ЗСУ наступають на одній з ділянок фронту: ЗМІ розкрили деталі

Окупанти влітку добилися успіху на Добропільському напрямку, але українці завдали удару у відповідь.

https://glavred.net/front/vsu-nastupayut-na-odnom-iz-uchastkov-fronta-smi-raskryli-detali-10705643.html Посилання скопійоване

У росіян немає чіткого плану на Добропільському напрямку - боєць ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 4-та ОТБ, АрміяІнформ (ілюстративне фото)

Коротко:

Українські війська контрнаступають у районі Добропілля

Звільнено сотні квадратних кілометрів

ЗСУ показують, що можуть не лише захищатися, а й звільняти свої території

Сили оборони України проводять контрнаступальну операцію на ділянках, де окупанти влітку зуміли досягти просування. Ворог добився успіху в районі Добропілля Донецької області, проте українські війська завдали удару у відповідь. Із середини серпня ЗСУ звільнили сотні квадратних кілометрів і завдали ворогу значних людських втрат.

Бої в районі Добропілля

У матеріалі The Guardian йдеться, що Сили оборони перейшли в контрнаступ, де влітку окупантам вдалося досягти успіху. Великі штурмові групи військ РФ просувалися вглиб території в районі Добропілля. Там вони захопили ланцюг сіл і створили виступи, загрожуючи стійкості передового рубежу.

відео дня

Для того щоб зупинити ворога, командування ЗСУ відправило взводи і танкові підрозділи, які мали відбити села - Грузьке і Веселе. Як пишуть журналісти, у Грузькому операція стала успішною, а от у Веселому були запеклі бої. Там після вуличних боїв, зачисток будинків і дронових ударів підрозділ бійця з позивним "Тарантіно" ліквідував близько 10 ворожих солдатів, зберігши свій особовий склад.

"Після цього ми зайшли всередину і почали зачищати територію. Кожен будинок, кущ і підвал", - сказав командир.

Майор Євген Лігерко з 93-ї бригади Холодний Яр, побратим Тарантіно, зазначив, що у ворога немає чіткого плану дій.

"У них є певний локальний успіх. Це не сильно змінює загальну картину. У росіян немає чіткого плану - вони рухаються за інерцією", - пояснив військовий.

Як змінилася тактика росіян

У своїй статті журналісти також навели слова головкому ЗСУ Олександра Сирського, який сказав, що з початку операцій українська армія звільнила приблизно 330 квадратних кілометрів. З них 170 кв. км отримали надійний захист від ворожих атак.

Згідно з оцінками командира, війська Росії втратили близько 3 520 своїх солдатів, серед них - 1 988 загиблими. Деякі підрозділи окупантів потрапили в оточення, операції проти них тривають.

Як зазначається, росіяни змінили тактику: замість великих колон бронетехніки вони наступають малими штурмовими групами по 4-6 осіб. Вони швидко маневрують і просуваються вглиб.

Що відомо про Добропілля / Інфографіка: Главред

Як діють ЗСУ

Сили оборони завдають удару у відповідь комбінацією піхоти, бронетехніки, дронів і артилерії. Така тактика ЗСУ спрямована на максимізацію втрат російських окупантів. Причому через удари та дефіцит пального і ворог став менше використовувати бронетехніку.

"Доказ того, що ми не програємо"

У статті також вказується, що контрнаступальні операції мають і стратегічне значення для міжнародного сприйняття конфлікту. Вони показують, що локальні прориви ворога не приносять йому системних результатів, а Україна може не лише оборонятися, а й відвойовувати свої території. Повернення Веселого і Грузького Зеленський прокоментував як "не велику перемогу, але доказ того, що ми не програємо".

Утім, військові попереджають: ситуація залишається складною.

"Я не хочу думати про кінець. Наше завдання - максимізувати їхні втрати", - наголосив один із командирів.

Війна Росії проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, у ніч на 11 жовтня російські окупанти атакували БПЛА Одесу, Одеську область, Чернігівщину, Чугуїв та інші райони Харківщини. Фіксувалися пожежі та проблеми зі світлом. У Чернігівській області росіяни завдали ударів по енергетиках і рятувальниках. Загинули два співробітники Чернігівобленерго.

Завдання України після ударів - відповідати ворогу, сказав Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання про перспективи блекауту в Москві. Держава очікує додаткових систем Patriot для посилення протиповітряної оборони.

Сили оборони стримують окупантів, оперативна обстановка залишається складною, розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Українські війська продовжують контрнаступальні операції на Добропільському напрямку Донецької області.

Інші новини:

Про джерело: The Guardian "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред