я в повітрі, уникнути посилення вторинних тарифів і санкцій з боку США. Йдеться про припинення ударів із застосуванням дронів і ракет. Про це пише Bloomberg.

За словами джерел видання, візит спеціального представника президента США Стіва Віткоффа до Москви цього тижня є останнім шансом для Кремля досягти бодай якогось компромісу з Дональдом Трампом, поки ще є можливість зменшити тиск на себе.

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Один із співрозмовників Bloomberg зазначив, що Росія може запропонувати тимчасову зупинку повітряних атак, якщо Україна також погодиться на такий жест. Йдеться не про повне припинення бойових дій, а лише про зменшення ударів дронами та ракетами по інфраструктурі й цивільних об'єктах.

Це рішення подається як "жест доброї волі" до Трампа, який, за словами кремлівських консультантів, вимагає від Москви мінімальних поступок.

"Трампу потрібен якийсь "подарунок", поступки від Росії. Повітряне перемир'я могло б стати таким підношенням", - розповів виданню московський політичний консультант Сергій Марков.

Водночас, як повідомляє агентство, російський лідер Володимир Путін не готовий погоджуватись на загальне припинення вогню. Він наполягає на визаннні окупованих територій за Росією, що неприйнятно для України й більшості західних країн.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставники Трампа / Інфографіка: Главред

Як Трамп може покарати РФ

За словами голови Комітету економістів України Андрія Новака, після завершення ультиматуму Вашингтон має щонайменше три потужні інструменти впливу на Кремль, які можуть бути активовані вже з 9 серпня.

Найбільш дієвим кроком, на думку Новака, стане збільшення обсягів військової допомоги для Збройних Сил України, зокрема - передача далекобійних засобів ураження. Другий механізм – новий пакет економічних санкцій, який передбачено в законопроєкті Грема-Блюменталя.

Третім інструментом, на думку Новака, є цільові санкції проти країн і компаній, що закуповують російські енергоносії. Обмеження імпорту нафти й газу з РФ можуть стати ударом по ключових джерелах доходу Кремля.

Ультиматум Трампа для Росії - новини за темою

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 28 липня несподівано скоротив строк дії свого ультиматуму для Кремля. Замість раніше оголошених 50 днів, тепер Трамп вимагає від Росії припинити війну протягом 10–12 днів. Фактично йдеться про досягнення мирної угоди з Україною до 8 серпня.

Уже 5 серпня Трамп заявив, що Росія буде змушена припинити війну, якщо ціна на нафту впаде ще на $10 за барель. Низькі ціни можуть поставити Кремль у безвихідне становище та позбавити його можливості фінансувати війну.

Як повідомляв Главред, у той же день президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Глава української держави подякував США за підтримку миру та зазначив, що Москва уважно стежить за позицією Трампа.

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Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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