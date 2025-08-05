Чим для України обернеться втрата Покровська: експерт окреслив небезпеку

Наразі захоплення Покровська - пріоритет №1 для ворога.

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Військовий експерт розповів, чим небезпечна для України втрата Покровська / Колаж: Главред, фото 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, УНІАН

Коротко:

Напівкільце довкола Покровська стискається

Якщо ворог візьме місто, то відкриється шлях до Краматорська

Окупанти намагються "забігати" на Дніпропетровщину

Ситуація навколо Покровська залишається напруженою. Якщо Україна втратить місто, то для росіян відкриється чимало можливостей, зокрема, і шлях до Краматорська. Про це розповів військовий експерт та експрацівник СБУ Іван Ступак в ефірі Фабрики новин.

За його словами, наразі захоплення Покровська - пріоритет №1 для ворога. Також вони націлилися на Новопавлівку та у Куп’янську мають просування. На останньому напрямку ворог певно проводить наступальні дії, з метою відволікання уваги ЗСУ, вважає Ступак.

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Відповідаючи на питання про події в районі Покровська, експерт зазначив, що "горловина" на мапі поступово зменшується й зараз становить близько 15 км, а може й менше.

За його словами, приблизно така ж ситуація біля Костянтинівки, але там "горловина" трохи більша – приблизно 25 км. Тому там ще є певні можливості, час, щоб утримувати цю локацію.

Ступак пояснив, що якщо Україна втратить Покровськ, ворог отримає прямий шлях до великої агломерації Славянськ-Краматорськ. Саме там зараз розташовані ключові українські установи, зокрема Донецька обласна адміністрація та правоохоронні структури.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Чи зайшли росіяни на Дніпропетровщину

Військовий експерт також закликав не забувати про Дніпропетровщину, зокрема Новопавлівку, де росіяни теж мають просування.

Українські бійці, за словами Ступака, зазначають, що в Дніпропетровській області постійної присутності окупантів немає — вони ще не закріпилися. Втім, ворог регулярно "застрибує" на територію регіону, зазнає втрат — стає "двохсотим" чи "трьохсотим", але спроби прориву тривають.

Ситуація на Покровському напрямку - новини за темою

Як писав Главред, в Покровсько-Мирноградській агломерації армія країни-агресора тримає найшвидший темп просування. Лише за добу окупанти пройшли 3 км кв.

Крім того, пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення "Червона Калина" НГУ Максим Бакулін розповів, що російські війська на Покровському напрямку намагаються уникати прямих зіткнень із українськими захисниками, оскільки розуміють, що зазнають поразки.

Нещодавно підполковник Максим Жорін говорив, що російські окупанти за підтримки військ КНДР, наприкінці літа або у вересні, планують провести новий наступ. Під прицілом ворога, ймовірно, буде Харківська та Сумська області, а ще район Покровська.

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Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

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