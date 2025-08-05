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В Україну хлинуть великі потоки озброєнь: ЗМІ дізналися деталі та терміни

Андрій Ганчук
5 серпня 2025, 17:27
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Альянс обіцяє оперативне постачання необхідних озброєнь для ЗСУ.
Трамп, Зеленский, ПВО, Patriot
Україна найближчими тижнями отримає військову допомогу від партнерів - ЗМІ / Колаж: Главред

Коротко:

  • Україна найближчими тижнями отримає озброєння від партнерів
  • НАТО обіцяє швидкі поставки
  • У пріоритеті - системи ППО

У НАТО запустили нову фазу масштабних і регулярних постачань озброєнь для України. Переважну частину зброї куплено в Сполучених Штатах. Найближчими тижнями партнери мають поставити Києву щонайменше дві великі партії озброєнь.

Озброєння постачатимуть оперативно

Як повідомляє AP News, НАТО запустило нову програму регулярних постачань озброєнь в Україну. Інформація стала відома після того, як Нідерланди оголосили про свій пакет допомоги на суму 500 млн євро. Пакет включає системи протиповітряної оборони, боєприпаси, а також інше обладнання.

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Коли зброю привезуть в Україну

За даними журналістів, найближчими тижнями мають надійти щонайменше дві великі партії озброєнь. Постачання здійснюватимуться виходячи з нагальних потреб української армії.

Як очікується, зброю і боєприпаси поставлятимуть швидко і систематично.

"Пакети готуватимуться оперативно і видаватимуться на постійній основі", - розповіли в Альянсі в понеділок увечері.

Системи ППО для України

Україні через повітряні удари окупантів РФ критично необхідна ППО. За даними ООН, від початку повномасштабного нападу Росії, в Україні внаслідок ворожих атак загинули понад 12 тисяч цивільних осіб.

Саме системам протиповітряної оборони буде приділено окрему увагу.

Звідки піде більшість озброєнь

Більшість зброї, яку закупили Канада і Європа, піде з арсеналів США. В американців є серйозні запаси ключових для України зенітних ракетних систем Patriot. У Трампа поки що не передають Києву нову зброю, але партнери намагаються компенсувати це спільними закупівлями.

В Україну хлинуть великі потоки озброєнь: ЗМІ дізналися деталі та терміни
Що відомо про ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Військова допомога Україні - новини за темою:

Як повідомляв Главред, Трамп у середині липня на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте оголосив про угоду з Альянсом щодо озброєнь для України. Держава отримає ЗРК Patriot та інші озброєння, постачання оплатять європейські країни.

Пізніше США погодили два нові пакети військової допомоги Україні на суму понад 330 мільйонів доларів. Перший включає витрати на обслуговування систем ЗРК Patriot, другий - покриє технічне обслуговування і ремонт самохідних гаубиць M109.

Журналісти Reuters зазначали, що Німеччина передасть Україні два зенітні ракетні комплекси Patriot. Спочатку надійдуть самі установки, а пізніше - інші елементи системи.

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Що відомо про НАТО?

НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949.

Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія.

7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

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