'Розраховуємо на п'ять документів': Зеленський анонсував зустріч із Трампом

Перед зустріччю Трампа і Зеленського відбудуться переговори з росіянами.

Зеленський анонсував наступний раунд переговорів з американською делегацією / Колаж: Главред, фото: ОП

Коли відбудеться зустріч Трампа і Зеленського

За яких умов відбудуться переговори двох президентів

Президент Володимир Зеленський заявив, що зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом, коли "мирний план" буде фіналізовано.

Після дводенних переговорів у Берліні представники американської переговорної делегації проведуть консультації з росіянами, а потім проведуть зустріч із президентом США Дональдом Трампом. При цьому українські та американські чиновники проведуть наступні переговори щодо мирного плану в США.

"Далі після цієї зустрічі буде видно. Будемо думати про зустріч на рівні лідерів, принаймні з президентом США", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна розраховує на п'ять документів "мирного плану", які повинен буде затвердити Конгрес США.

"Ми розраховуємо на п'ять документів, частина з них про "гарантії безпеки", тобто проголосовані, затверджені Конгресом США. Там, де існує п'ята поправка, як у НАТО, тобто дзеркальна до п'ятої поправки для всіх, хто в Альянсі. І це буде проголосовано Конгресом, про це є домовленості, і це дуже важливо", - сказав президент, відповідаючи на запитання ЗМІ.

Що таке 5 стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Зеленський підкреслив, що зараз Україна "дуже близька" до "сильних гарантій безпеки".

"Безумовно, ми люди війни, і під час війни ми віримо фактам, тому теоретично ми бачимо на папері сьогодні хороші елементи. Але факти, це знову-таки підтверджую і повертаюся, це голосування в Конгресі Сполучених Штатів Америки", - додав він.

Зеленський повідомив, що сьогодні розмовляв із Трампом, як і європейські лідери, і всі кроки було обговорено.

"Я думаю, що коли ми доопрацюємо документи або наблизимося ближче до кінцевого варіанту документів, ми з ним зустрінемося", - сказав він.

Зазначимо, що, за даними видання Axios, українські та американські чиновники продовжать переговори щодо мирного плану вже цими вихідними. Неназваний американський чиновник розповів, що переговори відбудуться "десь у США, можливо, в Маямі".

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирні переговори і гарантії безпеки для України

Як писав Главред, Сполучені Штати разом з Європою працюють над гарантіями безпеки для України. Як заявив президент США Дональд Трамп, часових обмежень для досягнення миру немає.

Лідери Європи представили узгоджений план гарантій безпеки для України. Документ передбачає захист повітряного простору і морських шляхів, формування багатонаціональних сил для підтримки України, а також запуск механізму моніторингу припинення вогню у війні Росії проти України під керівництвом Сполучених Штатів.

Адміністрація президента США Дональда Трампа пропонує Києву потужну, юридично зобов'язуючу гарантію безпеки, засновану на 5 статті НАТО, повідомляє видання Axios.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що альянс зобов'язується надати досить надійні гарантії безпеки для України, щоб Росія більше ніколи не робила спроб нападу на країну.

Яких гарантій для України найбільше боїться Путін

Полковник армії США у відставці Джон Світ розповів 24 Каналу, що гарантія безпеки Києва можлива лише за умови фізичної присутності сил НАТО на території України.

"Саме цього найбільше боїться Володимир Путін. Росіяни не хочуть, щоб війська НАТО перебували в Україні, адже зрозуміли б: у разі нового нападу доведеться воювати з Альянсом", - наголосив Світ.

За його словами, Кремль готовий допустити розташування сил НАТО лише за межами українського кордону, що фактично унеможливлює оперативне втручання Альянсу. Для реалізації такого рішення необхідно спочатку отримати узгодження за 5-ю статтею НАТО, а потім потрібне схвалення всіх країн-членів, що може зайняти місяці.

