Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Розраховуємо на п'ять документів": Зеленський анонсував зустріч із Трампом

Анна Ярославська
16 грудня 2025, 09:08
87
Перед зустріччю Трампа і Зеленського відбудуться переговори з росіянами.
Зеленський, Трамп
Зеленський анонсував наступний раунд переговорів з американською делегацією / Колаж: Главред, фото: ОП

Ви дізнаєтеся:

  • Коли відбудеться зустріч Трампа і Зеленського
  • За яких умов відбудуться переговори двох президентів

Президент Володимир Зеленський заявив, що зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом, коли "мирний план" буде фіналізовано.

Після дводенних переговорів у Берліні представники американської переговорної делегації проведуть консультації з росіянами, а потім проведуть зустріч із президентом США Дональдом Трампом. При цьому українські та американські чиновники проведуть наступні переговори щодо мирного плану в США.

відео дня

"Далі після цієї зустрічі буде видно. Будемо думати про зустріч на рівні лідерів, принаймні з президентом США", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна розраховує на п'ять документів "мирного плану", які повинен буде затвердити Конгрес США.

"Ми розраховуємо на п'ять документів, частина з них про "гарантії безпеки", тобто проголосовані, затверджені Конгресом США. Там, де існує п'ята поправка, як у НАТО, тобто дзеркальна до п'ятої поправки для всіх, хто в Альянсі. І це буде проголосовано Конгресом, про це є домовленості, і це дуже важливо", - сказав президент, відповідаючи на запитання ЗМІ.

'Розраховуємо на п'ять документів': Зеленський анонсував зустріч із Трампом
Що таке 5 стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Зеленський підкреслив, що зараз Україна "дуже близька" до "сильних гарантій безпеки".

"Безумовно, ми люди війни, і під час війни ми віримо фактам, тому теоретично ми бачимо на папері сьогодні хороші елементи. Але факти, це знову-таки підтверджую і повертаюся, це голосування в Конгресі Сполучених Штатів Америки", - додав він.

Зеленський повідомив, що сьогодні розмовляв із Трампом, як і європейські лідери, і всі кроки було обговорено.

"Я думаю, що коли ми доопрацюємо документи або наблизимося ближче до кінцевого варіанту документів, ми з ним зустрінемося", - сказав він.

Зазначимо, що, за даними видання Axios, українські та американські чиновники продовжать переговори щодо мирного плану вже цими вихідними. Неназваний американський чиновник розповів, що переговори відбудуться "десь у США, можливо, в Маямі".

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирні переговори і гарантії безпеки для України

Як писав Главред, Сполучені Штати разом з Європою працюють над гарантіями безпеки для України. Як заявив президент США Дональд Трамп, часових обмежень для досягнення миру немає.

Лідери Європи представили узгоджений план гарантій безпеки для України. Документ передбачає захист повітряного простору і морських шляхів, формування багатонаціональних сил для підтримки України, а також запуск механізму моніторингу припинення вогню у війні Росії проти України під керівництвом Сполучених Штатів.

Адміністрація президента США Дональда Трампа пропонує Києву потужну, юридично зобов'язуючу гарантію безпеки, засновану на 5 статті НАТО, повідомляє видання Axios.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що альянс зобов'язується надати досить надійні гарантії безпеки для України, щоб Росія більше ніколи не робила спроб нападу на країну.

Яких гарантій для України найбільше боїться Путін

Полковник армії США у відставці Джон Світ розповів 24 Каналу, що гарантія безпеки Києва можлива лише за умови фізичної присутності сил НАТО на території України.

"Саме цього найбільше боїться Володимир Путін. Росіяни не хочуть, щоб війська НАТО перебували в Україні, адже зрозуміли б: у разі нового нападу доведеться воювати з Альянсом", - наголосив Світ.

За його словами, Кремль готовий допустити розташування сил НАТО лише за межами українського кордону, що фактично унеможливлює оперативне втручання Альянсу. Для реалізації такого рішення необхідно спочатку отримати узгодження за 5-ю статтею НАТО, а потім потрібне схвалення всіх країн-членів, що може зайняти місяці.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський новини України війна Росії та України мирні переговори Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Розраховуємо на п'ять документів": Зеленський анонсував зустріч із Трампом

"Розраховуємо на п'ять документів": Зеленський анонсував зустріч із Трампом

09:08Україна
Що буде з війною у 2026 році, та чи готує РФ обстріл на Новий рік – прогноз генерала Романенка

Що буде з війною у 2026 році, та чи готує РФ обстріл на Новий рік – прогноз генерала Романенка

09:00Інтерв'ю
Якщо Кремль скаже "ні" миру: Зеленський попередив про наслідки позиції Путіна

Якщо Кремль скаже "ні" миру: Зеленський попередив про наслідки позиції Путіна

08:27Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 16 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 16 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 16 грудня: Коням - конфлікти, Собакам - ризик

Китайський гороскоп на завтра 16 грудня: Коням - конфлікти, Собакам - ризик

Українців до кінця зими можуть оштрафувати на 85 тисяч: за що будуть карати

Українців до кінця зими можуть оштрафувати на 85 тисяч: за що будуть карати

Невдачі обійдуть їх стороною: яких знаків зодіаку очікує фінансовий прорив

Невдачі обійдуть їх стороною: яких знаків зодіаку очікує фінансовий прорив

Почалась пожежа: Україна вдарила по військовому кораблю РФ в Криму, що відомо

Почалась пожежа: Україна вдарила по військовому кораблю РФ в Криму, що відомо

Останні новини

10:10

Орхідеї пишно зацвітуть навесні: що потрібно зробити вже зараз

10:10

Уперше після розлучення: Тарас Тополя несподівано з'явився із сім'єю

10:03

Гороскоп на завтра 17 грудня: Скорпіонам - тріумф, Рибам - страх

09:54

"Що в неї з обличчям": дружина путініста Пєскова зробила собі пластику

09:46

Українці можуть витратити "зимову тисячу" на ліки: де і як скористатися допомогою

Світло будуть вимикати до весни, найгірша ситуація - в Києві, Одесі та Чернігові - ІгнатьєвСвітло будуть вимикати до весни, найгірша ситуація - в Києві, Одесі та Чернігові - Ігнатьєв
09:20

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 16 грудня (оновлюється)

09:16

Астрологи назвали знаки зодіаку, які домінують у фінансовій сфері в родині

09:08

"Розраховуємо на п'ять документів": Зеленський анонсував зустріч із Трампом

09:00

Джамала розкрила секрет неймовірного схуднення після третіх пологів

Реклама
09:00

Що буде з війною у 2026 році, та чи готує РФ обстріл на Новий рік – прогноз генерала РоманенкаВідео

08:46

Карта Deep State онлайн за 16 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:27

Якщо Кремль скаже "ні" миру: Зеленський попередив про наслідки позиції Путіна

08:11

Вище на дві голови: Джанабаєва показала дорослого сина Меладзе

08:10

РФ атакувала Запоріжжя: дрон влучив у житлову багатоповерхівку, постраждали людиФотоВідео

08:10

Мир до Різдва: чи є підстави очікувати закінчення війниПогляд

07:32

"Територія втрачена": Трамп зробив заяву про мир та гарантії безпеки для Києва

06:39

США пропонують компроміс щодо Донбасу: Зеленський розкрив деталі переговорів

06:10

Як ЗСУ б'ють окупантів і знущаються над хвастощами ПутінаПогляд

05:56

Ціни неочікувано змінили: в супермаркетах подешевшав улюблений продукт українців

05:02

Київ може стати енергетичним островом: українців попередили про критичну ситуацію

Реклама
04:30

Невдачі обійдуть їх стороною: яких знаків зодіаку очікує фінансовий прорив

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці літака за 45 секунд

03:27

Туристи дивуються, дізнавшись правду: де насправді виріс Степан Бандера

03:02

Учені приголомшили світ: сенсаційна знахідка в Бермудському трикутнику пояснила все

02:25

Останній ривок Росії: Романенко розкрив плани Путіна на 2026 рікВідео

02:19

Десятки росіян оточені: розвідники партизан в армії РФ розкрили деталі

02:00

Чи виймати акумулятор, якщо авто довго стоїть: експерт розкрив "за" й "проти"

01:30

Кінець епохи серцеїда: 64-річний Клуні відмовився від проявів почуттів

01:14

Нові цілі РФ: названо великі міста на сході під загрозою захопленняВідео

00:56

Марина Боржемська показала свого гарного чоловіка: "У мене свято"

00:21

Втрата стажу через електронні трудові: з'явилося важливе попередження

00:01

"Справи йдуть добре": Трамп розкрив деталі свої розмови з лідерами ЄС

15 грудня, понеділок
23:39

Офіційний список Євробачення: хто поїде на конкурс у 2026 році

23:23

Припинення обстрілів України: Мерц розкрив імовірну дату перемир'я

23:08

Європа опублікувала план гарантій безпеки для України - що відомо

23:05

Донбас на столі переговорів: що США пропонують в обмін на "величезні" гарантії

22:04

Колись без них не обходилося жодне місто: зниклі професії УкраїниВідео

21:44

Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить нові обмеження на 16 грудняФото

21:42

Як купити авто, яке максимально збереже свою ціну: секретна порада від експертів

21:21

РФ змінила тактику масованих обстрілів: Жданов про ймовірну дату нового удару

Реклама
20:57

Коментар щодо замовної PR-кампанії проти Гордієвського офіційно

20:39

"Спілкуємося з президентом" : Костюк вперше прокоментував своє майбутнє в "Динамо"

20:37

Влупить -6 та буде сніг: які регіони атакує зимовий шторм

20:32

Названо дату перемир'я: про що Україна домовилася з США та що чекає на Донбас

20:32

Як правильно провітрювати квартиру взимку і чому це важливіше, ніж здається

20:26

Без радіаторів і розеток: один хитрий трюк реально обігріє весь будинок

19:40

Деяким регіонам пощастить: запроваджено графіки вимкнення світла на 16 грудня

19:32

Підірвано надважливий об'єкт для окупантів: ЗСУ потужно вгатили по території РФ

19:30

У Трампа зробили важливу заяву після переговорів України та США - ЗМІ

19:28

7 ознак, що вам час міняти подушку: експерти пояснили, чому зволікати небезпечно

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти