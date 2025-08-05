Зеленський провів телефонну розмову із Трампом: що обговорили президенти

Серед основних тем - припинення війни в Україні.

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Зеленський провів телефонну розмову із Трампом / Колаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

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Зеленський зідзвонився з Трампом

Лідери обговорили війну в Україні

Президенти також підіймали питання санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Дональдом Трампом. Про це український лідер повідомив у Telegram 5 серпня.

Зеленський зазначив, що розмова з Трампом була продуктивною. Він також подякував главі Білого дому за всі зусилля заради чесного й тривалого миру.

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"Ключове – це, звісно, припинення війни...Дійсно потрібно якнайшвидше припинити вбивства, ми це повністю підтримуємо. Багато місяців уже могло б бути без війни, якби росіяни її не затягували", - наголосив український лідер.

Удари РФ по Україні

Президент України разом із Трампом обмінялися оцінками ситуації, зазначивши, що росіяни посилили жорстокість ударів.

Зі слів Зеленського стало відомо, що американський лідер повністю поінформований про російські удари по Києву, по інших наших містах та громадах.

Санкції проти Росії

Також лідери країн обговорили санкції проти Росії.

Зеленський каже, що економіка Москви продовжує слабшати, і саме тому там уважно стежать за намірами та рішучістю Трампа

За словами Зеленського, економіка Москви продовжує падати, і саме тому у Кремлі уважно стежать за намірами та рішучістю Трампа.

"Це може багато що змінити", - додав український лідер.

Військова підтримка України

Президенти під час телефонної розмови обговорили ще спільні європейські рішення, які допоможуть захистити Україну від дій з боку РФ.

"Зараз маємо вже рішення Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії – більше ніж мільярд доларів на американську зброю, яку Україна отримає. Дякую! Ця взаємодія з країнами НАТО продовжиться", - йдеться в повідомленні Зеленського.

Крім того, Україна запропонувала США одну із найсильніших угод щодо дронів.

"Проєкт угоди щодо дронів уже підготовлений українською стороною, ми готові її детально обговорити та укласти. Одна з найсильніших угод може бути. Дякую кожному американському серцю, яке підтримує наш захист життів. Дякую, Президенте Трамп", - резюмував Зеленський.

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