Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Блекаут у Москві після ударів по Україні: Зеленський зробив заяву

Андрій Ганчук
11 жовтня 2025, 10:01оновлено 11 жовтня, 11:12
4483
Україна розуміє обсяги виробництва балістики в Росії і прагне до отримання ЗРК Patriot.
Зеленський, Москва
Наше завдання після ударів - відповідати ворогу, - Зеленський / Колаж: Главред, фото: акаунт Володимира Зеленського в X, Вікіпедія

Головне:

  • Зеленський заявив, що Україна повинна відповідати ворожим силам
  • Україна чекає на нові системи ЗРК Patriot

Президент Володимир Зеленський у відповідь на запитання журналістів про те, чи можливий блекаут у Москві після масштабної повітряної атаки агресора Росії на Україну 10 жовтня, сказав, що держава повинна відповідати російським окупантам. Україна розуміє, які обсяги балістики виробляє ворог, і прагне до отримання систем Patriot.

"Наше завдання після ударів - відповідати ворогу"

Кореспондент УНІАН запитав у глави держави, чи можливий блекаут у Москві після того, як росіяни завдали масованого повітряного удару по Україні. Президент сказав, що ворогові потрібно відповідати.

відео дня

"Наше завдання після ударів - відповідати ворогу. Наше завдання, перш за все, захищати себе. І те, що ми сьогодні бачили, що вони зробили - накопичували (розуміли, що будуть робити), чекали дощу і туману, розуміючи чітко, що і дощі заважають комусь ширше використовувати авіацію. Тобто, вони знають, що вони роблять, і ми знаємо, що ми робимо", - пояснив Зеленський.

Що каже експерт

Україна здатна влаштувати блекаут у Москві тими ракетами, які вже у наявності - Пекло, Фламінго і Паляниця, сказав в інтерв'ю Главреду військовий експерт Олег Жданов.

"Блекаут у Москві - це абсолютно реальна перспектива. У нас є всі необхідні сили і засоби, щоб влаштувати блекаут у Москві і без Tomahawk.

Так, без Tomahawk це буде зробити складніше, оскільки ППО Москви найсильніша (там два кільця фронтальної ППО навколо міста, їх непросто пробити), але можливо. Особливо якщо в хід підуть наші "Фламінго", "Паляниця" і "Пекло". А якщо пустити все це разом, то точно можливо забезпечити блекаут. Більшість підстанцій, що живлять Москву, знаходяться за її межами. У Росії вже сказали, що глушитимуть стільниковий зв'язок РЕБами, відключатимуть мобільний інтернет, щоб наші дрони не змогли дістатися до об'єктів енергетики Москви.

Загалом, блекаут у Москві абсолютно реальний. З Tomahawk його влаштувати набагато простіше, швидше й ефективніше. Але і без них Україна впорається і може це зробити навіть сьогодні", - додав Жданов.

Україна очікує на системи Patriot

Крім того, глава держави відповів на запитання про те, чи розуміють міжнародні партнери небезпеку ударів окупантів по об'єктах критичної інфраструктури, і чи прискорюють допомогу у сфері ППО.

"Одне з найскладніших завдань - це системи "Петріот". Перш за все. Тобто, ми розуміємо кількість виробництва балістики в Росії. Розуміємо, яким чином зменшувати це виробництво. Ми розуміємо, куди треба спрямовувати наші далекобійні можливості, проти чого, відповідних виробництв, і так само розуміємо, що нам потрібні системи ППО "Петріот", - відповів Зеленський.

Також він додав, що Україна вже восени очікує на отримання двох систем Patriot.

"Ми ці системи і з відповідним комплектом ракет отримаємо", - запевнив президент.

Але отримання десятків систем ППО від США поки що не йдеться.

"Це інші системи, про які нам вдалося домовитися. Ми очікуємо той пакет, який обіцяв президент Сполучених Штатів Америки. І я очікую, що ми можемо отримати відповідні терміни постачання цих систем", - наголосив Володимир Зеленський.

Блекаут у Москві після ударів по Україні: Зеленський зробив заяву
Що відомо про ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Повітряні атаки Росії на Україну - новини за темою:

Як повідомляв Главред, російські окупанти в ніч на 10 жовтня завдали одного з наймасштабніших ударів по Україні. Ворог застосував 465 дронів і 13 ракет.

Масована атака на Київ призвела до пожеж. Частина міста була без світла, фіксувалися проблеми з водою. Транспорт у столиці працював із перебоями.

У ніч на 11 жовтня війська РФ атакували Одесу, область, Чернігівщину, Чугуїв та інші райони Харківської області. Були пожежі та проблеми з електропостачанням. У Чернігівській області ворог завдав ударів по енергетикам і рятувальникам. Загинули два співробітники Чернігівобленерго.

Інші новини:

Про джерело: УНІАН

Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин - перше в Україні та найбільше незалежне інформаційне агентство, яке було засновано 1993 року, лідер серед новинних медіа країни. Виробляє новини трьома мовами: українською, російською та англійською. Новини поширює їх через платну закриту передплату, розсилки дайджестів, добірки анонсів, а також інформаційний портал.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський новини Москви війна Росії та України ЗРК Patriot
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путіна охопив страх через Томагавки для України: у США розкрили деталі

Путіна охопив страх через Томагавки для України: у США розкрили деталі

11:26Війна
Без військ КНДР: в ISW заявили, що росіяни націлились захопити Суми

Без військ КНДР: в ISW заявили, що росіяни націлились захопити Суми

10:46Фронт
Блекаут у Москві після ударів по Україні: Зеленський зробив заяву

Блекаут у Москві після ударів по Україні: Зеленський зробив заяву

10:01Політика
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на сьогодні 11 жовтня: Стрільцям - застереження, Терезам - дія

Гороскоп Таро на сьогодні 11 жовтня: Стрільцям - застереження, Терезам - дія

Літаки вже готові, у зоні ризику - 12 міст: відома ймовірна дата нової атаки РФ

Літаки вже готові, у зоні ризику - 12 міст: відома ймовірна дата нової атаки РФ

Китайський гороскоп на сьогодні 11 жовтня: Козлам - проблеми, Собакам - труднощі

Китайський гороскоп на сьогодні 11 жовтня: Козлам - проблеми, Собакам - труднощі

Чому не можна палити церковні свічки вдома: мольфар дав неочікувану відповідь

Чому не можна палити церковні свічки вдома: мольфар дав неочікувану відповідь

Від цін округлюються очі: базовий продукт подорожчав на 66% за тиждень

Від цін округлюються очі: базовий продукт подорожчав на 66% за тиждень

Останні новини

11:37

"Він теж винен": Тоня Матвієнко заговорила про розлучення з Арсеном Мірзояном

11:30

Старі назви районів Києва: де був Московський, а де - Ленінградський

11:30

Гороскоп Таро на завтра 12 жовтня: Раку - обережність, Левам - цілі

11:26

Путіна охопив страх через Томагавки для України: у США розкрили деталі

10:46

Без військ КНДР: в ISW заявили, що росіяни націлились захопити Суми

"Цинічна та прорахована атака": всі подробиці удару РФ по Україні 10 жовтня"Цинічна та прорахована атака": всі подробиці удару РФ по Україні 10 жовтня
10:36

Китайський гороскоп на завтра 12 жовтня: Зміям - нездорові стосунки, Козлам - невдача

10:01

Блекаут у Москві після ударів по Україні: Зеленський зробив заяву

09:59

Синє золото Провансу: як виростити розкішний лавандовий сад в УкраїніВідео

09:53

Після російських ударів: експерт сказав, чи залишиться Україна без газу взимкуВідео

Реклама
09:10

Закриття аеропорту та гучні вибухи: в Волгограді скаржаться на атаку дронівВідео

08:10

Навіщо Путін попросив вибачення в Алієва?Погляд

08:01

Пожежі, відключення світла та постраждалі: РФ вночі атакувала Україну, деталі

06:10

Мисливець за Нобелівською премією програвПогляд

05:50

Незвичайний ребус: знайдіть 4 відмінності на картинці шкільного класу за 12 секунд

05:00

Кохання накриє з головою: чотирьом знакам зодіаку круто щаститиме 11 жовтня

04:44

Гороскоп на завтра 12 жовтня: Близнюкам - сварка, Левам - море щасливих моментів

04:24

"Виходжу заміж": Леся Нікітюк заговорила про дату весілля

03:32

"Темне пекло": Землі загрожує Апокаліпсис через таємничу матерію

02:30

Чому не варто купувати готовий тертий сир: вказано небезпечну причину

01:43

Мрія кожної жінки: найтурботливіші чоловіки серед знаків зодіаку

Реклама
00:20

Питання не тільки до ППО: Зеленський відреагував на критику захисту київських ТЕЦ

10 жовтня, п'ятниця
23:58

Синій знак з трьома смугами і купою стрілок з'явився на дорогах: що він означає

23:47

"Загроза існує": експерт назвав головні "міста-мішені" для РФВідео

22:53

Переломний момент для чотирьох знаків зодіаку: вони скоро здійснять свої мрії

22:50

Літаки вже готові, у зоні ризику - 12 міст: відома ймовірна дата нової атаки РФ

22:32

Чому не можна палити церковні свічки вдома: мольфар дав неочікувану відповідь

21:22

Україна погоджує всі деталі передачі ракет Tomahawk - МЗС

21:01

Трамп публічно подякував Путіну після того, як Нобелівську премію дали не йомуВідео

20:43

"Це не перший такий удар": Зеленський пояснив, чому Україну підвела ППО

20:32

"Проводиться евакуація": окупанти просунулися в Запорізькій області

20:06

"Можна зробити досить швидко": експерт розповів, як врятувати ТЕЦ і ТЕС від РФВідео

19:48

Диво природи з’являється раз на 10 років: де в Україні знахидиться озеро-привид

19:37

Український режисер-постановник та телеведучий Євген Синельников зустрівся з дітьми, батьки яких загинули через війну

19:33

Холоднеча з дощем накриють Україну: як зміниться погода найближчим часом

19:20

Кличко попередив про новий удар по Києву, Безлуга просить жителів покинути столицю

19:17

Майже всі гроші: клієнт ПриватБанку втратив 20000 грн за раз

19:10

Коли РФ готує повторні удари по УкраїніПогляд

18:38

Улюблений овоч українців шалено подорожчав - за тиждень ціни підскочили на 51%

18:27

В Україну на місяці раніше доставили сотні ракет ППО - міноборони Британії

18:25

Що буде, якщо залишити в будинку безлад: суворі прикмети 11 жовтня

Реклама
18:13

Відключення світла в Україні - графіки на 10 жовтня (оновлюється)

17:50

Пенсіонерам готують надбавку: на кого чекає підвищення і що відомо про терміни

17:38

Путін назвав "понтами" погрози Зеленського і почав лякати "новою зброєю"

17:34

"Все по-чесному": чоловік співачки MamaRika розкрив її дохід

17:24

Обдирають українців до нитки: ТОП-5 приладів, що споживають найбільше енергії

16:43

Готова до смерті: путіністку Шукшину екстрено госпіталізували

16:36

Польща підтримала ідею закриття неба над Україною: названо головну умову

16:34

Шалений стрибок долара і падіння євро: НБУ дав новий курс валют на 13 жовтня

16:26

РФ залишила без світла сім областей України: де введено жорсткіші відключенняФото

16:15

"Причина проста": Ігнат сказав, чому стало складніше збивати дрони

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти