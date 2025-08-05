РФ зібрала на одному напрямку 100 тисяч загарбників: куди рветься ворог

Найбільша кількість росіян зосереджена на Покровському напрямку.

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Трегубов розповів про ситуація на фронті / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Ключові тези:

РФ зібрала на Покровському напрямку 100 тисяч загарбників

Ворог все ще прагне взяти під контроль Часів Яр, щоб вийти на великі міста

Росіяни заяви про захоплення населених пунктів роблять без будь-яких підстав

На Покровському напрямку країна-агресор Росія зосередила найбільшу кількість окупаційних військ — близько 100 тисяч осіб, а на Новопавлівському – понад 60 тисяч осіб. Про це в ефірі телемарафону заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Найбільше взагалі росіян на Покровському напрямку - 100 000. На Новопавлівському останній раз перевіряли - було понад 60 000", - повідомив Трегубов. відео дня

Розповідаючи про ситуацію біля Часового Яру, речник нагадав, що бої за це місто тривають уже майже рік. Попри заяви окупантів, противнику досі не вдалося взяти його під контроль.

"Історія в тому, що росіянам треба пройти за це місто, щоб далі розвивати наступ у бік Костянтинівки, у бік Слов’янська, Краматорська і так далі. Пройти вони не змогли, українці втримують позиції в місті, контролю росіян над містом немає", - повідомив Трегубов.

Він також додав, що заяви про захоплення населених пунктів ворог робить без будь-яких підстав, росіяни просто вигадують таку інформацію.

"Звідки росіяни взяли ці свої заяви про начебто контроль над містом, я не знаю. Тут уже росіяни просто вдаються до вигадування з нуля. Себто, не просто до перебільшення, а просто, ну, от сьогодні їм захотілося сказати, що якесь місто взято. От сьогодні вони "взяли" там Часів Яр, у лютому вони начебто "брали" Торецьк. Ну, та ж сама історія", - зазначив Трегубов.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Літній наступ Росії - про що попереджав Жданов

Нещодавно військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов прокоментував питання про ситуацію навколо літнього наступу армії країни-агресора РФ в Україні. В інтерв'ю Главреду він погодився з твердженням про те, що Силам оборони України буде непросто стримувати атаки окупантів, як мінімум, до вересня.

Водночас Жданов переконаний, що диктатор РФ Володимир Путін не зважатиме на втрати піхоти, і російські війська робитимуть усе можливе, щоб виконати накази Кремля до вересня — навіть ціною великих жертв.

Ситуація на Покровському напрямку - новини за темою

Нагадаємо, як писав Главред, в Покровсько-Мирноградській агломерації армія країни-агресора тримає найшвидший темп просування. Лише за добу окупанти пройшли 3 км кв.

Пізніше військовий експерт та експрацівник СБУ Іван Ступак сказав, що у випадку, якщо Україна втратить Покровськ, то для росіян відкриється чимало можливостей, зокрема, і шлях до Краматорська.

Напередодні стало відомо, що російські війська на фронті наближаються до міста Добропілля, яке залишається останнім великим населеним пунктом перед повним оточенням Покровська.

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Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

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