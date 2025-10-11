Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

ЗСУ наступають на одній з ділянок фронту: ЗМІ розкрили деталі

Андрій Ганчук
11 жовтня 2025, 16:29
1662
Окупанти влітку добилися успіху на Добропільському напрямку, але українці завдали удару у відповідь.
ЗСУ, війська РФ
У росіян немає чіткого плану на Добропільському напрямку - боєць ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 4-та ОТБ, АрміяІнформ (ілюстративне фото)

Коротко:

  • Українські війська контрнаступають у районі Добропілля
  • Звільнено сотні квадратних кілометрів
  • ЗСУ показують, що можуть не лише захищатися, а й звільняти свої території

Сили оборони України проводять контрнаступальну операцію на ділянках, де окупанти влітку зуміли досягти просування. Ворог добився успіху в районі Добропілля Донецької області, проте українські війська завдали удару у відповідь. Із середини серпня ЗСУ звільнили сотні квадратних кілометрів і завдали ворогу значних людських втрат.

Бої в районі Добропілля

У матеріалі The Guardian йдеться, що Сили оборони перейшли в контрнаступ, де влітку окупантам вдалося досягти успіху. Великі штурмові групи військ РФ просувалися вглиб території в районі Добропілля. Там вони захопили ланцюг сіл і створили виступи, загрожуючи стійкості передового рубежу.

відео дня

Для того щоб зупинити ворога, командування ЗСУ відправило взводи і танкові підрозділи, які мали відбити села - Грузьке і Веселе. Як пишуть журналісти, у Грузькому операція стала успішною, а от у Веселому були запеклі бої. Там після вуличних боїв, зачисток будинків і дронових ударів підрозділ бійця з позивним "Тарантіно" ліквідував близько 10 ворожих солдатів, зберігши свій особовий склад.

"Після цього ми зайшли всередину і почали зачищати територію. Кожен будинок, кущ і підвал", - сказав командир.

Майор Євген Лігерко з 93-ї бригади Холодний Яр, побратим Тарантіно, зазначив, що у ворога немає чіткого плану дій.

"У них є певний локальний успіх. Це не сильно змінює загальну картину. У росіян немає чіткого плану - вони рухаються за інерцією", - пояснив військовий.

Як змінилася тактика росіян

У своїй статті журналісти також навели слова головкому ЗСУ Олександра Сирського, який сказав, що з початку операцій українська армія звільнила приблизно 330 квадратних кілометрів. З них 170 кв. км отримали надійний захист від ворожих атак.

Згідно з оцінками командира, війська Росії втратили близько 3 520 своїх солдатів, серед них - 1 988 загиблими. Деякі підрозділи окупантів потрапили в оточення, операції проти них тривають.

Як зазначається, росіяни змінили тактику: замість великих колон бронетехніки вони наступають малими штурмовими групами по 4-6 осіб. Вони швидко маневрують і просуваються вглиб.

ЗСУ наступають на одній з ділянок фронту: ЗМІ розкрили деталі
Що відомо про Добропілля / Інфографіка: Главред

Як діють ЗСУ

Сили оборони завдають удару у відповідь комбінацією піхоти, бронетехніки, дронів і артилерії. Така тактика ЗСУ спрямована на максимізацію втрат російських окупантів. Причому через удари та дефіцит пального і ворог став менше використовувати бронетехніку.

"Доказ того, що ми не програємо"

У статті також вказується, що контрнаступальні операції мають і стратегічне значення для міжнародного сприйняття конфлікту. Вони показують, що локальні прориви ворога не приносять йому системних результатів, а Україна може не лише оборонятися, а й відвойовувати свої території. Повернення Веселого і Грузького Зеленський прокоментував як "не велику перемогу, але доказ того, що ми не програємо".

Утім, військові попереджають: ситуація залишається складною.

"Я не хочу думати про кінець. Наше завдання - максимізувати їхні втрати", - наголосив один із командирів.

Війна Росії проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, у ніч на 11 жовтня російські окупанти атакували БПЛА Одесу, Одеську область, Чернігівщину, Чугуїв та інші райони Харківщини. Фіксувалися пожежі та проблеми зі світлом. У Чернігівській області росіяни завдали ударів по енергетиках і рятувальниках. Загинули два співробітники Чернігівобленерго.

Завдання України після ударів - відповідати ворогу, сказав Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання про перспективи блекауту в Москві. Держава очікує додаткових систем Patriot для посилення протиповітряної оборони.

Сили оборони стримують окупантів, оперативна обстановка залишається складною, розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Українські війська продовжують контрнаступальні операції на Добропільському напрямку Донецької області.

Інші новини:

Про джерело: The Guardian

"Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ Володимир Зеленський війська Росії Добропілля The Guardian війна Росії та України Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Tomahawk для України: в Axios дізналися деталі переговорів Зеленського з Трампом

Tomahawk для України: в Axios дізналися деталі переговорів Зеленського з Трампом

18:29Україна
ЗСУ наступають на одній з ділянок фронту: ЗМІ розкрили деталі

ЗСУ наступають на одній з ділянок фронту: ЗМІ розкрили деталі

16:29Фронт
Зеленський проводить переговори з Трампом: перші подробиці

Зеленський проводить переговори з Трампом: перші подробиці

15:59Політика
Реклама

Популярне

Більше
Чому не можна палити церковні свічки вдома: мольфар дав неочікувану відповідь

Чому не можна палити церковні свічки вдома: мольфар дав неочікувану відповідь

Літаки вже готові, у зоні ризику - 12 міст: відома ймовірна дата нової атаки РФ

Літаки вже готові, у зоні ризику - 12 міст: відома ймовірна дата нової атаки РФ

Незвичайний ребус: знайдіть 4 відмінності на картинці шкільного класу за 12 секунд

Незвичайний ребус: знайдіть 4 відмінності на картинці шкільного класу за 12 секунд

Гороскоп на завтра 12 жовтня: Близнюкам - сварка, Левам - море щасливих моментів

Гороскоп на завтра 12 жовтня: Близнюкам - сварка, Левам - море щасливих моментів

Китайський гороскоп на завтра 12 жовтня: Зміям - нездорові стосунки, Козлам - невдача

Китайський гороскоп на завтра 12 жовтня: Зміям - нездорові стосунки, Козлам - невдача

Останні новини

18:53

Битва за сірники: як кредити і борги знищили державну сірникову фабрику

18:50

"Біла смуга" триватиме весь рік: що потрібно з'їсти 12 жовтня

18:29

Tomahawk для України: в Axios дізналися деталі переговорів Зеленського з Трампом

17:56

Чому коти сидять, як люди: розкрито смішну причину пози "пузом зверху"

17:52

Який чай корисніший - чорний чи зелений: поставлено остаточну крапку в питанніВідео

"Цинічна та прорахована атака": всі подробиці удару РФ по Україні 10 жовтня"Цинічна та прорахована атака": всі подробиці удару РФ по Україні 10 жовтня
17:23

Відмова Трампа від активних переговорів щодо України: у США дали тривожний прогноз

17:07

Можна "вбити" двигун, якщо не знати: скільки секунд потрібно, щоб прогріти авто

17:03

Як у дитячому садку: рецепт смачнючих оладок із яблукамиВідео

16:36

В Україні став дефіцитом ключовий фрукт: ціни різко "поперли" вгору на 40%

Реклама
16:35

"Найгірші роки мого життя": Анастасія Коротка розповіла про зйомки в "Орлі та Решці"

16:29

ЗСУ наступають на одній з ділянок фронту: ЗМІ розкрили деталі

16:27

Ефективність ЗРК Patriot ЗСУ різко впала: генерал-лейтенант розкрив причину

16:17

Лише одна країна розірвала відносини з РФ після початку війни — де вона знаходиться

15:59

Зеленський проводить переговори з Трампом: перші подробиці

15:54

Завтра запрацюють нові правила перетину кордону: що зміниться для українців

15:38

Майже 100 кг золота і срібла: де в Україні знайшли найбільший скарб в історіїВідео

15:28

"Була залежність": справжня причина розлучення Андрія Бєднякова

15:24

"Покришили" елітні бригади РФ: генерал про потужний удар Сил оборони на сході

15:12

Розкриваємо козацькі символи: що визначало честь і силу воїнів

15:07

Що потрібно купити для блекаута: прості, але дуже корисні приладиВідео

Реклама
15:03

Веселить усіх водіїв: в авто знайшли загадкову кнопку "пуск медузи"

14:57

У магазині такого не купити: "бабусина" підгодівля для пишного цвітіння будь-яких рослин

14:54

Дрони влупили за 1400 км від України: атаковано цінний для Путіна об’єкт в тилу

14:45

Росіяни б'ються в істериці: у РФ розсекретили фінансове становище Пугачової

14:22

Після чуток про хворобу: лікар Трампа зробив термінову заяву про його здоров'я

14:21

Таємниця мовної Вавилонії: учені пояснили, чому ми говоримо по-різному

14:15

Зник: Подкопаєва розповіла про колишнього чоловіка

14:07

Дмитро Комаров "спалився" з відомою ведучою - деталі

13:54

"Чекають нові випробування": Сирський зробив заяву про ситуацію у війні

13:49

Чи буде євро по 49 гривень: банкір попередив про зміни курсу з понеділка

13:44

Дачники зберігають цей спосіб у секреті: що робити з опалими яблуками

13:25

Деяким українцям виплатять 50 тис грн в місяць: Зеленський підписав закон

12:51

"Натяк на повернення тепла": відомо, коли осіння холоднеча може відступити

12:45

"На столі": що невістка Наташі Корольової витворяла на людях

12:37

Економіка Путіна може загнутися за рік: як Україні її добити

12:37

Коли Україна перейде на зимовий час 2025 і чи буде це востаннєВідео

12:25

Режим упізнав себе: у РФ заборонили показ легендарного кіно

12:09

У Києві знайшли застреленим відомого блогера: деталі та фото від НацполіціїФото

11:59

Усі розуміють його неправильно: що насправді означає слово "наглий"Відео

11:49

Олександр Лукашенко терміново підняв війська по тривозі — Міноборони Білорусі

Реклама
11:37

"Він теж винен": Тоня Матвієнко заговорила про розлучення з Арсеном Мірзояном

11:30

Старі назви районів Києва: де був Московський, а де - Ленінградський

11:30

Гороскоп Таро на завтра 12 жовтня: Раку - обережність, Левам - цілі

11:26

Путіна охопив страх через Томагавки для України: у США розкрили деталі

10:46

Без військ КНДР: в ISW заявили, що росіяни націлились захопити Суми

10:36

Китайський гороскоп на завтра 12 жовтня: Зміям - нездорові стосунки, Козлам - невдача

10:01

Блекаут у Москві після ударів по Україні: Зеленський зробив заяву

09:59

Синє золото Провансу: як виростити розкішний лавандовий сад в УкраїніВідео

09:53

Після російських ударів: експерт сказав, чи залишиться Україна без газу взимкуВідео

09:10

Закриття аеропорту та гучні вибухи: в Волгограді скаржаться на атаку дронівВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти