'Територія втрачена': Трамп зробив заяву про мир та гарантії безпеки для Києва

Основна мета гарантій безпеки - не допустити відновлення війни.

https://glavred.net/world/territoriya-poteryana-tramp-sdelal-zayavlenie-o-mire-i-garantiyah-bezopasnosti-dlya-kieva-10724483.html Посилання скопійоване

Європа відіграватиме ключову роль у системі гарантій безпеки / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Головні тези:

США і Європа спільно розробляють гарантії безпеки для України

Тимчасових обмежень для досягнення миру немає

Трамп заявив, що частину територій Україна вже втратила

Сполучені Штати разом з Європою працюють над гарантіями безпеки для України. Про це заявив президент США Дональд Трамп.

Під час спілкування з пресою журналісти зазначили, що, судячи з усього, для України формується угода на кшталт 5-ї статті НАТО, але без членства в Альянсі.

відео дня

З цієї причини репортери запитали: якщо Україні запропонують такі гарантії, то який стимул віддавати території (йдеться про Донбас).

"Вони [Україна] вже втратили територію, якщо чесно. Я маю на увазі, що території вже втрачено. Але що стосується гарантій безпеки - ми працюємо, ми працюємо разом з Європою. Європа буде великою частиною цього. І ми працюємо над гарантією безпеки, щоб війна не почалася знову", - відповів президент США.

Також Трамп сказав, що немає часових обмежень для досягнення мирної угоди.

"Тимчасові обмеження - це коли ми її досягнемо", - наголосив глава Білого дому.

​Що таке 5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред ​

Мирні переговори і гарантії безпеки для України

Як писав Главред, у Берліні відбулися дводенні переговори між Україною, США та європейськими партнерами, які дозволили досягти прогресу в питанні гарантій безпеки для Києва, проте не зняли ключових розбіжностей щодо територіального врегулювання.

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час мирних переговорів обговорюють питання територій, однак Україна не визнаватиме тимчасово окуповану частину Донбасу російською ні де-факто, ні де-юре.

За його словами, США хочуть знайти компроміс і пропонують вільну економічну зону.

"Я ще раз наголошую, вільна економічна зона - це не означає, що під керівництвом Російської Федерації", - підкреслив Зеленський.

Тим часом лідери Європи представили узгоджений план гарантій безпеки для України. Документ передбачає захист повітряного простору і морських шляхів, формування багатонаціональних сил для підтримки України, а також запуск механізму моніторингу припинення вогню у війні Росії проти України під керівництвом Сполучених Штатів.

План підписали лідери Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції, Великої Британії, Фінляндії та Франції Антоніу Кошта і голова Європейської комісії.

Раніше в РФ зізналися, чого очікують від переговорів. Російський посол сказав правду про реальні наміри Кремля щодо укладення мирної угоди з Україною.

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що нинішній етап переговорів щодо миру в Україні є критичним, водночас наголосивши, що країна, ймовірно, ближче до досягнення мирної угоди, ніж будь-коли за останні чотири роки.

Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив оптимізм щодо перспектив припинення війни між Україною та Росією. Він заявив, що мир в Україні "не за горами".

Експерт назвав умову завершення війни

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив у коментарі Главреду, що війна Росії проти України триватиме незалежно від персональних змін у владі Кремля.

За його словами, навіть фізична смерть президента РФ Володимира Путіна не стане гарантією припинення агресії.

Тука допускає, що зміна режиму могла б дати шанс на мир, однак вважає малоймовірним, що відхід Путіна автоматично призведе до трансформації політичної системи Росії.

Інші новини:

Про персону: Георгій Тука Георгій Борисович Ту́ка (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред