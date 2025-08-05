Дружина Віктора Павліка розповіла про пухлину в грудях

Катерина Репяхова розповіла, що проходить обстеження організму.

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Катерина Репяхова розповіла про новоутворення / колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Коротко:

Як виявили пухлину у блогерки

Що вона сама розповіла

Дружина українського відомого співака Віктора Павліка - Катерина Реп'яхова розповіла про те, що у неї в грудях є доброякісна пухлина - фіброаденома.

Як написала на своїй сторінці в Instagram сама блогерка, вона не була у мамолога вже 2 роки. Вона також додала, що новоутворення зменшилося в розмірах після грудного вигодовування.

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Катерина Репяхова розповіла, що проходить повне обстеження організму, оскільки їй страшно за свого сина Мішу.

Катерина Репяхова розповіла про здоров'я / Фото Instagram/ repyahovakate

Катерина додала, що в якийсь момент їй стало страшно від того, що вона може померти.

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Як повідомляв Главред, раніше дружина Віктора Павліка, бізнесвумен і його концертний директор Катерина Реп'яхова, зізналася, через що артист ставив їй ультиматуми і погрожував розлученням.

Також Віктор Павлік потрапив у конфуз із фанатками - на фотосесії після концерту співак смішно відреагував на близькість великого скупчення чужих, романтично налаштованих жінок.

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Про персону: Віктор Павлік Віктор Франкович Павлик - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

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