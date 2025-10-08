Удари Tomahawk і блекаут у Москві: як ЗСУ повалити Путіна - Жданов

Масштабне відключення світла в Москві - абсолютно реальний сценарій, який здатний стати переломним моментом, вважає Олег Жданов.

Сили оборони України в силах знеструмити Москву навіть без ракет Tomahawk. Блекаут у російській столиці здатний призвести до перелому у війні, розхитати трон Володимира Путіна в Кремлі, і переконати верхівку влади в тому, що Путіна пора повалити. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

Україна може влаштувати блекаут у Москві й без "Томагавків"

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Україна може влаштувати масові відключення світла в Москві навіть без ракет Tomahawk. Для цього достатньо далекобійних Фламінго, Паляниця і Пекло.

Проте із "Томагавками" реалізація завдання стане набагато простішим.

"Блекаут у Москві - це абсолютно реальна перспектива. У нас є всі необхідні сили і засоби, щоб влаштувати блекаут у Москві і без Tomahawk.

Так, без Tomahawk це буде зробити складніше, оскільки ППО Москви найсильніша (там два кільця фронтальної ППО навколо міста, їх непросто пробити), але можливо. Особливо якщо в хід підуть наші "Фламінго", "Паляниця" і "Пекло". А якщо пустити все це разом, то точно можливо забезпечити блекаут. Більшість підстанцій, що живлять Москву, знаходяться за її межами. У Росії вже сказали, що глушитимуть стільниковий зв'язок РЕБами, відключатимуть мобільний інтернет, щоб наші дрони не змогли дістатися до об'єктів енергетики Москви.

Загалом блекаут у Москві абсолютно реальний. З Tomahawk його влаштувати набагато простіше, швидше й ефективніше. Але і без них Україна впорається і може це зробити навіть сьогодні", - пояснив Жданов.

"Це буде розгойдувати трон"

На його думку, блекаут у Москві похитне позиції Володимира Путіна.

"Це буде розгойдувати трон. З кожним провалом на фронті та у внутрішній політиці російські еліти дедалі більше і більше зневірюються у своєму вожді. Свита робить короля, вона ж його і скидає, коли настане переломний момент", - каже експерт.

"Блекаут у Москві стане переломним моментом"

Крім того, він припустив, що потенційний блекаут у Москві може призвести до перелому, і змусить задуматися кремлівську верхівку про необхідність повалення Путіна.

"Так, цілком може, коли еліти зрозуміють, що ситуація безвихідна, і що Росія не переломить її на свою користь. Путін щоразу обіцяє їм, що ось-ось Росія переможе, щоразу він викликає Герасимова і розповідає про перемоги, приписуючи тисячі кілометрів "сірої зони" до завоювань російської армії, до вже захоплених територій. Але колись правда спливе.

Блекаут у Москві стане переломним моментом.

Точно так само свого часу Герінг обіцяв Гітлеру, що жодна бомба не впаде на території Берліна. І коли бомби стали падати на Берлін, Герінг потрапив у величезну немилість. Але тоді це був початок війни, і те, що трапилося, можна було на щось списати.

А для Росії вже фінішна пряма: сьогодні блекаут у Москві, а завтра втрата управління військами на фронті", - підкреслив Олег Жданов.

Як повідомляв Главред, 6 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що "майже ухвалив рішення" про передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk.

"Я вже приблизно ухвалив рішення, якщо подумати. Так, я думаю, що хочу дізнатися, що вони з ними будуть робити, куди вони їх будуть посилати. Я б поставив це питання", - додав глава Білого дому.

Можливе постачання Україні ракет Tomahawk, мовляв, може зруйнувати "позитивні тенденції" у відносинах агресора Росії та США, сказав Володимир Путін.

"Я вже сказав, що це призведе до руйнування наших відносин, принаймні позитивних тенденцій, що намітилися в цих відносинах. Так що я говорю те, що думаю. А як там буде складатися, залежить не тільки від нас і не тільки від мене", - вважає керівник Кремля.

США передаватимуть "Томагавки" Україні поетапно, припускає народний депутат України, голова постійної делегації України в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв. На думку парламентарія, ракети мають стати інструментом тиску на Путіна для завершення війни.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

