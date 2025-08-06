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Фіаско Росії: як війна в Європі принесе перемогу Україні

Анна Ярославська
6 серпня 2025, 05:30
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Захід сам виростив диктатора Путіна, вважає Олександр Коваленко.
Володимир Путін
Володимир Путін програє, якщо піде війною на Європу / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Головні тези:

  • Відкриття Росією другого фронту в Європі зіграє на руку Україні
  • Росія здійснювала агресію з мовчазної згоди і навіть підтримки Заходу
  • Якщо Росія почне війну в Європі, це послабить її і змусить Захід діяти

Якщо Росія відкриє другий фронт і почне війну проти Європи, це зіграє на руку Україні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, саме Європа винна в тому, що відбувається зараз і відбуватиметься далі.

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"Безхребетність, аморфність і нікчемність сучасної європейської та американської дипломатії призвели до того, що у світі з'являються такі монстри, як Путін, Кім Чен Ин, Мадуро і Лукашенко. Усе це вина західного цивілізованого світу. Тому вторгнення військ РФ у Європу, яке відбудеться, буде закономірністю", - сказав Коваленко.

Він наголосив, що Захід дозволив Путіну скоювати злочини в інших країнах і допомагав їм дистанційно.

Коваленко нагадав, що коли Росія вторглася в Україну 2014 року, з Києвом припинили співпрацю всі західні компанії ВПК. Водночас Росія продовжувала співпрацювати з французькою OCEA Group, яка постачає безекіпажні катери для російського військово-морського флоту. Німці також продовжували співпрацювати з Росією, і російські катери отримували німецькі двигуни та інше.

Водночас Україні закрили доступ до технологій, тому в країни не було можливості модернізувати ударні гелікоптери Мі-24.

"На мою думку, те, що станеться, зіграє нам тільки на користь, оскільки, по-перше, Росія буде розосереджене на Україну та Європу, а, по-друге, європейці можуть нарешті почати діяти. Упевнений, що Росія врешті-решт зазнає краху в Європі, це буде її повне фіаско і поразка. Це остаточно виснажить Росію й дасть шанс нам перемогти і повернути окуповані території", - резюмував Коваленко.

Дивіться відео - Інтерв'ю Олександра Коваленка Главреду:

Війна Росії і НАТО - прогнози

Як писав Главред, війна між Росією та європейськими країнами, якщо вона почнеться, буде більш стрімкою, ніж в Україні. Однак ця війна не завершиться швидко.

"Там усе буде швидше, тому що це буде війна з країнами НАТО. Але це все одно будуть не тижні чи місяці", - сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що Росія реалізує найбільшу за останні 45 років програму переозброєння на суму понад 1,1 трильйона доларів. Таким чином РФ готується до великої війни, але не проти України, а проти НАТО.

Росія планує перевірити дієвість п'ятої статті 5 Північноатлантичного договору, яка гарантує взаємний захист у разі нападу на одну з країн-членів Альянсу.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін може напасти на країну НАТО вже в найближчі п'ять років, щоб випробувати міцність Альянсу.

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Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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