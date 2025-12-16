Рус
Київ може стати енергетичним островом: українців попередили про критичну ситуацію

Юрій Берендій
16 грудня 2025, 05:02
Стан енергосистеми в Києві та низці регіонів залишається складним через удари РФ по ключових об’єктах генерації й підстанціях, вказав експерт.
Київ може стати енергетичним островом: українців попередили про критичну ситуацію
В яких регіонах ситуація із світлом може погіршитись/ Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Ігнатьєв:

  • Ситуація для Києва є критичною
  • Графіки відключення світла в Києві - одні з найжорсткіших в Україні

Київ і низка регіонів опинилися під особливим ризиком відключень світла через цілеспрямовані удари Росії по критичній інфраструктурі. Про це в інтерв'ю Главреду розповів асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього" Станіслав Ігнатьєв

"Критичною є ситуація для Києва - місто не підготувалося до такої ситуації. Ми бачимо, як ворог б'є по ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, які знаходяться на балансі Київської міської ради, комунального підприємства "Київтеплоенерго". Для них немає повного комплекту запасних частин і резервних трансформаторів, які можна було б швидко замінити в разі ураження. Тому ситуація потенційно складна, і ворог може намагатися використовувати це для політичного тиску на столицю. Вже зараз у Києві одні з найжорсткіших графіків відключень", - вказав він.

Ігнатьєв повідомив, що противник також б’є по підстанціях, які передають електроенергію до Києва від атомних електростанцій. Зафіксовані влучання не є критичними, однак вони дають підстави вважати, що ці об’єкти можуть стати наступними цілями атак.

Він пояснив, що у разі масштабних пошкоджень столиця ризикує опинитися в режимі так званого "енергетичного острова". Наявних потужностей генерації в Києві не вистачить для повного забезпечення міста, тож ситуація може бути дуже складною. Подібне вже траплялося, коли після масованих ударів лівий берег столиці майже добу залишався без світла, а одна з ліній метро не працювала до полудня через проблеми з електропостачанням.

"Крім столиці, критичною залишається ситуація в Чернігівській області - про це ми вже говорили. Також складна ситуація на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та на підконтрольній Україні частині Донецької області", - резюмує він.

Київ може стати енергетичним островом: українців попередили про критичну ситуацію
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як морози вплинуть на графіки відключень світла - думка експерта

Як писав Главред, різке похолодання з пониженням температури до мінус 10–15 градусів може спричинити серйозні та тривалі аварійні знеструмлення, насамперед у прифронтових областях. Про це повідомив енергетичний експерт Геннадій Рябцев у коментарі УНІАН.

Він зазначив, що саме регіони поблизу лінії фронту зазнають найгостріших проблем із електропостачанням, тоді як у решті областей країни можливе запровадження трьох-чотирьох черг відключень.

Експерт також пояснив, що за температур нижче мінус 10–15 градусів споживання електроенергії різко зростає, і за нинішніх можливостей та підходів до роботи енергосистеми забезпечити стабільне постачання світла по всій країні буде вкрай складно.

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні 16 грудня будуть запроваджені графіки відключення електроенергії. За інформацією Укренерго, погодинні обмеження та ліміти споживання застосовуватимуться як для населення, так і для промисловості та діятимуть протягом доби в більшості регіонів країни.

Російські війська й надалі системно завдають ударів по ключових підстанціях і високовольтних лініях електропередач, намагаючись підірвати стабільність об’єднаної енергосистеми України та ізолювати окремі області, зокрема Чернігівську, Одеську й Донецьку. Про це повідомив головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев.

Через постійні обстріли частина території України ризикує залишитися без електропостачання. За оцінкою The Washington Post, Росія намагається довести українську енергосистему до критичного стану.

Інші новини:

Про персону: Станіслав Ігнатьєв

Асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього", доктор технічних наук, кандидат географічних наук, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", Голова Ради Асоціації відновлюваної енергетики, засновник Харківського енергетичного кластеру, Голова Наглядової ради громадської спілки "Інститут сталого розвитку".

Спеціалізується на питаннях функціонування енергосистеми України, електропостачання, роботи генерації та енергетичної безпеки. Регулярно коментує ситуацію в енергетичному секторі, зокрема вплив обстрілів, дефіцит потужностей, графіки відключень та роботу критичної інфраструктури.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

відключення відключення відключення світла Станіслав Ігнатьєв
