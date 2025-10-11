Блекаут у Москві після ударів по Україні: Зеленський зробив заяву

Україна розуміє обсяги виробництва балістики в Росії і прагне до отримання ЗРК Patriot.

https://glavred.net/politics/blekaut-v-moskve-posle-udarov-po-ukraine-zelenskiy-sdelal-zayavlenie-10705532.html Посилання скопійоване

Наше завдання після ударів - відповідати ворогу, - Зеленський / Колаж: Главред, фото: акаунт Володимира Зеленського в X, Вікіпедія

Головне:

Зеленський заявив, що Україна повинна відповідати ворожим силам

Україна чекає на нові системи ЗРК Patriot

Президент Володимир Зеленський у відповідь на запитання журналістів про те, чи можливий блекаут у Москві після масштабної повітряної атаки агресора Росії на Україну 10 жовтня, сказав, що держава повинна відповідати російським окупантам. Україна розуміє, які обсяги балістики виробляє ворог, і прагне до отримання систем Patriot.

"Наше завдання після ударів - відповідати ворогу"

Кореспондент УНІАН запитав у глави держави, чи можливий блекаут у Москві після того, як росіяни завдали масованого повітряного удару по Україні. Президент сказав, що ворогові потрібно відповідати.

відео дня

"Наше завдання після ударів - відповідати ворогу. Наше завдання, перш за все, захищати себе. І те, що ми сьогодні бачили, що вони зробили - накопичували (розуміли, що будуть робити), чекали дощу і туману, розуміючи чітко, що і дощі заважають комусь ширше використовувати авіацію. Тобто, вони знають, що вони роблять, і ми знаємо, що ми робимо", - пояснив Зеленський.

Що каже експерт

Україна здатна влаштувати блекаут у Москві тими ракетами, які вже у наявності - Пекло, Фламінго і Паляниця, сказав в інтерв'ю Главреду військовий експерт Олег Жданов.

"Блекаут у Москві - це абсолютно реальна перспектива. У нас є всі необхідні сили і засоби, щоб влаштувати блекаут у Москві і без Tomahawk.

Так, без Tomahawk це буде зробити складніше, оскільки ППО Москви найсильніша (там два кільця фронтальної ППО навколо міста, їх непросто пробити), але можливо. Особливо якщо в хід підуть наші "Фламінго", "Паляниця" і "Пекло". А якщо пустити все це разом, то точно можливо забезпечити блекаут. Більшість підстанцій, що живлять Москву, знаходяться за її межами. У Росії вже сказали, що глушитимуть стільниковий зв'язок РЕБами, відключатимуть мобільний інтернет, щоб наші дрони не змогли дістатися до об'єктів енергетики Москви.

Загалом, блекаут у Москві абсолютно реальний. З Tomahawk його влаштувати набагато простіше, швидше й ефективніше. Але і без них Україна впорається і може це зробити навіть сьогодні", - додав Жданов.

Україна очікує на системи Patriot

Крім того, глава держави відповів на запитання про те, чи розуміють міжнародні партнери небезпеку ударів окупантів по об'єктах критичної інфраструктури, і чи прискорюють допомогу у сфері ППО.

"Одне з найскладніших завдань - це системи "Петріот". Перш за все. Тобто, ми розуміємо кількість виробництва балістики в Росії. Розуміємо, яким чином зменшувати це виробництво. Ми розуміємо, куди треба спрямовувати наші далекобійні можливості, проти чого, відповідних виробництв, і так само розуміємо, що нам потрібні системи ППО "Петріот", - відповів Зеленський.

Також він додав, що Україна вже восени очікує на отримання двох систем Patriot.

"Ми ці системи і з відповідним комплектом ракет отримаємо", - запевнив президент.

Але отримання десятків систем ППО від США поки що не йдеться.

"Це інші системи, про які нам вдалося домовитися. Ми очікуємо той пакет, який обіцяв президент Сполучених Штатів Америки. І я очікую, що ми можемо отримати відповідні терміни постачання цих систем", - наголосив Володимир Зеленський.

Що відомо про ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Повітряні атаки Росії на Україну - новини за темою:

Як повідомляв Главред, російські окупанти в ніч на 10 жовтня завдали одного з наймасштабніших ударів по Україні. Ворог застосував 465 дронів і 13 ракет.

Масована атака на Київ призвела до пожеж. Частина міста була без світла, фіксувалися проблеми з водою. Транспорт у столиці працював із перебоями.

У ніч на 11 жовтня війська РФ атакували Одесу, область, Чернігівщину, Чугуїв та інші райони Харківської області. Були пожежі та проблеми з електропостачанням. У Чернігівській області ворог завдав ударів по енергетикам і рятувальникам. Загинули два співробітники Чернігівобленерго.

Інші новини:

Про джерело: УНІАН Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин - перше в Україні та найбільше незалежне інформаційне агентство, яке було засновано 1993 року, лідер серед новинних медіа країни. Виробляє новини трьома мовами: українською, російською та англійською. Новини поширює їх через платну закриту передплату, розсилки дайджестів, добірки анонсів, а також інформаційний портал.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред