Дружина Віктора Павліка розповіла про пухлину в грудях

Коротко:
- Як виявили пухлину у блогерки
- Що вона сама розповіла
Дружина українського відомого співака Віктора Павліка - Катерина Реп'яхова розповіла про те, що у неї в грудях є доброякісна пухлина - фіброаденома.
Як написала на своїй сторінці в Instagram сама блогерка, вона не була у мамолога вже 2 роки. Вона також додала, що новоутворення зменшилося в розмірах після грудного вигодовування.
Катерина Репяхова розповіла, що проходить повне обстеження організму, оскільки їй страшно за свого сина Мішу.
Катерина додала, що в якийсь момент їй стало страшно від того, що вона може померти.
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Як повідомляв Главред, раніше дружина Віктора Павліка, бізнесвумен і його концертний директор Катерина Реп'яхова, зізналася, через що артист ставив їй ультиматуми і погрожував розлученням.
Також Віктор Павлік потрапив у конфуз із фанатками - на фотосесії після концерту співак смішно відреагував на близькість великого скупчення чужих, романтично налаштованих жінок.
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Про персону: Віктор Павлік
Віктор Франкович Павлик - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".
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