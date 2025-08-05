Температура впаде на один день: коли Україну накриє похолодання

Скоро низку областей накриє короткочасне зниження температури повітря.

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Погода в Україні - коли Україну накриє похолодання/ фото: УНІАН

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У яких областях на один день трішки знизиться температура повітря

Якою буде погода в Україні в найближчі дні

Погода в Україні в найближчі дні не обіцяє помітної тривалої прохолоди. Проте у середу, 6 серпня, через атмосферний фронт може бути короткочасне зниження температури.

Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі УНІАН. Вона зазначила, що в найближчі дні погода в нашій державі буде досить різною в залежності від областей.

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Синоптикиня розповіла, що 6 серпня через територію нашої країни із заходу на схід буде переміщуватися атмосферний фронт, який стане причиною коливання тиску і вологості. Через це можливе короткочасне зниження температури, проте воно буде не суттєвим.

"Будуть опади в нас по західних областях, північних в денні години, це також і центральні. 7 серпня цей атмосферний фронт вже просунеться у східному напрямку. Тому 7 числа вночі ще подекуди по північних, центральних залишатиметься, але вдень вже там не буде опадів. І вдень – лише у східних областях", – зазначила Птуха.

Надалі упродовж наступних кількох днів в Україні очікується мінімальна кількість опадів або навіть їхня відсутність.

"А ось температурні показники, з огляду на різні наші регіони, сильних змін не зазнають. Південна частина залишається в нас вночі +18°...+23°, а вдень +30°...+34°. І місцями ця сильна спека ще може бути +35°...+37°", – сказала синоптикиня.

Вона зазначила, що на решті території України також будуть фактично зберігатися такі ж показники, які й зараз: вночі +14°...+19°, вдень +24°...+29°.

Лише 6 серпня у західних областях очікується +20°...+25°. Але вже наступного дня, 7 серпня, там буде+22°...+27°.

У відповідь на запитання, чи буде утримуватися спека в Україні до кінця літа, Птуха сказала, що в тій перспективі, яку можна озвучувати, якихось істотних коливань не очікується.

Погода в Україні 6 серпня/ meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, дощів побільшає – українців попередили про сильні опади у кількох областях. Погодні умови зміняться у низці областей України. У деяких регіонах збільшиться кількість опадів.

Також раніше повідомлялося, що грозові зливи витиснуть спеку – коли в Україні зміниться погода. Погода у Львові буде однією з найпрохолодніших. Там температура повітря опуститься до +13 градусів.

Нагадаємо, сильна спека та дощі із градом – українців закликали бути обережними у середу. Синоптикиня розповіла, чого чекати від погоди вже 6 серпня.

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Про персону: Наталія Птуха Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

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