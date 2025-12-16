Ціни неочікувано змінили: в супермаркетах подешевшав улюблений продукт українців

Ціна за кілограм популярного взимку продукту знизилась.

Як змінилися ціни на апельсини в грудні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Главред

В Україні подешевшали майже усі апельсини

Ціна на апельсини впала на декілька гривень

В Україні в розпалі сезон зимових фруктів. Це вже помітно відображається на цінах. Наприклад, улюблені зимові фрукти багатьох українців апельсини знизились у ціні.

Як свідчать дані на сайті Мінфін, апельсини двох видів подешевшали у кількох супермаркетах у порівнянні з середньомісячними цінами на цей фрукт у листопаді.

Як супермаркети переписали ціни на апельсини

Кілограм звичайних апельсинів станом на 15 грудня в середньому коштує 72,73 гривні. Хоча ще минулого тижня такі ж фрукти продавали по 75,65 гривні за кілограм.

Подібна ситуація і з єгипетськими апельсинами, які подешевшали на 1,33 гривні за кілограм. Тепер їхня ціна становить 71,76 гривень проти 73,09 гривень у листопаді.

Водночас апельсини преміум єдині, які дещо подорожчали. У середині грудня супермаркети почали продавати їх по 89,50 гривні, хоча ще минулого місяця покупці платили за них 88,16 гривні.

Як змінилися ціни на мандарини

Главред писав, що з початку зими у супермаркетах ціни на один з найулюбленіших сезонних фруктів українців різко впали. Деякі сорти мандаринів подешевшали більш як на 50%.

На початку грудня кілограм мандаринів можна купити менш як за 70 гривень, хоча ще у листопаді ціна на них перевищувала 100 гривень.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні зафіксовано нетипове для початку грудня зниження відпускних цін на тепличні огірки. Продавці були змушені піти на цей крок, оскільки попит різко впав.

Раніше стало відомо, що з наближенням різдвяно-новорічних свят вартість яєць в українських супермаркетах піднімається. Такий тренд, ймовірно, збережеться і на початку 2026 року.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Напередодні повідомлялося, що перед новорічними святами в Україні спостерігається помітне підвищення попиту на тепличні помідори. Ціни на імпортні томати зросли.

